Norveç Nobel Komitesi, 2026 Nobel Barış Ödülü'nü Navanethem "Navi" Pillay'a vererek uluslararası adalet ve insan hakları mücadelesine dikkat çekti. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargıçlık yapan Pillay, özellikle savaş suçları ve insanlığa karşı işlenen suçların uluslararası hukuk çerçevesinde ele alınmasına yönelik çalışmalarıyla tanınıyor.

2026 Nobel Barış Ödülü, Norveç Nobel Komitesi tarafından Navi Pillay'a verildi. (Foto: AA)

NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ NAVI PILLAY'A

Norveç Nobel Komitesi, 2026 Nobel Barış Ödülü'nün Navanethem "Navi" Pillay'a verilmesine karar verdi. Uzun yıllar uluslararası hukuk ve insan hakları alanında görev yapan Pillay, barışın korunması ve uluslararası hukukun geliştirilmesine yönelik çalışmalarıyla öne çıktı.

Pillay, uluslararası hukuk ve insan hakları alanındaki çalışmalarıyla tanınıyor. (Foto: Sosyal medya)

ULUSLARARASI HUKUK ALANINDA ÖNEMLİ GÖREVLER ÜSTLENDİ

Pillay, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde (UCM) yargıç olarak görev yaptı. Kariyeri boyunca savaş suçları, insanlığa karşı suçlar ve uluslararası adalet mekanizmalarının güçlendirilmesi gibi alanlarda çalışmalar yürüttü.

İNSAN HAKLARI MÜCADELESİYLE ÖNE ÇIKTI

Uluslararası hukuk alanındaki çalışmalarının yanı sıra insan haklarının korunmasına yönelik faaliyetleriyle de tanınan Pillay, farklı uluslararası görevlerde bulundu. Nobel Komitesi, ödül kararıyla uluslararası hukuk ve barışın güçlendirilmesine yönelik bu çabaları öne çıkardı.

2026 Nobel Barış Ödülü'nün Pillay'a verilmesi, uluslararası hukuk ve insan haklarının barışın korunmasındaki önemini bir kez daha gündeme taşıdı. (Foto: AA)

NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ'NÜN MESAJI

2026 Nobel Barış Ödülü'nün Pillay'a verilmesi, uluslararası hukukun barışın korunmasındaki rolüne dikkat çeken bir karar olarak değerlendirildi. Ödül, aynı zamanda savaş ve çatışmalarda hesap verebilirliğin sağlanması ve insan haklarının korunmasının önemini bir kez daha gündeme taşıdı.

Nobel Barış Ödülü, 10 Aralık'ta Oslo'da düzenlenecek törenle sahibine takdim edilecek. (Foto: AA)

Navi Pillay kimdir? Güney Afrikalı hukukçu, insan hakları savunucusu ve uluslararası yargıç Navi Pillay, 1941'de Durban'da Hint kökenli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Natal Üniversitesinde hukuk eğitimi aldıktan sonra Harvard Hukuk Fakültesinde yüksek lisans ve doktora yaptı. 1988'de Hukuk Bilimleri Doktorası alan ilk Güney Afrikalı kadın oldu.

Hukuk kariyerine 1967'de Natal'da kendi bürosunu açarak başlayan Pillay, bölgenin ilk beyaz olmayan kadın avukatı olarak apartheid rejimine karşı mücadele eden siyasi tutukluları, aktivistleri ve sendikacıları savundu. Kadın hakları alanında da çalışmalar yürüten Pillay, 1995'te Güney Afrika Yüksek Mahkemesine yargıç olarak atandı. Aynı yıl Ruanda Uluslararası Ceza Mahkemesinde (ICTR) görev yapmaya başladı ve daha sonra mahkemenin başkanlığını üstlendi.

Jean-Paul Akayesu davasında verdiği karar, tecavüz ve cinsel şiddetin uluslararası hukukta ilk kez soykırım ve insanlığa karşı suç kapsamında değerlendirilmesi açısından tarihi önem taşıdı.

2003'te Uluslararası Ceza Mahkemesinin ilk yargıçları arasında yer alan Pillay, 2008-2014 yılları arasında BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği görevini yürüttü. Daha sonraki yıllarda Filistin topraklarına ilişkin BM soruşturma komisyonuna başkanlık ederek Gazze'deki gelişmelere yönelik sert eleştirilerde bulundu ve uluslararası topluma soykırımı önlemek için harekete geçme çağrısı yaptı.

Pillay, günümüzde Myanmar'ın soykırım suçlamasıyla karşı karşıya olduğu davada Uluslararası Adalet Divanı yargıcı olarak görev yapmaktadır.

Eylül 2025'te Komisyonun İsrail'in Gazze'de soykırım işlediği kararına varmasının ardından Pillay, The New York Times'taki makalesinde uluslararası topluma silah satışını durdurma ve soykırımı engellemek için acilen harekete geçme çağrısında bulundu. (Foto: AA)

SON 10 YILIN NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ SAHİPLERİ

2025 — María Corina Machado Venezuela'daki demokratik hakların savunulması ve ülkede barışçıl bir siyasi dönüşümün sağlanmasına yönelik çalışmaları nedeniyle ödüle layık görüldü. 2024 — Nihon Hidankyo Hiroşima ve Nagazaki'deki atom bombalarından sağ kurtulanların oluşturduğu Nihon Hidankyo, nükleer silahların yol açtığı yıkıma dikkat çekmesi ve nükleer silahlardan arındırılmış bir dünya hedefi doğrultusundaki mücadelesiyle ödülü aldı. 2023 — Nergis Muhammedi İran'da kadın hakları ve insan özgürlükleri için mücadele eden Nergis Muhammedi, kadınlara yönelik baskılara karşı yürüttüğü çalışmalar nedeniyle Nobel Barış Ödülü'ne layık görüldü. 2022 — Ales Bialiatski, Memorial ve Sivil Özgürlükler Merkezi Belaruslu insan hakları savunucusu Ales Bialiatski ile Rusya merkezli Memorial ve Ukrayna'daki Sivil Özgürlükler Merkezi, insan hakları ihlallerinin ve savaş suçlarının belgelenmesi yönündeki çalışmaları nedeniyle ödülü paylaştı. 2021 — Maria Ressa ve Dmitri Muratov Filipinli gazeteci Maria Ressa ile Rus gazeteci Dmitri Muratov, ifade özgürlüğünün korunması ve bağımsız gazeteciliğin desteklenmesine yönelik çalışmaları nedeniyle Nobel Barış Ödülü'nün sahibi oldu. 2020 — Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı, özellikle çatışma ve kriz bölgelerinde açlıkla mücadele etmesi ve gıda güvenliğinin sağlanmasına katkıda bulunması nedeniyle ödüllendirildi. 2019 — Abiy Ahmed Ali Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali, ülkesi ile Eritre arasındaki uzun süreli çatışmanın sona erdirilmesi ve iki ülke arasında barış sürecinin başlatılmasına yönelik girişimleri nedeniyle Nobel Barış Ödülü'ne layık görüldü. 2018 — Denis Mukwege ve Nadia Murad Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden doktor Denis Mukwege ve Ezidi insan hakları savunucusu Nadia Murad, savaşlarda cinsel şiddetin bir silah olarak kullanılmasına karşı verdikleri mücadele nedeniyle ödülü paylaştı. 2017 — Nükleer Silahların Tamamen Ortadan Kaldırılması İçin Uluslararası Kampanya (ICAN) ICAN, nükleer silahların yol açabileceği insani sonuçlara dünya kamuoyunun dikkatini çekmesi ve nükleer silahların uluslararası hukuk kapsamında yasaklanması yönündeki çabaları nedeniyle Nobel Barış Ödülü'nü aldı.