KALİBAF: ABD ATEŞKESİ İHLAL ETTİ

İRAN'DA SON DURUM

ABD-İran hattında müzakereler dururken tansiyon yeniden yükseliyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın ABD savaş gemisine iki füzeyle saldırdığı iddialarının asılsız olduğunu öne sürdü. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere eşlik eden ABD ordusuna ait gemilere saldırması halinde İran'ın "yeryüzünden silineceğini" söyledi. Trump, İran ile yaşadıkları gerilimi "mini savaş" şeklinde tanımlarken "Şu an işler çok iyi gidiyor. Donanmaları yok, hava kuvvetleri yok, uçaksavar silahları yok, radarları ve liderleri yok, hiçbir şeyleri yok." dedi.İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ise Pakistan’daki görüşmelerin ilerlediğine dikkati çekerek, ABD'ye "kötü niyetliler tarafından bir kargaşaya çekilme" konusunda uyarıda bulundu.

Birleşik Arap Emirlikleri yetkilileri pazartesi günü yaptığı açıklamada, İran'ın ABD ile 8 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkesin ardından BAE'ye ilk füze ve insansız hava aracı saldırısını düzenlediğini ve Hürmüz Boğazı'nda bir gemiye iki insansız hava aracı fırlattığını bildirdi.

ABD ordusu, Donald Trump tarafından duyurulan Özgürlük Projesi girişimi kapsamında iki ticari geminin pazartesi günü önemli su yolundan güvenli bir şekilde geçtiğini açıkladı. Operasyon sırasında İran, koruma altındaki gemilere füze saldırısı düzenledi ve Trump, ABD güçlerinin müdahale etmeye çalışan yedi İran küçük teknesini imha ettiğini söyledi.

İran, ABD'nin son 14 maddelik barış önerisine yanıt verdiğini ve bunun mevcut ateşkesi uzatmak değil, savaşı sona erdirmek amacını taşıdığını söylüyor. Trump hafta sonu yaptığı açıklamada, İran'ın "yeterince büyük bir bedel ödemediği" gerekçesiyle öneriyi muhtemelen reddedeceğini belirtmişti.