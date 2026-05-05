İsrail 'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de yaptığı soykırım; Batı Şeria, Lübnan, İran ve Suriye'ye yönelik saldırımları Tel Aviv'de ekonomiye darbe vurdu. İsrail basını, saldırıların maliyetinin, ülkeyi durdurulamaz bir savunma bütçesi baskısı ve tehlikeli bir mali uçuruma sürüklediğini yazıyor.

Gelecek 10 yılı kapsayan ve ordunun yeniden yapılandırılmasını hedefleyen yaklaşık 95 milyar dolarlık savunma bütçesi planı ve devam eden çok cepheli saldırılar, artan borç yükü ile zayıflayan mali istikrar endişelerini tetikliyor.

"ÇOK GİZLİ" BELGE DURUMU NETLEŞTİRDİ

Habere göre, Netanyahu'nun İsrail'in güvenlik doktrinini kökten değiştiren, 2025 sonuna ait "2025–2026 Doktrin ve Politika Kılavuzları" başlıklı çok gizli belgesiyle durum daha da netleşti.

Başbakan bu belgede orduya, birden fazla cephe ve senaryo için silahlanma talimatı vererek adeta ucu açık bir "alışveriş listesi" sundu. Belgenin özü, Başbakan'ın askeri kanattan gelen her talebe istisnasız "evet" demesiydi.

Savunma yetkililerine göre, Netanyahu'nun hedeflediği bu politikanın en geniş kapsamlı maliyeti yaklaşık 800 milyar şekeli (yaklaşık 216 milyar dolar) bulacaktı. Süreç sonunda kendisine, biri 450 milyar şekel (yaklaşık 121,5 milyar dolar), diğeri ise 250 milyar şekel (yaklaşık 67,5 milyar dolar) maliyetinde iki farklı plan sunuldu.

Maliye ile Savunma bakanlıkları arasındaki müzakerelerin ardından, 10 yıllık süreç için 350 milyar şekellik (yaklaşık 94,5 milyar dolar) bir uzlaşmaya varıldı. Bu bütçenin, iki yeni hava filosu alımını da içeren bir kısmı, geçen hafta bakanlık tedarik komitesi tarafından onaylandı.

Söz konusu planın İsrail ekonomisi üzerindeki etkileri ise sarsıcı nitelikte.