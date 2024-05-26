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Tel Aviv’e füze yağmuru! Kassam Tugayları’ndan aylar sonra bir ilk: İsrail ordusu şaşkına döndü

Kassam Tugayları Tel Aviv’i resmen füze yağmuruna tuttu. Aylardır İsrail’e yönelik bir hava saldırısı düzenlemeyen Kassam Tugayları, Refah’tan İsrail’e çok sayıda roket fırlattı. Herzliya ve Petah Tikva’da roket sirenleri çalarken İsrail ordusu Refah’tan en az sekiz füzenin fırlatıldığını belirtti.

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Giriş Tarihi 26 Mayıs 2024, 17:12 Güncelleme 26 Mayıs 2024, 18:33
Tel Aviv’e füze yağmuru! Kassam Tugayları’ndan aylar sonra bir ilk: İsrail ordusu şaşkına döndü

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Gazze'de İsrail soykırımı devam ederken Hamas'ın silahlı kanadı El Kassam Tugayları'ndan Tel Aviv'e büyük bir darbe daha geldi. İsrail ordusu, Refah'tan İsrail'in merkezine en az sekiz roket fırlatıldığını duyurdu.

Hamas'tan katil İsrail'e füze saldırısı!

TEL AVİV'E FÜZE YAĞMURU

İsrail'de Herzliya ve Petah Tikva pek çok şehir ve kasabalarda roket sirenleri çaldı.

İsrail ordusuna ait X hesabında roket saldırısı "Birkaç dakika önce Refah'tan İsrail'in merkezine doğru bir roket yağmuru başlatıldı" ifadeleriyle duyuruldu.

KASSAM TUGAYLARI ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

İsrail acil servisleri olası yaralanmalara dair herhangi bir bildirim almadıklarını açıkladı.

Kassam Tugayları, Telegram kanalından Tel Aviv'e "büyük bir füze" saldırısı başlattıklarını ilan etti. İsrail Refah'a karadan ve havadan saldırıları sürüyor; son olarak Refah'taki Khirbet al-Adas bölgesine düzenlediği saldırıda 6 kişinin öldürüldüğü açıklandı. İsrail güçlerinin Refah'a yönelik son 24 saatteki saldırılarından 80'den fazla kişinin öldürüldüğünü bildirildi.

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