Tam saha veto! Türkiye İsrail’in teklifini reddetti

Gazze'yi cehenneme çeviren binlerce kadın ve çocuğu katleden İsrail'in Cumhurbaşkanı İzak Herzog'un Azerbaycan ziyareti 'güvenlik gerekçesiyle' iptal edildiği duyuruldu. Ancak bunun İsrail'in yalanı olduğu ortaya çıktı. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndaki üst düzey bir yetkili, Herzog'un Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği 29. Taraflar Konferansı'na (COP29) katılamamasının nedeninin Türkiye'nin hava sahasını kapatması olduğunu bildirdi.



SUİKAST İŞARETİ

Soykırımcı Netanyahu'ya iki ay içinde ikinci kez suikast girişimi yapıldı. Kuzeyde Caesarea kasabasında bulunan evine önceki akşam 2 işaret fişeği atıldı. Saldırı fişekleri bahçeye düşerken Netanyahu'nun o anda evde bulunmadığı aktarıldı. Ekim ayındaki saldırıda ise İHA yatak odasının camına isabet etmiş ve camı delip geçemediği açıklanmıştı.