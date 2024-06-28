Taş üstünde taş kalmadı| İsrail’in girdiği Gazze’nin Eş-Şucaiyye Mahallesinde ölü ve yaralılara ulaşılamıyor

İsrail ordusunun, 2 gündür karadan saldırılarını sürdürdüğü Gazze kentinin doğusundaki Eş-Şucaiyye Mahallesinde ölen ve yaralananlar olduğu ancak sivil savunma ekiplerinin, saldırılar nedeniyle bu kişilere ulaşamadığı belirtildi.
YOLLARDA ONLARCA ÖLÜ VAR
Gazze Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Basal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun, Şucaiyye'de onlarca evi hedef aldığını, evlerde ve yollarda onlarca ölü ve yaralı olduğunu söyledi.
Savaş uçakları ve topçu saldırılarının sürmesi nedeniyle bu kişilere ulaşamadıklarını kaydeden Basal, Şucaiyye'de saldırılar nedeniyle evlerinde mahsur kalan aileler de olduğunu belirterek bu bölgeden çıkarılmaları için çağrıda bulundu.