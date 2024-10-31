Tayvan’ı Kong-rey Tayfunu yıktı geçti! 153 bin hanenin elektriği kesildi

Tayvan ajansı CNA'nın haberine göre, Acil Durum Operasyon Merkezi (CEOC), sel ve toprak kayması riski taşıyan bölgelerden 9 bin 658 kişinin tahliye edildiğini duyurdu.

Nantou ilinde, kara yolunda devrilen bir ağacın çarptığı küçük kamyonette seyahat eden 56 yaşındaki yabancı uyruklu bir kadının hayatını kaybettiği belirtildi; ancak kadının hangi ülkeden olduğuna dair bilgi verilmedi.

Tayfunun neden olduğu şiddetli fırtına ve seller sonucunda ülke genelinde 73 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ada'daki 12 yerleşim yerinde 91 acil durum barınağına 1822 kişinin yerleştirildiği ifade edildi.

Ayrıca, Taroko National Parkı'nda yürüyüş yaparken iletişimi kesilen Çekya'dan 2 turistle irtibat kurulduğu ve konumlarının tespit edildiği öğrenildi.

153 BİN HANENİN ELEKTRİĞİNİN KESİLDİ

Şiddetli rüzgar ve yağış, Tayvan genelinde sellere ve toprak kaymalarına yol açarak evler, yollar ve kritik altyapıya zarar verdi.

Taiwan Power elektrik şirketi, Kong-rey Tayfunu nedeniyle ülke genelinde 153 bin hanenin elektriğinin kesildiğini, 96 bin haneye ise hâlâ elektrik verilmediğini açıkladı. Tayvan'ın doğusundaki Taitung ve Hualien illeri, elektrik kesintilerinden en fazla etkilenen bölgeler oldu.

241 UÇAK SEFERİ İPTAL EDİLDİ

Tayfun nedeniyle Tayvan Taoyuan Uluslararası Havalimanı'nda 241 uçak seferi iptal edilirken, Taiwan Railway demir yolu şirketi de doğu, batı ve güney hatlarındaki tren seferlerini durdurdu.

Ada'daki 22 şehir ve il düzeyindeki yerleşimlerde okullar ve iş yerleri tatil edilirken, yarından itibaren birkaç bölge hariç eğitime ve iş faaliyetlerine devam edileceği belirtildi.

Merkezi Meteoroloji İdaresi, Kong-rey Tayfunu'nun bugün öğle saatlerinde Tayvan'ın güneydoğu kıyısındaki Taitung ilinin Çınggong kasabasına ulaştığını ve ardından kuzey-kuzeybatı yönünde iç kesimlere ilerlediğini duyurdu.

FUJİAN'DA TREN VE FERİBOT SEFERLERİ DURDURULDU

Tayvan'ın karşı kıyısında, Çin'in doğu kıyısındaki Fujian eyaletinde de tayfun nedeniyle ikinci seviye alarm ilan edildi. Fujian'da tren ve feribot seferleri ile sahil bölgeleri ve açık denizdeki inşaat faaliyetleri durduruldu. Tayfunun yol açabileceği afet koşullarına karşı tedbir olarak kurtarma gemileri, helikopterler ve devriye botları personeliyle birlikte hazır tutuluyor.

Öte yandan, tayfun nedeniyle Fujian'ın yanı sıra kuzeyindeki Zhejiang ve Jiangsu eyaletleri ile Şanghay'ın kıyı bölgelerinde aşırı yağışın nehirlerdeki su seviyesini artırabileceğine dikkat çekilerek, yerel yönetimlerin sel koruma tedbirlerini artırması istendi.

Saateki hızı 184 kilometreye ulaşan kesintisiz rüzgarlar taşıyan Kong-rey, bu yıl Pasifik Okyanusu'nda meydana gelen 21. tayfun oldu.