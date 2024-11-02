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Bolivya'da silahlı muhalifler 200'den fazla askeri rehin aldı

Bolivya Dışişleri Bakanlığı, eski Devlet Başkanı Evo Morales'in destekçilerinin Chapare eyaletinde üç askeri birliğe saldırarak 200'den fazla askeri rehin aldığını açıkladı.

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Giriş Tarihi :02 Kasım 2024 , 23:43 Güncelleme Tarihi :02 Kasım 2024 , 23:43
Bolivya’da silahlı muhalifler 200’den fazla askeri rehin aldı

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Bolivya'da eski Devlet Başkanı Evo Morales'in destekçileri ile hükümet arasındaki gerginlik, gelecek yıl yapılacak seçimler öncesinde iyice arttı.

Bolivya Dışişleri Bakanlığı, Morales'in destekçilerinin Chapare eyaletinde üç askeri birliğe saldırarak 200'den fazla askeri rehin aldığını açıkladı.

Bolivya ordusu ise, silahlı grubun askeri personeli kaçırdığını ve silah ile mühimmat ele geçirdiğini duyurdu.

 Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce ( Fotoğraf: AA) Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce ( Fotoğraf: AA)

LUİS ARCE ESKİ DEVLET BAŞKANI MORALES'İ SUÇLADI

Ordu, grubu "derhal ve barışçıl bir şekilde" kışlayı terk etmeye çağırarak, bu eylemlerin "vatana ihanet" olarak nitelendirileceğini vurguladı. Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, silahlı grubun eski Devlet Başkanı Morales ile bağlantılı olduğunu belirtti.

Sosyal medya platformu X'ten açıklama yapan Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, "Evo Morales sempatizanı silahlı grupların Cochabamba'daki üç askeri birliğe saldırdığını Bolivya halkına ve uluslararası topluma bildirmek istiyorum. Askerlerin ve ailelerinin rehin alınmasını şiddetle kınıyorum. Dünyanın neresinde olursa olsun askeri kışlalara saldırılması vatana ihanet suçudur." ifadelerini kullandı.

Eski Devlet Başkanı Morales ( Fotoğraf: AA)Eski Devlet Başkanı Morales ( Fotoğraf: AA)

MORALES AÇLIK GREVİNE BAŞLADI

Eski Devlet Başkanı Morales, kışlaların ele geçirilmesini kınayarak destekçilerinden yolları kapatan barikatları kaldırmalarını ve güvenlik güçleriyle olası çatışmalardan kaçınmalarını istedi.

Morales, ülkede kan dökülmesini istemediğini vurgularken, "Hükümet ekonomik ve siyasi diyalog masaları kurana kadar açlık grevine başlama kararı aldım." dedi.

Darbeci General Jose Zuniga (Fotoğraf: AA)Darbeci General Jose Zuniga (Fotoğraf: AA)

BOLİVYA'DAKİ ASKERİ DARBE GİRİŞİMİ BAŞARISIZLIKLA SONUÇLANDI

Geçtiğimiz Haziran ayında Bolivya'da ordu, hükümeti devirmek amacıyla bir darbe girişiminde bulunmuştu. General Jose Zuniga'nın zırhlı araçlarla hükümet binasını kuşatmaya çalışması, Devlet Başkanı Luis Arce'nin halkı demokrasiyi savunmaya çağırmasıyla engellendi. Bu girişimin arkasında ABD'nin olduğu iddiaları gündeme gelmişti.

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