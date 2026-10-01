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ABD'de 30 yıllık imama Filistin desteği nedeniyle sınır dışı kararı: 80 günü aşkın süre gözaltında tutuldu

ABD'de 30 yıldır yaşayan ve Wisconsin'in en büyük camisinde imamlık yapan Filistin kökenli Salah Sarsour hakkında, Filistin'e verdiği destek gerekçe gösterilerek sınır dışı kararı verildi.

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ABD'de 30 yıllık imama Filistin desteği nedeniyle sınır dışı kararı: 80 günü aşkın süre gözaltında tutuldu

ABD Göçmenlik Mahkemesi, Wisconsin eyaletinin en büyük camisinin imamı ve Milwaukee İslam Topluluğu Başkanı Salah Sarsour'un Filistin'e verdiği destek nedeniyle ülkeden sınır dışı edilmesine hükmetti.

Wisconsin'deki caminin imamı Salah Sarsour hakkında, Filistin'e yönelik desteği nedeniyle ABD'den sınır dışı edilmesine ilişkin karar verildi. (Fotoğraflar: AA, AP)Wisconsin'deki caminin imamı Salah Sarsour hakkında, Filistin'e yönelik desteği nedeniyle ABD'den sınır dışı edilmesine ilişkin karar verildi. (Fotoğraflar: AA, AP)

80 GÜNÜ AŞKIN SÜRE GÖZALTINDA TUTULDU

Filistin kökenli olan ve 30 yıldır ABD'de yasal statüyle yaşayan Sarsour, Filistin'e yönelik destek açıklamalarının ardından 30 Mart'ta Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) birimlerince gözaltına alındı. 80 günden fazla süre alıkonulan Sarsour, haziran ayında bölge hakiminin kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Dün görülen duruşmada ise Göçmenlik Hakimi Jayme Salinardi, Sarsour hakkında sınır dışı kararı verdi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco RubioABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio

KARARA GEREKÇE: DIŞİŞLERİ BAKANI RUBİO'NUN NOTU

Sarsour'un avukatları Patrick Taurel ve Luna Droubi, mahkeme kararının ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun hazırladığı resmi bir nota dayandırıldığını açıkladı. Söz konusu notta, Sarsour'un faaliyetlerinin "eylemlerinin dünya çapında antisemitizmle mücadele etmeye yönelik ABD dış politikasını baltaladığı" iddia edildi. Avukatlar, anayasal güvence altındaki ifade özgürlüğünün açıkça ihlal edildiğini belirterek kararı üst mahkemeye taşıyacaklarını duyurdu.

Salah SarsourSalah Sarsour

SARSOUR: "MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDECEĞİM"

Hakkındaki kararı Associated Press'e değerlendiren Salah Sarsour şu ifadeleri kullandı:

"Bugünkü karar son derece hayal kırıklığı yaratsa da pes etmeyeceğim. İfade özgürlüğü hakkını savunmak ve 30 yılı aşkın süredir evim olarak adlandırdığım ülkede kalmak için mücadele etmeye devam edeceğim."

ABD'de 30 yıllık imama Filistin desteği nedeniyle sınır dışı kararı: 80 günü aşkın süre gözaltında tutuldu-5

FİLİSTİN DESTEKÇİLERİNE YÖNELİK BASKI GENİŞLİYOR

ABD vatandaşı 6 çocuğu ve 10 torunu bulunan Sarsour'un hedef seçilmesi, Trump yönetiminin Filistin yanlısı kişi ve sivil toplum kuruluşlarına dönük attığı adımların bir uzantısı olarak değerlendiriliyor.

Trump yönetiminin Haziran 2025 tarihli memorandumu; ABD Dışişleri Bakanı'na, ülkede bulunması "potansiyel olarak ciddi olumsuz dış politika sonuçları" doğurabilecek yabancıların sınır dışı edilmesini isteme yetkisi veriyor. Bu yetki daha önce Columbia Üniversitesi öğrencileri Mahmud Halil ve Mohsen Mahdawi aleyhinde de işletilmişti.

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ABD'de 30 yıllık imama Filistin desteği nedeniyle sınır dışı kararı: 80 günü aşkın süre gözaltında tutuldu-7 ABD'de 30 yıllık imama Filistin desteği nedeniyle sınır dışı kararı: 80 günü aşkın süre gözaltında tutuldu-8 ABD'de 30 yıllık imama Filistin desteği nedeniyle sınır dışı kararı: 80 günü aşkın süre gözaltında tutuldu-9

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