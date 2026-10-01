"Bugünkü karar son derece hayal kırıklığı yaratsa da pes etmeyeceğim. İfade özgürlüğü hakkını savunmak ve 30 yılı aşkın süredir evim olarak adlandırdığım ülkede kalmak için mücadele etmeye devam edeceğim."

FİLİSTİN DESTEKÇİLERİNE YÖNELİK BASKI GENİŞLİYOR

ABD vatandaşı 6 çocuğu ve 10 torunu bulunan Sarsour'un hedef seçilmesi, Trump yönetiminin Filistin yanlısı kişi ve sivil toplum kuruluşlarına dönük attığı adımların bir uzantısı olarak değerlendiriliyor.

Trump yönetiminin Haziran 2025 tarihli memorandumu; ABD Dışişleri Bakanı'na, ülkede bulunması "potansiyel olarak ciddi olumsuz dış politika sonuçları" doğurabilecek yabancıların sınır dışı edilmesini isteme yetkisi veriyor. Bu yetki daha önce Columbia Üniversitesi öğrencileri Mahmud Halil ve Mohsen Mahdawi aleyhinde de işletilmişti.

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