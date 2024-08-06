Gerilim tırmanıyor! AB’den Orta Doğu uyarısı: Bilinmeyen boyutlarda bir savaşın eşiğine geliyor

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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Orta Doğu'da devam eden gerilime ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Borrell, "Orta Doğu'da gerilim tırmanmaya devam ederek, bilinmeyen boyutlarda bir savaşın eşiğine geliyor. Hepimiz yeni bir felaketi önlemeliyiz" dedi.