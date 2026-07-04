Dünyaca ünlü popstar Taylor Swift ile Amerikan futbolu (NFL) yıldızı Travis Kelce, New York'un ikonik arenası Madison Square Garden'da (MSG) düzenlenen, adeta "Amerika'nın kraliyet düğünü" olarak nitelendirilen görkemli bir törenle resmen dünyaevine girdi.

Taylor Swift'in düğününü yaptığı Madison Square Garden

40 SAYFALIK EVLİLİK SÖZLEŞMESİ

Ünlü çift 40 sayfalık bir evlilik sözleşmesi imzaladı. Taylor Swift'in yaklaşık 1.3 milyar dolarlık turne, müzik ve gayrimenkul imparatorluğu ile Travis Kelce'nin NFL, podcast ve sponsorluk gelirlerinden oluşan 100 milyon dolarlık serveti tamamen birbirinden ayrıldı. Olası bir boşanma durumunda kimse diğerinden nafaka veya mal paylaşımı talep edemeyecek.

KAMU BÜTÇESİNE 1 MİLYON DOLAR ZARAR

Madison Square Garden, ünlü çift için resmen kaleye dönüştürüldü. New York polisinin (NYPD) yoğun güvenlik önlemleri aldığı ve sadece kamu bütçesine maliyetinin 1 milyon doları aştığı belirtilen düğünde, içeriden görüntü sızmaması için davetlilerin telefon kullanması tamamen yasaklandı.