Seçimlere günler kala ABD'de gündem Biden'ın "çöp" gafı! Trump sahneye turuncu yelekle çıktı

ABD'de Cumhuriyetçi aday Donald Trump temizlik işçilerinin giydiği turuncu yelekle çöp arabasına bindi. (AFP)

HALKTAN NEFRET EDİYORSANIZ BAŞKAN OLAMAZSINIZ

Biden ve Harris'in ABD'ye çöp gibi davrandığını savunan Trump, kendi destekçilerinin "çok daha kaliteli" olduğunu iddia ederek "Amerikan halkından nefret ediyorsanız başkan olamazsınız." değerlendirmesinde bulundu.

DEMOKRTALAR ZORDA

CNN Trump'ın üzerindeki işçi kıyafeti ile Biden ve Harris'i yerden yere vurduğunu yazdı. Bugün ABD ve Avrupa medyasında yer alan analizlerde bunun Biden'ın göreve geldiği yaklaşık dört yıl boyunca yaptığı birçok gaftan sadece biri olduğu ancak Harris'in kampanyasını zorlaştırma tehlikesi taşıdığı belirtildi.

HARRİS, MADİSON'DA

ABD Başkan Yardımcısı Harris ise Madison'da yaptığı konuşmada, Trump'ın planlarını eleştirerek eski başkanın ülke için "tehdit olduğuna" ilişkin söylemini yineledi.

Harris, Trump'ın ülkeyi böldüğünü savunarak bu sene ilk kez oy kullanacak genç seçmenleri sevdiğini çünkü "yeni neslin değişim için sabırsız olduğunu" belirtti.