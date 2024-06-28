Taş üstünde taş kalmadı| İsrail’in girdiği Gazze’nin Eş-Şucaiyye Mahallesinde ölü ve yaralılara ulaşılamıyor

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İsrail ordusunun, 2 gündür karadan saldırılarını sürdürdüğü Gazze kentinin doğusundaki Eş-Şucaiyye Mahallesinde ölen ve yaralananlar olduğu ancak sivil savunma ekiplerinin, saldırılar nedeniyle bu kişilere ulaşamadığı belirtildi. YOLLARDA ONLARCA ÖLÜ VAR Gazze Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Basal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun, Şucaiyye'de onlarca evi hedef aldığını, evlerde ve yollarda onlarca ölü ve yaralı olduğunu söyledi. Savaş uçakları ve topçu saldırılarının sürmesi nedeniyle bu kişilere ulaşamadıklarını kaydeden Basal, Şucaiyye'de saldırılar nedeniyle evlerinde mahsur kalan aileler de olduğunu belirterek bu bölgeden çıkarılmaları için çağrıda bulundu.

'OTURACAK YER YOK' İsrail ordusunun, evleri ve altyapıyı bombaladığı ve karadan işgali genişlettiği Şucaiyye'nin durumunun çok zor ve trajik olduğunu dile getiren Basal, "On binlerce kişi Şucaiyye'den göç etti ve oturacakları bir yer bulamadı. Çünkü Gazze'de her yer yıkılmış durumda ve barınma merkezlerinde onlara yer yok." dedi.