2026 Nobel Barış Ödülü'nün sahibi eski BM insan hakları yüksek komiseri Navi Pillay oldu
2026 Nobel Barış Ödülü'nün sahibi belli oldu. Norveç Nobel Komitesi, ödülü uluslararası barışın güçlendirilmesi ve uluslararası hukukun geliştirilmesine yönelik çalışmaları nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) eski yargıcı Navanethem "Navi" Pillay'a verdi. Pillay, uzun yıllara dayanan hukuk ve insan hakları çalışmalarıyla uluslararası alanda öne çıktı.
Norveç Nobel Komitesi, 2026 Nobel Barış Ödülü'nü Navanethem "Navi" Pillay'a vererek uluslararası adalet ve insan hakları mücadelesine dikkat çekti. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargıçlık yapan Pillay, özellikle savaş suçları ve insanlığa karşı işlenen suçların uluslararası hukuk çerçevesinde ele alınmasına yönelik çalışmalarıyla tanınıyor.
NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ NAVI PILLAY'A
Norveç Nobel Komitesi, 2026 Nobel Barış Ödülü'nün Navanethem "Navi" Pillay'a verilmesine karar verdi. Uzun yıllar uluslararası hukuk ve insan hakları alanında görev yapan Pillay, barışın korunması ve uluslararası hukukun geliştirilmesine yönelik çalışmalarıyla öne çıktı.
ULUSLARARASI HUKUK ALANINDA ÖNEMLİ GÖREVLER ÜSTLENDİ
Pillay, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde (UCM) yargıç olarak görev yaptı. Kariyeri boyunca savaş suçları, insanlığa karşı suçlar ve uluslararası adalet mekanizmalarının güçlendirilmesi gibi alanlarda çalışmalar yürüttü.
İNSAN HAKLARI MÜCADELESİYLE ÖNE ÇIKTI
Uluslararası hukuk alanındaki çalışmalarının yanı sıra insan haklarının korunmasına yönelik faaliyetleriyle de tanınan Pillay, farklı uluslararası görevlerde bulundu. Nobel Komitesi, ödül kararıyla uluslararası hukuk ve barışın güçlendirilmesine yönelik bu çabaları öne çıkardı.
NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ'NÜN MESAJI
2026 Nobel Barış Ödülü'nün Pillay'a verilmesi, uluslararası hukukun barışın korunmasındaki rolüne dikkat çeken bir karar olarak değerlendirildi. Ödül, aynı zamanda savaş ve çatışmalarda hesap verebilirliğin sağlanması ve insan haklarının korunmasının önemini bir kez daha gündeme taşıdı.
Navi Pillay kimdir?
Güney Afrikalı hukukçu, insan hakları savunucusu ve uluslararası yargıç Navi Pillay, 1941'de Durban'da Hint kökenli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Natal Üniversitesinde hukuk eğitimi aldıktan sonra Harvard Hukuk Fakültesinde yüksek lisans ve doktora yaptı. 1988'de Hukuk Bilimleri Doktorası alan ilk Güney Afrikalı kadın oldu.
Hukuk kariyerine 1967'de Natal'da kendi bürosunu açarak başlayan Pillay, bölgenin ilk beyaz olmayan kadın avukatı olarak apartheid rejimine karşı mücadele eden siyasi tutukluları, aktivistleri ve sendikacıları savundu. Kadın hakları alanında da çalışmalar yürüten Pillay, 1995'te Güney Afrika Yüksek Mahkemesine yargıç olarak atandı. Aynı yıl Ruanda Uluslararası Ceza Mahkemesinde (ICTR) görev yapmaya başladı ve daha sonra mahkemenin başkanlığını üstlendi.
Jean-Paul Akayesu davasında verdiği karar, tecavüz ve cinsel şiddetin uluslararası hukukta ilk kez soykırım ve insanlığa karşı suç kapsamında değerlendirilmesi açısından tarihi önem taşıdı.
2003'te Uluslararası Ceza Mahkemesinin ilk yargıçları arasında yer alan Pillay, 2008-2014 yılları arasında BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği görevini yürüttü. Daha sonraki yıllarda Filistin topraklarına ilişkin BM soruşturma komisyonuna başkanlık ederek Gazze'deki gelişmelere yönelik sert eleştirilerde bulundu ve uluslararası topluma soykırımı önlemek için harekete geçme çağrısı yaptı.
Pillay, günümüzde Myanmar'ın soykırım suçlamasıyla karşı karşıya olduğu davada Uluslararası Adalet Divanı yargıcı olarak görev yapmaktadır.
SON 10 YILIN NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ SAHİPLERİ