Tam yol Gazze'ye! Küresel Sumud Filosu'na katılan tekneler Tunus'tan yola çıktı

İspanya’dan gelen Küresel Sumud Filosu tekneleriyle Tunus’tan filoya katılan tekneler, Gazze’ye doğru yola çıktı

Tam yol Gazze'ye! Küresel Sumud Filosu'na katılan tekneler Tunus'tan yola çıktı

İspanya'dan gelen Küresel Sumud Filosu tekneleriyle Tunus'tan filoya katılan tekneler, Gazze'ye doğru yola çıktı.

Küresel Sumud Filosu, EPAKüresel Sumud Filosu, EPA

MAĞRİP KONVOYU "BUGÜN YOLA ÇIKACAĞIZ" DEDİ

Mağrip Sumud Konvoyu Yönetim Kurulu Üyesi Halid Bucuma, Tunus'un Binzert Limanı'nda bekleyen Küresel Sumud Filosu teknelerinin bugün Gazze'ye doğru hareket edeceğini, açık denizde başkent Tunus'taki Sidi Busaid Limanı'ndan ayrılan teknelerle buluşacaklarını söyledi.

Bucuma, "İspanya'dan gelen teknelerin bugün Binzert'ten Gazze'ye doğru hareketi kesinleşti. Açık denizde Sidi Busaid Limanı'ndan çıkan tekneler, Tunus'tan filoya katılacak tekneler ile buluşacak ve birlikte Gazze'ye yönelecekler." dedi.

Küresel Sumud Filosu, APKüresel Sumud Filosu, AP

Bucuma, "Filo bugün Binzert'ten 22 yabancı gemiyle yola çıkacak. Gemilerde Amerika Birleşik Devletleri, Latin Amerika, Pakistan, Hindistan, Malezya ve Avrupa ülkelerinden katılımcılar yer alıyor." diye konuştu.

Filo çıkışının neden ertelendiğini de açıklayan Bucuma, "Çarşamba günü hava şartları nedeniyle erteledik. Dün, yani cuma günü ise teknik zorluklar ortaya çıktı. Bu nedenle Mağrip filosundan iki, yabancı gemilerden ise birini yolculuktan çıkarmak zorunda kaldık." yanıtını verdi.

Bucuma, "Teknik sorunlar bugün çözülecek ve filo Gazze'ye doğru yola çıkmaya hazır olacak." ifadelerini kullandı.

Küresel Sumud Filosu, AAKüresel Sumud Filosu, AA

İSPANYA'DAN YOLA ÇIKTILAR

Küresel Sumud Filosu bünyesinde 31 Ağustos'ta İspanya'dan kalkan 22 tekne, 7 Eylül'de başkent Tunus'taki Sidi Busaid ve Gammart limanlarına ulaşmaya başlamıştı.

Sidi Busaid Limanı'ndaki Küresel Sumud Filosu'na, 8 ve 9 Eylül gecelerinde İspanya'dan gelen iki tekneye dron saldırısı düzenlenmişti.

Filonun Tunus'tan çıkışının ertelenmesinin ardından İspanya'dan gelen tekneler 11 Eylül'de ülkenin kuzeyinde yer alan Binzert kentindeki limana geçmişti.

Küresel Sumud Filosu, AAKüresel Sumud Filosu, AA

ÇIKIŞ TARİHİ ERTELENMİŞTİ

Binlerce Tunuslunun katılımıyla 10 Eylül'de yapılan veda programında hava şartlarından dolayı teknelerin çıkış tarihinin ertelendiği duyurulmuştu.

Tunus resmi haber ajansı TAP'a konuşan Küresel Sumud Filosu Tunus Delegasyonu Üyesi Dr. Muhammed Emin Binnur, Sidi Busaid Limanı'ndaki hazırlık sürecinin henüz tamamlanmadığını ve hava şartlarının şimdilik küçük ve orta büyüklükteki teknelerin Akdeniz'de yolculuk yapmasına uygun olmadığını belirtmişti.

Gazze'ye doğru hareketin iki gün ertelendiğini ve öncesinde başkent Tunus'un kuzeyindeki Binzert Limanı'na hareket edileceğini belirten Binnur, hazırlıkların orada tamamlanacağını duyurmuştu.

Küresel Sumud Filosu, AAKüresel Sumud Filosu, AA

50'YE YAKIN ÜLKEDEN KATILIM

Küresel Sumud Filosu'nda, "Özgürlük Filosu Koalisyonu", "Küresel Gazze Hareketi", "Mağrib Sumud Konvoyu" ve Malezya merkezli "Sumud Nusantara" organizasyonu yer alıyor. Filoda, 50'ye yakın ülkeden yüzlerce aktivist teknelerle Gazze'ye hareket ediyor.

Geçmişte Gazze'ye tek tek gitmeye çalışan gemilere İsrail müdahalelerde bulunmuş, teknelere el koyarak aktivistleri sınır dışı etmişti. Küresel Sumud Filosu, şimdiye kadar Gazze'ye doğru yola çıkan en kalabalık filo olma özelliği taşıyor.

Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü. Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarının aranmasını ifade ediyor. Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın bu kavramı tasvir etmek için kullanılıyor.

Küresel Sumud Filosu’na bir İHA saldırısı daha! Aktivistler kararlı: Saldırılarla yılmayacağızKüresel Sumud Filosu’na bir İHA saldırısı daha! Aktivistler kararlı: Saldırılarla yılmayacağız

