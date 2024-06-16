Kurban Bayramı’nın ilk günü Gazze’de evler bombalandı: 9 kişi öldü | Netanyahu ’Durmayacağız’ dedi

GANTZ VE EISENKOT'A TEPKİ GÖSTERDİ

Netanyahu ayrıca konuşmasında 10 Haziran'da Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz ile eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot'un Savaş Kabinesi'nden istifasını duyurmasına tepki gösterdi.

Hedefleri değiştirmek isteyenler olduğunu öne süren Netanyahu, istifasını sunan iki kişinin "kararların yenilgiyle sonuçlanması ve Hamas'ın olduğu gibi bırakılmasını istediklerini" ancak bunun onun için kabul edilemez olduğunu savundu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya platformundan bu sabah yaptığı paylaşımda "Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan Philadelphia Koridoru ve Gazze'nin kuzeyine giden yoldaki askeri faaliyetlerin, uluslararası kuruluşlarla yapılan görüşmelerin ardından insani amaçlarla sabah 08.00'den akşam 19.00'a kadar taktiksel olarak durdurulmasına karar verildiğini" açıklamıştı.

Adraee, daha sonra ise "Gazze Şeridi'nin güneyinde çatışmaların durmadığını, Refah'ta çatışmaların devam ettiğini" açıklamıştı.