ABD'nin uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler ve Pasifik Okyanusu'ndaki gemilere yönelik saldırıları uluslararası kamuoyunda tartışmalara neden oluyor.

Vurulan geminin terör listesinde yer alan bir örgüt tarafından işletildiği ve uyuşturucu ticaretinde bulunduğunun istihbarat verileriyle doğrulandığı aktarıldı.

ABD Güney Saha Komutanlığı (SOUTHCOM), Karayipler'de uyuşturucu taşıdığı iddia edilen bir geminin vurulduğunu ve 2 kişinin öldüğünü açıkladı.

ABD Karayipler'de saldırılara devam ediyor. ABD Güney Saha Komutanlığı (SOUTHCOM), Karayipler'de uyuşturucu taşıdığı öne sürülen bir geminin vurulduğunu ve 2 kişinin öldürüldüğünü bildirdi.

ABD'den Karayiplerde gemiye saldırı, Fotoğraflar: DHA, Takvim

2 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

Paylaşımda, 4 Mayıs'ta SOUTHCOM Komutanı General Francis L. Donovan'ın talimatları doğrultusunda, terör listesinde yer alan örgüt tarafından işletilen bir geminin vurulduğu ve 2 kişinin öldürüldüğü belirtildi.

Geminin Karayipler'de bilinen bir kaçakçılık rotasında seyrettiğinin ve uyuşturucu ticaretinde bulunduğunun istihbarat verileriyle doğrulandığı aktarılan paylaşımda, ABD personelinden zarar gören olmadığı kaydedildi.

ABD ordusunun, son zamanlarda uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler ve Pasifik Okyanusu'ndaki bazı gemi ve teknelere saldırılar düzenlemesi ve içindekileri doğrudan hedef alması, uluslararası kamuoyunda "yargısız infaz" tartışmalarına yol açıyor.