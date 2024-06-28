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Taş üstünde taş kalmadı| İsrail'in girdiği Gazze'nin Eş-Şucaiyye Mahallesinde ölü ve yaralılara ulaşılamıyor

Gazze Sivil Savunma ekipleri, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Şucaiyye'de ölü ve yaralılara ulaşamıyor. Gazze Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Basal, saldırıların sürdüğü mahallede, evlerinde mahsur kalan ailelerin bölgeden çıkarılmaları için yardım çağrısında bulundu.

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Giriş Tarihi 28 Haziran 2024, 23:29 Güncelleme 28 Haziran 2024, 23:41
Taş üstünde taş kalmadı| İsrail’in girdiği Gazze’nin Eş-Şucaiyye Mahallesinde ölü ve yaralılara ulaşılamıyor

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İsrail ordusunun, 2 gündür karadan saldırılarını sürdürdüğü Gazze kentinin doğusundaki Eş-Şucaiyye Mahallesinde ölen ve yaralananlar olduğu ancak sivil savunma ekiplerinin, saldırılar nedeniyle bu kişilere ulaşamadığı belirtildi.

YOLLARDA ONLARCA ÖLÜ VAR

Gazze Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Basal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun, Şucaiyye'de onlarca evi hedef aldığını, evlerde ve yollarda onlarca ölü ve yaralı olduğunu söyledi.

Savaş uçakları ve topçu saldırılarının sürmesi nedeniyle bu kişilere ulaşamadıklarını kaydeden Basal, Şucaiyye'de saldırılar nedeniyle evlerinde mahsur kalan aileler de olduğunu belirterek bu bölgeden çıkarılmaları için çağrıda bulundu.

'OTURACAK YER YOK'

İsrail ordusunun, evleri ve altyapıyı bombaladığı ve karadan işgali genişlettiği Şucaiyye'nin durumunun çok zor ve trajik olduğunu dile getiren Basal, "On binlerce kişi Şucaiyye'den göç etti ve oturacakları bir yer bulamadı. Çünkü Gazze'de her yer yıkılmış durumda ve barınma merkezlerinde onlara yer yok." dedi.

GIDA EKSİKLİĞİ HAT SAFHADA

Basal, savaşın devam etmesi ve yardım girişlerinin olmaması nedeniyle Gazze ile Kuzey Gazze kentlerindeki gıda ve temel ihtiyaç maddelerinde yaşanan sıkıntıya da dikkati çekti.

İSRAİL, SALDIRIYI CANLI YAYINDAN DUYURDU

İsrail devlet televizyonu KAN 27 Haziran'da ordunun, sabah saatlerinden bu yana Şucaiyye Mahallesi'ne yoğun topçu ve hava saldırılarıyla eş zamanlı olarak karadan girmeye başladığını duyurmuştu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin doğu bölgelerinin boşaltılması çağrısında bulunmuş ve bölge sakinlerinden Şucaiyye, Turkman ve Tuffah mahallelerini boşaltmalarını istemişti.

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