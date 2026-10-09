Halep Valiliği ile Eski Eserler ve Müzeler Müdürlüğünün işbirliğinde yürütülen restorasyon çalışmaları kapsamında caminin minaresi, eklentileri, ana binası ve avlusundaki hasarlı bölümler onarıldı.

Halep'teki Emevi Camii 13 yıl sonra ibadete açıldı. Fotoğraf: AA

Kentin en önemli tarihi simgelerinden biri olan Emevi Camisi, düzenlenen törenle yeniden ibadete açıldı. Caminin minaresi ve diğer bölümleri yeşil ışıklarla aydınlatıldı.

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