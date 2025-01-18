Tahran’da iki hakime suikast: Ali Razini ve Muhammed Mukise öldürüldü!

2 YARGITAY HAKİMİ ÖLDÜRÜLDÜ

Yargıtay tarafından yapılan açıklamaya göre saldırıda Ali Razini ve Muhammed Mukise adlı 2 hakim hayatını kaybetti, 1 hakim ise yaralandı. Saldırganın olayın ardından intihar ettiği belirtildi.

Fotoğrafta: Ali Razini

Saldırının nedenine yönelik bilgi paylaşılmadı.

Saldırganın Yargıtay'da herhangi bir dosyasının bulunmadığı ifade edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İRAN "TERÖR SALDIRISI" DEDİ

İran Yargı Erki Sözcüsü Asgar Cihangir, saldırıya dair devlet televizyonuna açıklamada bulundu.

İranlı Sözcü, saldırının yerel saatle 10.45 civarı, Yüksek Yargı üyelerinin odasına girilerek gerçekleştirildiğini söyledi.

Öldürülen hakimlerin önemli dosyalara baktığını aktaran Cihangir, bu kişilerin verdikleri hükümler nedeniyle sürekli "rejim düşmanlarının" hedefinde, tecrübeli yargı mensupları olduğuna dikkati çekti.

Cihangir, saldırıda ölen Yargıtay üyesi Hüccetulislam Ali Razini'nin 1999 yılında da bir suikasta uğradığı ve yaralı olarak kurtulduğu bilgisini paylaştı.

Olayı terör saldırısı olarak niteleyen Cihangir, saldırıyla irtibatlı kişilerin yakalanması için çalışmaların başlatıldığını, soruşturmanın selameti için detaylı bilgi vermeyeceğini ifade etti.

İŞKENCE VE HAKSIZ CEZA İDDİALARI

İki hakimin işkenceye göz yumduğu ve mahkumlar hakkında haksız yere ölüm cezası verdiği iddia ediliyor.

ALİ RAZİNİ KİMDİR?

Ali Razini, 22 Mayıs 1943'te İran'ın Hemedan eyaletine bağlı Razan şehrinde doğdu.

İlahiyat eğitimi alanda Ali Razini, 1980'lerin başlarından itibaren İran'daki çeşitli yargı makamlarında görev yaptı. İlk olarak Devrim Mahkemesi Hakimi olarak çalışmaya başladı ve Meşhed, Bojnurd gibi şehirlerdeki mahkemelerde yüksek yargıçlık yaptı.

KRİTİK GÖREVLERDE BULUNDU

1987'de İran Devrim Muhafızları Ordusu'nda Siyasi İdeoloji Direktörü olarak görev aldı ve 2012 yılına kadar Özel Katip Mahkemesi Baş Hâkimi olarak çalıştı. Ayrıca Tahran Eyaleti Başyargıcı ve İran Yüksek Mahkemesi İcra Vekili gibi kritik görevlerde bulundu.

İŞKENCE İDDİALARI

Razini'nin protestoları bastırmada ve muhalifleri cezalandırmada önemli bir rol oynadığı biliniyor. Razini'nin özellikle siyasi mahkumlara ölüm cezaları verdiği ve işkencelere göz yumduğu iddia ediliyor.

2009'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından yaşanan halk protestolarının bastırılmasında da yer alan Razini, protestocuların gözaltına alınıp yargılanacaklarını duyurmuştu.

Muhammed Mukise

MUHAMMED MUKİSE KİMDİR?

Mukise, 1956 yılında doğdu ve İran'daki devrim sonrası Devrim Savcılığı'nda göreve başladı.

1985 yılında Kızıl Hisar Hapishanesi denetçisi olarak atandı. Ardından Recaişehr Hapishanesi'nde savcı yardımcısı ve denetçi olarak görev yaptı.

MUHALİFLERE KARŞI SERT KARARLAR VE YARGISIZ İNFAZ İDDİALARI

Mukise, 30 yılı aşkın süre boyunca Devrim Mahkemesi'nde birçok siyasi ve ekonomik davaya bakarak, devrim sonrası rejime karşı muhalefet eden kişilere yönelik sert kararlarıyla tanındı. 1988 yılında, muhalif mahkumların yargısız infazını gerçekleştiren isimlerden biri olduğu iddia ediliyor.