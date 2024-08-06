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Gerilim tırmanıyor! AB'den Orta Doğu uyarısı: Bilinmeyen boyutlarda bir savaşın eşiğine geliyor

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Orta Doğu’daki gerilime değinerek, "Orta Doğu'da gerilim tırmanmaya devam ederek, bilinmeyen boyutlarda bir savaşın eşiğine geliyor" dedi.

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Giriş Tarihi 06 Ağustos 2024, 22:07 Güncelleme 06 Ağustos 2024, 22:07
Gerilim tırmanıyor! AB’den Orta Doğu uyarısı: Bilinmeyen boyutlarda bir savaşın eşiğine geliyor

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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Orta Doğu'da devam eden gerilime ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep BorrellAB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell

Borrell, "Orta Doğu'da gerilim tırmanmaya devam ederek, bilinmeyen boyutlarda bir savaşın eşiğine geliyor. Hepimiz yeni bir felaketi önlemeliyiz" dedi.

Borrell, Gazze'de ateşkes çağrısında bulunduBorrell, Gazze'de ateşkes çağrısında bulundu

Orta Doğu'da gerilimin düşürülmesi için gerekenin uzlaşı olduğunu vurgulayan Borrell, Gazze'de ateşkes çağrısında bulunarak, gerilimin düşürülmesine engel olan herkesin yaşanacaklardan sorumlu tutulacağını ifade etti.

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