Tam yol Gazze'ye! Küresel Sumud Filosu'na katılan tekneler Tunus'tan yola çıktı

İspanya'dan gelen Küresel Sumud Filosu tekneleriyle Tunus'tan filoya katılan tekneler, Gazze'ye doğru yola çıktı.
MAĞRİP KONVOYU "BUGÜN YOLA ÇIKACAĞIZ" DEDİ
Mağrip Sumud Konvoyu Yönetim Kurulu Üyesi Halid Bucuma, Tunus'un Binzert Limanı'nda bekleyen Küresel Sumud Filosu teknelerinin bugün Gazze'ye doğru hareket edeceğini, açık denizde başkent Tunus'taki Sidi Busaid Limanı'ndan ayrılan teknelerle buluşacaklarını söyledi.
Bucuma, "İspanya'dan gelen teknelerin bugün Binzert'ten Gazze'ye doğru hareketi kesinleşti. Açık denizde Sidi Busaid Limanı'ndan çıkan tekneler, Tunus'tan filoya katılacak tekneler ile buluşacak ve birlikte Gazze'ye yönelecekler." dedi.
Bucuma, "Filo bugün Binzert'ten 22 yabancı gemiyle yola çıkacak. Gemilerde Amerika Birleşik Devletleri, Latin Amerika, Pakistan, Hindistan, Malezya ve Avrupa ülkelerinden katılımcılar yer alıyor." diye konuştu.
Filo çıkışının neden ertelendiğini de açıklayan Bucuma, "Çarşamba günü hava şartları nedeniyle erteledik. Dün, yani cuma günü ise teknik zorluklar ortaya çıktı. Bu nedenle Mağrip filosundan iki, yabancı gemilerden ise birini yolculuktan çıkarmak zorunda kaldık." yanıtını verdi.
Bucuma, "Teknik sorunlar bugün çözülecek ve filo Gazze'ye doğru yola çıkmaya hazır olacak." ifadelerini kullandı.