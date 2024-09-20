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Tayvan, Macaristan ve Bulgaristan üzerinden Lübnan’a yüzyılın siber saldırısı!

İsrail’in Hizbullah’a çifte saldırısının altından iki paravan şirket çıktı. MOSSAD’ın Macaristan’da ve Bulgaristan’daki tabela şirketleri, iki yıl önce kurduğu iddiası ortaya atıldı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 20 Eylül 2024
Tayvan, Macaristan ve Bulgaristan üzerinden Lübnan’a yüzyılın siber saldırısı!

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İsrail, Lübnan'daki Hizbullah üyelerinin kullandığı çağrı cihazı ve telsizlere sızdı. Patlattı. Ölü sayısı 32'ye çıktı.

ÇAĞRI CİHAZI VE TELSİZDEN SONRA HEDEF BUZDOLABI MI?
Çatılardaki güneş panellerinin de infilak ettiği saptandı. İngiliz medyası ise olası hedefi yazdı: Buzdolapları!

NORTA'YA 'BAC'!
Hamas'ın 7 Ekim saldırısı sonucu karizması yerle bir olan MOSSAD, itibar kazanmak için dünyanın en kanlı siber saldırısını yaptı. İddiaya göre de bunun için 2 yıl önce hazırladığı planlarını uyguladı. Hizbullah'ın kullandığı çağrı cihazlarını ve telsizleri, birer gün gönderdiği mesajlarla patlattı. Bu çifte saldırıda toplam 32 kişi hayatını kaybederken, 4 bine yakın kişi de yaralandı. Uluslararası medya kuruluşları, MOSSAD'ın bu işi nasıl yaptığına odaklandı. Önceki gün patlatılan telsizlerin Japon firması tarafından satıldığı açıklansa da firma bunu yalanladı. 10 yıldır bu cihazları üretmediklerini vurguladı.

10 YILDIR ÜRETİM YOK
Tayvan merkezli Gold Apollo şirketi de çağrı cihazlarının üretiminin Macaristan'daki iş ortağı BAC Consulting'in gerçekleştirdiğini açıkladı. Budapeşte yönetimi Gold Apollo'nun açıklamalarını yalanladı. New York Times gazetesi Macaristan'daki BAC Consulting'in aslında İsrail istihbaratının bir paravan şirketi olduğunu yazdı. MOSSAD'ın iz bırakmamak için iki ayrı şirket daha kurduğunu, aslında çağrı cihazı satışının Bulgaristan merkezli Norta Global adlı şirket tarafından kolaylaştırıldığı iddiası ortaya atıldı. Bulgaristan ulusal güvenlik ajansı DANS ise İçişleri Bakanlığı'yla birlikte bir soruşturma başlattığını açıkladı. Şirketin Hizbullah'a çağrı cihazı ihracatında rol aldığı vurgulandı. Ancak Sofya'daki adres de Budapeşte'deki gibi basit bir işyeri çıktı. Bu ofiste Bulgar polisi arama yaptı.

İSRAİL BU KEZ HAVADAN VURDU
Çağrı cihazı ve telsiz saldırılarının ardından terör devleti İsrail, dün gece Lübnan'ın güneyine savaş uçaklarıyla bomba yağdırdı.

NOTLAR:
Lübnan sağlık sistemi yaralıların çokluğu nedeniyle zorlanıyor.
İranLübnan'daki yaralıları ülkeye getiriyor.
İngiliz basını "Bir sonraki patlama buzdolaplarında mı olacak" sorusunu sordu.
Telsiz FİRMASI: Üretimi 2014'te durdurduk
İsrail: Artık yeni bir aşamadayız.
BM: Sivillerin kullandığı cihazlar, silaha dönüştürülmemeli.
BM Güvenlik Konseyi bugün patlama ile ilgili toplanacak.
Uzmanlar 'Sırada evlerdeki buzdolapları mı var' diye sordu.

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