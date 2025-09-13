PODCAST CANLI YAYIN

ABD Başkanı Trump'tan NATO ülkelerine ve tüm dünyaya mektup! Rusya'ya yaptırım Çin'e gümrük vergisi

ABD Başkanı Donald Trump, NATO üyesi ülkelere, Rusya-Ukrayna savaşının sonlanabilmesi için Rusya üzerinde "güçlü bir kontrole" sahip olduğunu savunduğu Çin'e yüzde 50 ila yüzde 100 tarife uygulamaları çağrısında bulundu.

Trump, ABD merkezli Truth Social hesabından, NATO ülkelerine gönderdiği mektubu paylaştı.

Rusya-Ukrayna savaşının sonlanabilmesi için NATO ülkelerine, Çin'e yüzde 50 ila yüzde 100 tarife uygulaması çağrısı yapan Trump, bu tarifelerin savaş bittikten sonra kaldırılabileceğine işaret etti.

Trump, Çin'in Rusya üzerinde "güçlü bir kontrole" sahip olduğunu ve söz konusu tarifelerin bu kontrolü kıracağını savundu.

Savaş nedeniyle binlerce kişinin hayatını kaybettiğini belirten Trump, "Eğer NATO benim dediğimi yaparsa, savaş hemen sona erer. Aksi takdirde ABD'nin vaktini, enerjisini ve parasını boşa harcıyorsunuz demektir." değerlendirmesinde bulundu.

Trump ayrıca, NATO ülkelerinin Rusya'ya yaptırım uygulama ve Rus petrolünü satın almama kararını verdiğinde, ABD'nin de Moskova yönetimine "büyük yaptırımlar" uygulayacağını kaydetti.

Kimi NATO ülkelerinin Rusya'dan petrol alımının "şok edici" düzeyde olduğuna değinen Trump, "(Bu durum) Rusya'ya karşı müzakere pozisyonunuzu ve pazarlık gücünüzü büyük ölçüde zayıflatıyor." ifadesini kullandı.

