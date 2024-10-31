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Seçimlere günler kala ABD'de gündem Biden'ın "çöp" gafı! Trump sahneye turuncu yelekle çıktı

5 Kasım'daki seçimlere günler kala ABD'de gündem Başkan Joe Biden'ın "çöp" gafı. Trump, Başkan Joe Biden'ın, Trump destekçilerini "çöp" şeklinde nitelemesine yanıt olarak temizlik işçilerinin giydiği turuncu yelekle sahneye çıktı. Uluslararası basında yer alan haberlerde Biden'ın gafının Harris'in kampanyasını zorlaştırma tehlikesi taşıdığı değerlendirmelerine yer verildi. Green Bay'deki konuşmasında Trump, Biden'ın gafına "250 milyon Amerikalının çöp olmadığını söyleyerek başlamak zorundayım." şeklinde cevap verdi.

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Giriş Tarihi :31 Ekim 2024 , 11:56 Güncelleme Tarihi :31 Ekim 2024 , 12:47
Seçimlere günler kala ABD’de gündem Biden’ın çöp gafı! Trump sahneye turuncu yelekle çıktı

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ABD'de Cumhuriyetçi Donald Trump ile Demokrat rakibi Kamala Harris, 5 Kasım'daki başkanlık seçimlerinde belirleyici olan salıncak eyaletlerden Wisconsin'de desteklerini artırmak için seçim kampanyası düzenledi.

Harris, eyaletin başkenti Madison'da, Trump ise Green Bay bölgesinde aynı gün destekçilerine seslendi.

ABD'de Cumhuriyetçi aday Donald Trump temizlik işçilerinin giydiği turuncu yelekle çöp arabasına bindi. (AFP)ABD'de Cumhuriyetçi aday Donald Trump temizlik işçilerinin giydiği turuncu yelekle çöp arabasına bindi. (AFP)

TRUMP SAHNEYE TURUNCU YELEKLE ÇIKTI
Trump, hafta sonu New York'taki mitinginde konuşan komedyenin Porto Riko'yu "yüzen çöp adası"na benzettiği ırkçı şakasını eleştiren Başkan Joe Biden'ın, Trump destekçilerini "çöp" şeklinde nitelemesine yanıt olarak temizlik işçilerinin giydiği turuncu yelekle sahneye çıktı.

Trump destekçilerini ʺçöpʺ şeklinde nitelemesine yanıt olarak temizlik işçilerinin giydiği turuncu yelekle sahneye çıktı. (REUTERS)Trump destekçilerini ʺçöpʺ şeklinde nitelemesine yanıt olarak temizlik işçilerinin giydiği turuncu yelekle sahneye çıktı. (REUTERS)

250 MİLYON AMERİKALI ÇÖP DEĞİL
Green Bay'deki konuşmasında Trump, Biden'ın gafına "250 milyon Amerikalının çöp olmadığını söyleyerek başlamak zorundayım." şeklinde cevap verdi.

Trump, "Bu hafta, Kamala siyasi rakiplerini tarihteki en kötü katliamları yapanlarla karşılaştırdı ve şimdi, dün gece kampanyasında konuşan sahtekar Joe Biden nihayet kendisinin ve Kamala'nın destekçilerimiz hakkında gerçekten ne düşündüğünü söyledi. Onlara çöp dedi." diye konuştu.

ABD'de Cumhuriyetçi aday Donald Trump temizlik işçilerinin giydiği turuncu yelekle çöp arabasına bindi. (AFP)ABD'de Cumhuriyetçi aday Donald Trump temizlik işçilerinin giydiği turuncu yelekle çöp arabasına bindi. (AFP)

HALKTAN NEFRET EDİYORSANIZ BAŞKAN OLAMAZSINIZ
Biden ve Harris'in ABD'ye çöp gibi davrandığını savunan Trump, kendi destekçilerinin "çok daha kaliteli" olduğunu iddia ederek "Amerikan halkından nefret ediyorsanız başkan olamazsınız." değerlendirmesinde bulundu.

DEMOKRTALAR ZORDA
CNN Trump'ın üzerindeki işçi kıyafeti ile Biden ve Harris'i yerden yere vurduğunu yazdı. Bugün ABD ve Avrupa medyasında yer alan analizlerde bunun Biden'ın göreve geldiği yaklaşık dört yıl boyunca yaptığı birçok gaftan sadece biri olduğu ancak Harris'in kampanyasını zorlaştırma tehlikesi taşıdığı belirtildi.

HARRİS, MADİSON'DA
ABD Başkan Yardımcısı Harris ise Madison'da yaptığı konuşmada, Trump'ın planlarını eleştirerek eski başkanın ülke için "tehdit olduğuna" ilişkin söylemini yineledi.

Harris, Trump'ın ülkeyi böldüğünü savunarak bu sene ilk kez oy kullanacak genç seçmenleri sevdiğini çünkü "yeni neslin değişim için sabırsız olduğunu" belirtti.

ABD Başkan Yardımcısı Harris (AFP)ABD Başkan Yardımcısı Harris (AFP)

ÖZGÜR FİLİSTİN PANKARTI AÇILDI
Bu arada Harris'in konuşması, İsrail'i protesto eden Gazze destekçilerinin sloganlarıyla bölündü. Protestocular, "Özgür Filisin" diye bağırarak pankart açtı.

Harris ise protestoculara yanıt olarak "Hepimiz Gazze'deki savaşın sona ermesini ve esirlerin bir an önce kurtarılmasını istiyoruz. Ben de bunu duyurmak için elimden gelen her şeyi yapacağım." dedi.

Bu arada, ülkedeki seçim sürecinde yapılan anketleri yayımlayan "Real Clear Politics (RCP)" sitesine göre Harris, Wisconsin'de Trump'ın yalnızca yüzde 0,2 puan önünde gözüküyor.

ABD Başkanı Biden (REUTERS)ABD Başkanı Biden (REUTERS)

BİDEN'DAN "ÇÖP" GAFI
Komedyen Tony Hinchcliffe, Trump'ın mitinginde, "Bunu biliyor musunuz bilmiyorum ama şu anda okyanusun ortasında tam anlamıyla yüzen bir çöp adası var. Sanırım adı Porto Riko." şeklinde şaka yapmıştı.

Biden da katıldığı bir etkinlikte, Hinchcliffe'in şakasını eleştirerek "Burada gördüğüm tek çöp onun destekçileri. Latinleri şeytanlaştırması mantıksız ve Amerikan karşıtlığıdır. Yaptığımız her şeye tamamen aykırı." diye konuşmuştu.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Andrew Bates, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Biden'ın aslında Hinchcliffe'in söylemini "çöp" şeklinde nitelendirdiğini belirterek bu sözlerin hedefinin Trump destekçileri olmadığını ifade etmişti.

Biden da X sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "çöp" ifadesiyle Trump'ın mitinginde sarf edilen sözleri kastettiğini savunmuştu.

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