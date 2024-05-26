İsrail’de siber panik! İran ve Rusya’yı hedef gösterdi: Saldırılar yüzde yüz arttı

7 Ekim'den bu yana Gazze'de İsrail soykırımı devam ederken uluslararası baskı karşısında her geçen gün daha da yalnızlaşan Tel Aviv, Rusya - İran yakınlığından korkmaya başladı. İsrail gazetesi Hayom, "İsrail, Rusya'nın gelişmiş siber yeteneklerini İran'a aktarabileceğinden korkuyor" dedi ve İsrail'e yönelik siber saldırılarda yüzde yüz artış yaşandığını belirtti.

İran ile Rusya ilişkilerinin derinleştiğine dikkat çeken Hayom, bu durumun İsrail güvenlik teşkilatını alarma geçirdiğini yazdı. İki ülke arasında güvenlik, ekonomik ve stratejik bağların önemli ölçüde sıkılaştığını belirten Hayom, bu yakınlığın İsrail için tehdit olduğunu belirtti.

RUSYA-İRAN İŞ BİRLİĞİNİ İŞARET ETTİLER

Rusya'nın siber gücüne dikkat çeken Hayom, ismini vermediği bir kaynağın "Rusya gibi süper güçler, terör gruplarının veya diğer ülkelerin sahip olmadığı yeteneklere sahip. Rusya, rakiplerine ciddi zararlar verebilecek farklı araçlara sahip. Siber aparat savunmaya odaklanmış durumda ve savunma sürekli çalışıyor. Biz de önemli saldırılara hazırlanıyoruz" şeklindeki ifadelerini aktardı.

SALDIRILAR YÜZDE YÜZ ARTTI

7 Ekim'den bu yana İsrail'e yönelik ciddi siber saldırılarda yüzde yüz artış olduğunu belirten Hayom, saldırıların ana hedefinin sağlık altyapısı, akademi, hizmet ve entegrasyon kuruluşları ile diğer kritik altyapılar olduğuna dikkat çekti.

TEL AVİV ALARMA GEÇTİ

İsrail, ayrıca, elektrik, su ve hayati altyapılara yönelik saldırı girişimlerine de hazırlanıyor.

Yaklaşık dokuz aydır devam eden saldırıların ciddi risk taşıdığını vurgulayan Hayom, İsrailli bir yetkilinin "Saldırıların ölçeği emsalsiz, tüm İranlı gruplar çok çalışıyor. İranlılar Ruslarla yakın iş birliği yapıyor, konvansiyonel silahları ve insansız hava araçlarını transfer ediyor ve aynı zamanda muhtemelen Rusya'nın gelişmiş hava araçlarını transfer ediyor ama aynı zamanda Rusya'nın gelişmiş siber savaş yeteneklerine de erişim sağlıyor." şeklindeki ifadelerini aktardı.

Bir diğer İsrailli kaynak ise İsrail'in sağlık sisteminin siber tehdidi çok ciddiye aldığını belirtti.