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13 yıl sonra ilk namaz: Tarihi Emevi Camii ibadete açıldı

Suriye'nin kuzeyindeki Halep kentinde bulunan ve çatışmalarda büyük hasar gören tarihi Emevi Camisi, 13 yıllık ayrılığın ardından Halep Valiliği ile Eski Eserler ve Müzeler Müdürlüğünün yürüttüğü kapsamlı restorasyonla yeniden ibadete açıldı. Düzenlenen törenle kapılarını cemaate açan kentin en önemli simgelerinden tarihi caminin onarılan minaresi ve diğer bölümleri yeşil ışıklarla aydınlatıldı.

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13 yıl sonra ilk namaz: Tarihi Emevi Camii ibadete açıldı

Suriye'nin kuzeyindeki Halep kentinde bulunan tarihi Emevi Camisi, 13 yıl aradan sonra yeniden ibadete açıldı.

Halep'teki Emevi Camii ibadete açıldı. Fotoğraf: AAHalep'teki Emevi Camii ibadete açıldı. Fotoğraf: AA

TARİHİ CAMİ ONARILDI

Halep Valiliği ile Eski Eserler ve Müzeler Müdürlüğünün işbirliğinde yürütülen restorasyon çalışmaları kapsamında caminin minaresi, eklentileri, ana binası ve avlusundaki hasarlı bölümler onarıldı.

Halep'teki Emevi Camii 13 yıl sonra ibadete açıldı. Fotoğraf: AAHalep'teki Emevi Camii 13 yıl sonra ibadete açıldı. Fotoğraf: AA

Kentin en önemli tarihi simgelerinden biri olan Emevi Camisi, düzenlenen törenle yeniden ibadete açıldı. Caminin minaresi ve diğer bölümleri yeşil ışıklarla aydınlatıldı.

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13 yıl sonra ilk namaz: Tarihi Emevi Camii ibadete açıldı-3 13 yıl sonra ilk namaz: Tarihi Emevi Camii ibadete açıldı-4 13 yıl sonra ilk namaz: Tarihi Emevi Camii ibadete açıldı-5
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