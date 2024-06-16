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Kurban Bayramı'nın ilk günü Gazze'de evler bombalandı: 9 kişi öldü | Netanyahu 'Durmayacağız' dedi

İsrail ordusu Kurban Bayramı'nın ilk gününde Gazze'nin El-Bureyc Mülteci Kampı'na saldırı düzenledi. Düzenlenen saldırıda 6'sı çocuk olmak üzere 9 kişi yaşamını yitirdi. Bayramın ilk günü ailelerin evlerinin bombalandığı korkunç saldırı, bugün İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee'nin ''...insani amaçlarla sabah 08.00'den akşam 19.00'a kadar taktiksel ateşkese karar verildiği" açıklaması sonrasında geldi. Binyamin Netanyahu ise açıklamayı baz alarak yaptığı konuşmada 'durmayacaklarını' yineledi.

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Giriş Tarihi 16 Haziran 2024, 22:23 Güncelleme 16 Haziran 2024, 22:53
Kurban Bayramı’nın ilk günü Gazze’de evler bombalandı: 9 kişi öldü | Netanyahu ’Durmayacağız’ dedi

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İsrail ordusunun, Gazze'nin orta kesimindeki El-Bureyc Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda 6'sı çocuk 9 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Filistin haber ajansı WAFA'nın yerel kaynaklardan aktardığı bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, El-Bureyc Mülteci Kampı'nda El-Hatip ve En-Neccar ailelerinin evini bombaladı. Saldırılarda 6'sı çocuk 9 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Katil İsrail Gazze'yi bombaladı!

BAYRAMIN 1. GÜNÜNDE EL-HATİP AİLESİNİN EVİNE SALDIRDI

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 254 gündür aralıksız devam ederken İsrail ordusu Kurban Bayramı'nda da Filistinlileri hedef aldı.

BOMBALARIN HEDEFİ OLDU

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'na Kurban Bayramının birinci gününde düzenlenen saldırıda el-Hatip ailesinin evi bombaların hedefi olurken 6'sı çocuk en az 9 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırı sonrası Filistinliler olay yerinden arama kurtarma çalışmaları yürüttü.

Saldırıda hayatını kaybeden Filistinliler bölgedeki Aksa Şehitleri Hastanesi morguna kaldırılırken aileler çoğu çocuk olan yakınlarına veda etti. Ailelerin feryadı yürek burktu.

'TAKTİKSEL ATEŞKES' YALANI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta "taktiksel ateşkes"e ilişkin haberleri reddettiğini belirterek bunu medyadan duyduğunu savundu.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre Netanyahu, hükümetin haftalık olağan toplantısında konuştu.

Netanyahu, "İsrail'deki siyasi liderlik, ordu sözcüsü (Avichai Adraee) tarafından yayımlanan açıklama hakkında önceden bilgilendirilmedi ve benimle koordine edilmedi, bu asla olmayacak." ifadelerini kullandı.

SİYASİ KOORDİNASYON YOK

İsrail Başbakanı, siyasi otoriteyle koordinasyon olmaksızın böyle bir açıklamanın nasıl yapıldığına dair soruşturma yürütüldüğünü belirtti.

Söz konusu açıklamayı reddeden Netanyahu, "Medyadan ilk kez bu sabah duyduğum haberin benim açımdan kabul edilemez olduğunu ve benimle koordineli olmadığını söyledim." ifadelerini kullandı.

Bununla birlikte Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için kısa eksenlerde kısa ateşkes süreleri olduğunu iddia eden Netanyahu bunun Ordu Sözcüsü'nün açıkladığı şekilde olmadığını vurguladı.

GANTZ VE EISENKOT'A TEPKİ GÖSTERDİ

Netanyahu ayrıca konuşmasında 10 Haziran'da Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz ile eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot'un Savaş Kabinesi'nden istifasını duyurmasına tepki gösterdi.

Hedefleri değiştirmek isteyenler olduğunu öne süren Netanyahu, istifasını sunan iki kişinin "kararların yenilgiyle sonuçlanması ve Hamas'ın olduğu gibi bırakılmasını istediklerini" ancak bunun onun için kabul edilemez olduğunu savundu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya platformundan bu sabah yaptığı paylaşımda "Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan Philadelphia Koridoru ve Gazze'nin kuzeyine giden yoldaki askeri faaliyetlerin, uluslararası kuruluşlarla yapılan görüşmelerin ardından insani amaçlarla sabah 08.00'den akşam 19.00'a kadar taktiksel olarak durdurulmasına karar verildiğini" açıklamıştı.

Adraee, daha sonra ise "Gazze Şeridi'nin güneyinde çatışmaların durmadığını, Refah'ta çatışmaların devam ettiğini" açıklamıştı.

PHİLADELPHİA KORİDORU

"Selahaddin Koridoru" olarak da bilinen ve Gazze ile Mısır sınırında yer alan koridor, 1979'da Mısır ile İsrail arasında imzalanan "Camp David" anlaşması kapsamında tampon bölgede yer alıyor. Koridor, 14,5 kilometre uzunluğunda, birkaç yüz metre genişliğinde ve Akdeniz'den başlayıp Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'na kadar uzanıyor.

"Camp David" anlaşmasına göre, Philadelphia Koridoru Filistin toprakları arasında yer alıyor ancak belirli sayıdaki (180 zırhlı araç 4 bin asker) İsrail güçlerinin kontrolüne bırakıldı. Sınırın öbür tarafında ise hafif silahlı Mısır polisinin bulunmasına izin verildi.

Philadelphia Koridoru, Ağustos 2005'te İsrail'in Gazze Şeridi'nden çekilmesine kadar İsrail güçlerinin kontrolünde kaldı ve bu tarihte Avrupa Birliği'nden gözlemcilerin huzurunda Filistin yönetimine teslim edildi. Eylül 2005'te İsrail ile Mısır arasında 1979 Barış Anlaşması'nın güvenlik maddesine ek olarak söz konusu koridorla ilgili anlaşma yapıldı.

Anlaşmada, Mısır'ın Gazze sınırında terör, kaçakçılık ve tünellerin tespiti gibi görevlerden sorumlu 750 sınır muhafız askeri bulundurması ve İsrail güçlerinin çekildiği Philadelphia Koridoru'nun Filistin yönetimine teslim edilmesi yer aldı.

Filistin'de 2006'da yapılan seçimleri Hamas'ın kazanması ve kısa süre sonra Gazze'de kontrolü sağlamasının ardından Philadelphia Koridoru da Hamas yönetiminin kontrolüne geçti. İsrail'in abluka uygulamasının sonucu olarak Gazze'de söz konusu koridor üzerinde Mısır'a açılan çok sayıda tünel inşa edildi.

İŞGALDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 337 Filistinli öldürüldü, 85 bin 299 kişi yaralandı.

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