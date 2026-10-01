Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerini hedef alan saldırılara da değinen Muhammed bin Selman, bu saldırıların Körfez'in güvenlik ve istikrarının bölünmez bir bütün olduğunu açıkça ortaya koyduğunu söyledi. Veliaht Prens, Yemen'e yönelik desteklerini de yineledi.

Mekke Ortak Savunma Anlaşması, Bin Selman'ın Riyad'daki konuşmasında gündeme geldi. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

GAZZE'DEKİ SALDIRILARA TEPKİ

Konuşmasında Gazze'deki gelişmelere de yer veren Bin Selman, İsrail yönetiminin Filistinlilere yönelik devam eden saldırılarını en sert ifadelerle kınadıklarını belirtti.

Uluslararası topluma ve özellikle Gazze için oluşturulan Barış Konseyi'ne çağrıda bulunan Bin Selman, kalıcı bir siyasi çözüme ulaşılması amacıyla üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmelerini istedi.

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