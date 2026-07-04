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St. Petersburg'da petrol terminaline İHA saldırısı

Rusya’nın St. Petersburg şehrindeki petrol terminaline İHA saldırısı düzenlendi. Hava savunma sistemlerince püskürtüldüğü, 72 İHA’nın düşürüldüğü olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

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St. Petersburg'da petrol terminaline İHA saldırısı

Rusya'nın St. Petersburg şehrindeki petrol terminalinin insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alındığı, saldırıda can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı belirtildi.

St. Petersburg Valisi Aleksandr Beglov, yaptığı yazılı açıklamada, şehrin Kirovskiy bölgesindeki petrol terminaline yönelik İHA saldırısının hava savunma sistemlerince püskürtüldüğünü ifade etti. Takvim Kaynak TercihleriTakvim Kaynak Tercihleri

TEKNİK SORUNLAR GİDERİLDİ

Saldırının yol açtığı "teknik sorunların" giderildiğini aktaran Beglov, olayda yaralanan bulunmadığı bilgisini paylaştı.

Beglov, hava savunma sistemlerince 72 İHA'nın düşürüldüğünü, bir İHA'nın Petergof sarayına düştüğünü duyurarak can kaybı ve hasar yaşanmadığını bildirdi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, St. Petersburg petrol terminalinde yangın çıktığı görülüyor.

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