Biden füze desteğiyle Trump’ın kucağına savaş bombası mı bırakıyor? Kremlin açıkladı: Ukrayna değil ABD saldırısı sayarız

FÜZE SİSTEMİ 300 KM MENZİLE SAHİP ABD, şimdiye kadar Kiev'in füzeleri Rusya sınırları içinde kullanmasına hiçbir zaman izin vermemişti. Lockheed Martin balistik füzeleri, Ukrayna'ya bugüne kadar sağlanan en güçlü füzeler arasında yer alıyor ve 300 km'ye (186 mil) kadar menzile sahip. Bu da Ukrayna'nın ABD'nin temin ettiği silahlarla Kursk bölgesini vurabileceği anlamına geliyor. Ukrayna'nın, askeri üsler, altyapı ve mühimmat depoları da dahil olmak üzere Rus mevzilerini hedef alan saldırıya karşı savunma amacıyla ATACMS'yi kullanabileceği belirtiliyor.

(ATACMS) Uzun menzilli taktik füze sistemleri (AA) KUZEY KORELİ ASKER VARLIĞINA KARŞI YENİ HAMLE Biden yönetimi, Ukrayna'ya temin ettiği uzun menzilli taktik füze sistemlerinin (ATACMS) sınırlı şekilde Rusya topraklarındaki birliklere karşı kullanılmasına onay verdi. Kararın, Rusya'nın Kursk Bölgesi'nde Kuzey Koreli askerlerin varlığının Ukrayna ordusunun savunmasını güçlendirme zorunluluğuna neden olduğu iddiasıyla ilgili olduğu belirtildi.

ABD Başkanı seçilen Donald Trump (AA)

YENİ BAŞKAN TRUMP'IN KUCAĞINA BÜYÜK SAVAŞ

Biden yönetimi çatışmayı tırmandırmamak için uzun süredir ATACMS füze sistemlerinin kullanımına izin vermiyordu. Ancak seçimlerden hemen sonra füzelerin kullanımına onay veren Biden'ın yeni başkan Trump'ın kucağına 3. Dünya Savaşı bombasını bırakmaya çalıştığı değerlendirmelerini de beraberinde getirdi.

KREMLİN'DEN TEPKİ: UKRAYNA DEĞİL ABD SALDIRMIŞ OLUR

Biden'ın imza attığı kararın ardından Kremlin'den açıklama geldi. Yapılan açıklamada, ABD tarafından sağlanan füzelerin Rusya'nın derinliklerine ateşlenmesi durumunda Moskova'nın saldırıyı Ukrayna'dan değil ABD'den gelen bir saldırı olarak göreceği belirtildi.

BIDEN ATEŞE PETROL DÖKÜYOR

Rusya ve Putin'in pozisyonlarını çok net bir şekilde ortaya koyduğunu ve ABD'nin kararının Washington'un çatışmaya yeni bir düzeyde dahil olduğunu gösterdiğini ekliyor. Açıklamada ayrıca, görevden ayrılan Biden yönetiminin "ateşe petrol eklemek" ve bu çatışma etrafındaki gerilimi daha da tırmandırmak için adımlar atmayı planladığının "açık" olduğu belirtildi.