Gazze’de yakıt krizi devam ediyor! Kemal Advan Hastanesi hizmet dışı kalacak | Onlarca bebek ve hasta ölümle karşı karşıya!

Ebu Safiye, Kuzey Gazze ve Gazze kentlerindeki sağlık sisteminin, ilaç ve tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle minimum kapasiteyle çalıştığını söyledi.

Hastane Müdürü Hüsam Ebu Safiye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Birkaç saat içinde eğer yakıt gelmezse Gazze'nin kuzeyindeki tek hastanenin hizmet dışı kalacağını ilan edeceğiz. Bu, kuvözde bebeklerin ve hastaların ölmesi anlamına geliyor." dedi.

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CİDDİ FELAKET YAŞANACAK

Kuzey Gazze ve Gazze kentlerinde un dışında yiyecek bulunmadığına ve geçen günlerde yetersiz beslenme nedeniyle hastaneye çok sayıda çocuğun getirildiğine işaret eden Ebu Safiye, açlık nedeniyle başta çocuklar ve yaşlılar olmak üzere bölgede ciddi bir felaket yaşanabileceği uyarısı yaptı.

Hüsam Ebu Safiye, uluslararası kuruluşlara ve Birleşmiş Milletler'e (BM) en kısa sürede hastaneye yakıt, ilaç ve tıbbi malzeme tedarik etme çağrısı yaptı.