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Gazze'de yakıt krizi devam ediyor! Kemal Advan Hastanesi hizmet dışı kalacak | Onlarca bebek ve hasta ölümle karşı karşıya!

İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü katliamların ardı arkası kesilmezken abluka altındaki bölgede binlerce kişi yaşama tutunmaya çalışıyor. 7 Ekim 2023'ten beri bombardımanların eksik olmadığı Gazze Şeridi'nde her gün ölüm korkusuyla yaşayan sivillerin yanında binlerce bebek ve çocuk da ya silahların hedefi oluyor ya da açlıktan ölüyor. Son olarak Refah Sınır Kapısı'nın haftalardır kapalı olması nedeniyle insani yardım ve yakıt ihtiyacının gitgide ciddi bir boyuta ulaştığı Gazze'de kuzeydeki Kemal Advan Hastanesinin de elindeki tek yakıtı tükenmek üzere. Bu durum küvözdeki bebek ve hastaların ölmesi anlamına geliyor.

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Giriş Tarihi 28 Haziran 2024, 22:37 Güncelleme 28 Haziran 2024, 23:39
Gazze’de yakıt krizi devam ediyor! Kemal Advan Hastanesi hizmet dışı kalacak | Onlarca bebek ve hasta ölümle karşı karşıya!

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Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesinin, jeneratörleri çalıştıracak yakıt olmaması sebebiyle birkaç saat içinde hizmet dışı kalacağı bildirildi.

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''YAKIT GELMEZSE HASTANE HİZMET DIŞI KALACAK''

Hastane Müdürü Hüsam Ebu Safiye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Birkaç saat içinde eğer yakıt gelmezse Gazze'nin kuzeyindeki tek hastanenin hizmet dışı kalacağını ilan edeceğiz. Bu, kuvözde bebeklerin ve hastaların ölmesi anlamına geliyor." dedi.

Ebu Safiye, Kuzey Gazze ve Gazze kentlerindeki sağlık sisteminin, ilaç ve tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle minimum kapasiteyle çalıştığını söyledi.

CİDDİ FELAKET YAŞANACAK

Kuzey Gazze ve Gazze kentlerinde un dışında yiyecek bulunmadığına ve geçen günlerde yetersiz beslenme nedeniyle hastaneye çok sayıda çocuğun getirildiğine işaret eden Ebu Safiye, açlık nedeniyle başta çocuklar ve yaşlılar olmak üzere bölgede ciddi bir felaket yaşanabileceği uyarısı yaptı.

Hüsam Ebu Safiye, uluslararası kuruluşlara ve Birleşmiş Milletler'e (BM) en kısa sürede hastaneye yakıt, ilaç ve tıbbi malzeme tedarik etme çağrısı yaptı.

ÇOCUKLAR YETERSİZ BESLENİYOR

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 6 Haziran'da yaptığı açıklamada, Gazze'de 10 çocuktan 9'unun ciddi gıda kıtlığıyla mücadele ettiğini, yetersiz beslenmenin hayati tehlike riskini artırdığını bildirmişti.

33 FİLİSTİNLİ AÇLIKTAN ÖLDÜ

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden dün yapılan açıklamada ise şu ana kadar 33 Filistinlinin açlıktan öldüğü dile getirilmişti.

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