Taylor Swift'in milyon dolarlık düğününe Trump damgası: Ünlüler akın etti dünya şaşkına döndü
Pop yıldızı Taylor Swift ve NFL oyuncusu Travis Kelce, New York Madison Square Garden'da ünlülerin akın ettiği görkemli bir törenle evlendi. Nikahı Adam Sandler kıyarken, kamu bütçesine 1 milyon dolar maliyeti olan güvenlik önlemleri, telefon yasağı ve 40 sayfalık evlilik sözleşmesi düğüne damga vurdu. Tören sonrası arenanın dışındaki dev ekranlarda Swift'in ikonik "Eras Tour" yazı tipiyle "JUST&T MARRIED" ilanı dikkat çekerken Beyaz Saray'dan gündeme damga vuran bir hamle geldi.
Dünyaca ünlü popstar Taylor Swift ile Amerikan futbolu (NFL) yıldızı Travis Kelce, New York'un ikonik arenası Madison Square Garden'da (MSG) düzenlenen, adeta "Amerika'nın kraliyet düğünü" olarak nitelendirilen görkemli bir törenle resmen dünyaevine girdi.
NİKAHLARINI ADAM SANDLER KIYDI
Yaklaşık 1000 davetlinin katıldığı düğüne Hollywood ve spor dünyasından isimler akın etti. Çiftin resmi nikahını yakın dostları ünlü aktör Adam Sandler kıydı.
40 SAYFALIK EVLİLİK SÖZLEŞMESİ
Ünlü çift 40 sayfalık bir evlilik sözleşmesi imzaladı. Taylor Swift'in yaklaşık 1.3 milyar dolarlık turne, müzik ve gayrimenkul imparatorluğu ile Travis Kelce'nin NFL, podcast ve sponsorluk gelirlerinden oluşan 100 milyon dolarlık serveti tamamen birbirinden ayrıldı. Olası bir boşanma durumunda kimse diğerinden nafaka veya mal paylaşımı talep edemeyecek.
KAMU BÜTÇESİNE 1 MİLYON DOLAR ZARAR
Madison Square Garden, ünlü çift için resmen kaleye dönüştürüldü. New York polisinin (NYPD) yoğun güvenlik önlemleri aldığı ve sadece kamu bütçesine maliyetinin 1 milyon doları aştığı belirtilen düğünde, içeriden görüntü sızmaması için davetlilerin telefon kullanması tamamen yasaklandı.
Törenin hemen ardından Madison Square Garden'ın dışındaki devasa dijital ekranlarda pembe zemin üzerine "JUST&T MARRIED" (Yeni Evlendiler) yazısı ikonik Eras Tour yazı tipiyle flaş çakmaya başladı. Dışarıda toplanan binlerce "Swiftie" (Taylor Swift hayranı) çığlıklar ve gözyaşlarıyla o anları kutladı.
Bu yazı tipi (Pistilli Roman), Taylor Swift'in rekorlar kıran dünya turnesinin tüm afişlerinde, logolarında ve resmi tanıtımlarında kullandığı tescilli görsel imzasıdır. Tasarımındaki kalın çizgilerle ince kıvrımların yarattığı bu zarif zıtlık, mor/pembe arka planla birleştiğinde doğrudan Taylor Swift'i çağrıştıran kültürel bir simgeye dönüşmüştür. Hayranları bu yazı tipini gördüklerinde kelimelerden bağımsız olarak bunu sanatçıya ait bir "mühür" olarak kodlar.
BEYAZ SARAY'DAN DÜĞÜNE DAMGA VURAN PAYLAŞIM
Düğünle ilgili en büyük şok ise sosyal medyada yaşandı. Eras Tour konseptine ait meşhur mor renkli billboard şablonu, siyaset sahnesine taşındı.
Düğün devam ederken Beyaz Saray'ın resmi sosyal medya hesabından şoke eden bir paylaşım yapıldı. Madison Square Garden'daki dev panoların Taylor Swift konseptli mor tasarımına siyah harflerle "TRUMP IS YOUR PRESIDENT" (Trump Sizin Başkanınızdır) yazıldı. Beyaz Saray'ın bu görseli "IT'S HAPPENED!!!" (Gerçekleşti!!!) ise dünya çapında gündem oldu.
"YILIN EN BEKLENMEDİK SİYASİ ŞOVU"
Sosyal medya kullanıcıları, pop dünyasının en büyük düğünü gerçekleşirken Beyaz Saray'dan gelen bu hamleyi "yılın en beklenmedik internet akımı ve siyasi şovu" olarak nitelendirdi.
TRUMP-SWIFT KRİZİ
Taylor Swift, 2018 ara seçimlerinde Tennessee'de Demokrat adayları desteklediğini duyurdu ve Trump yönetimini ırkçılıkla suçladı. Donald Trump ise buna karşılık, "Taylor Swift'in müziğini artık %25 daha az seviyorum" dedi.
Swift 2024 başkanlık seçimlerinde Kamala Harris'i desteklediğini resmen duyurdu. Buna öfkelenen Trump, sosyal medyadan açıkça "TAYLOR SWIFT'TEN NEFRET EDİYORUM!" şeklinde bir paylaşım yaparak gerilimi zirveye taşıdı.