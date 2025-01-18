İran Genelkurmayı: Reisi’nin helikopteri Kaza nedeniyle düştü

İran Genelkurmay Başkanlığı , eski Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi 'nin hayatını kaybettiği helikopter kazasının sabotaj veya suikast sonucu gerçekleştiğine dair iddialar üzerine yazılı bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada helikopterin düşme nedeninin bir kaza olduğu vurgulandı (Fotoğraf: AA)

KAZA NEDENİYLE DÜŞTÜ

Açıklamada, daha önce yayımlanan rapor doğrulanarak, helikopterin düşme nedeninin bir kaza olduğu vurgulandı. Kazaya ilişkin iddiaların ya kasıtlı bir amaçla ya da bilgi eksikliğinden ortaya atıldığı ifade edildi. Uzmanların yüzlerce saatlik inceleme sonucunda kazanın "bölgenin zorlu coğrafi şartları ve kötü hava koşullarından" kaynaklandığı tespit edildiği belirtildi.

Genelkurmay Başkanlığı, medya ve siyasetçileri kamuoyunu yanlış yönlendirebilecek yorumlardan kaçınmaya çağırdı.