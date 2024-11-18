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Tam saha veto! Türkiye İsrail'in teklifini reddetti

Türkiye, Herzog’un uçağının hava sahasından geçmesine izin vermedi. İsrail Cumhurbaşkanı, Bakü’ye gidemedi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :18 Kasım 2024
Tam saha veto! Türkiye İsrail’in teklifini reddetti

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Gazze'yi cehenneme çeviren binlerce kadın ve çocuğu katleden İsrail'in Cumhurbaşkanı İzak Herzog'un Azerbaycan ziyareti 'güvenlik gerekçesiyle' iptal edildiği duyuruldu. Ancak bunun İsrail'in yalanı olduğu ortaya çıktı. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndaki üst düzey bir yetkili, Herzog'un Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği 29. Taraflar Konferansı'na (COP29) katılamamasının nedeninin Türkiye'nin hava sahasını kapatması olduğunu bildirdi.

SUİKAST İŞARETİ
Soykırımcı Netanyahu'ya iki ay içinde ikinci kez suikast girişimi yapıldı. Kuzeyde Caesarea kasabasında bulunan evine önceki akşam 2 işaret fişeği atıldı. Saldırı fişekleri bahçeye düşerken Netanyahu'nun o anda evde bulunmadığı aktarıldı. Ekim ayındaki saldırıda ise İHA yatak odasının camına isabet etmiş ve camı delip geçemediği açıklanmıştı.

Türkiye, İsrail Cumhurbaşkanı Herzogu saha dışına itti: Geçiş izni alamadı ziyaretini iptal ettiTürkiye, İsrail Cumhurbaşkanı Herzogu saha dışına itti: Geçiş izni alamadı ziyaretini iptal etti
Türkiye, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'u 'saha' dışına itti: Geçiş izni alamadı ziyaretini iptal etti

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