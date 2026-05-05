ABD'den Karayipler'de bir gemiye daha saldırı: 2 kişi öldürüldü

ABD Karayipler'de bir gemiye daha uyuşturucu iddiasıyla saldırdı. ABD Güney Saha Komutanlığı'nın (SOUTHCOM) yaptığı açıklamada terör listesinde yer alan örgüt tarafından işletilen bir geminin vurulduğu ve 2 kişinin öldürüldüğü belirtildi.

  • ABD Güney Saha Komutanlığı (SOUTHCOM), Karayipler'de uyuşturucu taşıdığı iddia edilen bir geminin vurulduğunu ve 2 kişinin öldüğünü açıkladı.
  • SOUTHCOM'un sosyal medya paylaşımında, saldırının 4 Mayıs'ta General Francis L. Donovan'ın talimatları doğrultusunda gerçekleştirildiği belirtildi.
  • Vurulan geminin terör listesinde yer alan bir örgüt tarafından işletildiği ve uyuşturucu ticaretinde bulunduğunun istihbarat verileriyle doğrulandığı aktarıldı.
  • Saldırı sırasında ABD personelinden zarar gören olmadığı kaydedildi.
  • ABD'nin uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler ve Pasifik Okyanusu'ndaki gemilere yönelik saldırıları uluslararası kamuoyunda tartışmalara neden oluyor.

ABD Karayipler'de saldırılara devam ediyor. ABD Güney Saha Komutanlığı (SOUTHCOM), Karayipler'de uyuşturucu taşıdığı öne sürülen bir geminin vurulduğunu ve 2 kişinin öldürüldüğünü bildirdi.

BİR UYUŞTURUCU İDDİASI DAHA

SOUTHCOM'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan görüntülü paylaşımda, uyuşturucu trafiğinde bulunduğu iddia edilen gemiye yönelik saldırı anlarına yer verildi.

Paylaşımda, 4 Mayıs'ta SOUTHCOM Komutanı General Francis L. Donovan'ın talimatları doğrultusunda, terör listesinde yer alan örgüt tarafından işletilen bir geminin vurulduğu ve 2 kişinin öldürüldüğü belirtildi.

Geminin Karayipler'de bilinen bir kaçakçılık rotasında seyrettiğinin ve uyuşturucu ticaretinde bulunduğunun istihbarat verileriyle doğrulandığı aktarılan paylaşımda, ABD personelinden zarar gören olmadığı kaydedildi.

ABD ordusunun, son zamanlarda uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler ve Pasifik Okyanusu'ndaki bazı gemi ve teknelere saldırılar düzenlemesi ve içindekileri doğrudan hedef alması, uluslararası kamuoyunda "yargısız infaz" tartışmalarına yol açıyor.

