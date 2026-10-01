Selman'dan Türkiye ve Pakistan'la ortak savunma anlaşması açıklaması
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, bölgenin güvenliği ve istikrarı için Türkiye ve Pakistan'la "Mekke Ortak Savunma Anlaşması"nı kurduklarını açıkladı. Bin Selman, Körfez ülkelerine yönelik saldırıların bölge güvenliğinin bölünmez bir bütün olduğunu gösterdiğini belirtti.
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, bölgesel güvenlik ve istikrarın sağlanması amacıyla Türkiye ve Pakistan'la "Mekke Ortak Savunma Anlaşması"nı kurduklarını söyledi. Bin Selman, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkelerine yönelik saldırıların bölge güvenliğinin ortak niteliğini ortaya koyduğunu ifade etti.
Suudi Arabistan basınında yer alan haberlere göre Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Kral Selman bin Abdulaziz Al Suud adına başkent Riyad'da düzenlenen Şura Konseyi'nin 9'uncu dönem açılış oturumunda konuştu. Ülkesinin yanında duran kardeş ve dost ülkelerin bölge güvenliği ile istikrarına sunduğu katkılardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
TÜRKİYE VE PAKİSTAN'LA ORTAK SAVUNMA ANLAŞMASI
Bölgesel istikrarın önemine dikkat çeken Bin Selman, Türkiye ve Pakistan'la kurulan ortak savunma anlaşmasına ilişkin, "Bölgenin istikrarı için Türkiye ve Pakistan'la 'Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı kurduk" ifadelerini kullandı.
KÖRFEZ ÜLKELERİNE YÖNELİK SALDIRILARA DİKKAT ÇEKTİ
Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerini hedef alan saldırılara da değinen Muhammed bin Selman, bu saldırıların Körfez'in güvenlik ve istikrarının bölünmez bir bütün olduğunu açıkça ortaya koyduğunu söyledi. Veliaht Prens, Yemen'e yönelik desteklerini de yineledi.
GAZZE'DEKİ SALDIRILARA TEPKİ
Konuşmasında Gazze'deki gelişmelere de yer veren Bin Selman, İsrail yönetiminin Filistinlilere yönelik devam eden saldırılarını en sert ifadelerle kınadıklarını belirtti.
Uluslararası topluma ve özellikle Gazze için oluşturulan Barış Konseyi'ne çağrıda bulunan Bin Selman, kalıcı bir siyasi çözüme ulaşılması amacıyla üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmelerini istedi.