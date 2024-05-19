İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi hayatını kaybetti! Cenaze programı belli oldu! 5 günlük ulusal yas ilan edildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; " İran makamlarınca Dışişleri Bakanlığımız aracılığıyla yapılan talebe istinaden İran Cumhurbaşkanı ve heyetinin kaza kırıma uğrayan helikopterinin arama kurtarma faaliyetlerine katılmak üzere bir Akıncı İHA ve bir gece görüş kabiliyetli Cougar tipi helikopter görevlendirilmiştir" denildi.

Bölgeye 16 kurtarma ekibi ve drone sevk edildi ancak bölgenin geçilmezliği, dağlık ve ormanlık koşullarının yanı sıra elverişsiz hava koşulları, özellikle yoğun sis nedeniyle arama kurtarma çalışmaları zaman alacağı belirtildi. Arama kurtarma çalışmalarına dair ilk görüntüler ise İran basınına yansıdı. Kızılay Derneği Başkanı, helikopterin enkazının bulunmasının ardından kaza mahalline 40 dakikada ulaşıldığını ifade etti.

AKINCI YERİNİ TESPİT ETTİ İran'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle güçlükle yürütülen arama kurtarma çalışmaları için İran'ın talebi üzerine bölgeye gönderilen Akıncı İHA, enkazın yerini tespit etti. Saatlerce Tebriz semalarında uçuş gerçekleştiren Akıncı İHA'nın kaydettiği ısının helikopterin enkazı olduğu anlaşıldı.

TAKVİM, İran 'daki yerel kaynaklara İsrail'le yaşanan gerilim sonrası Reisi'nin helikopterine sabotaj olup olmayacağını sordu. TAKVİM'in ulaştığı kaynaklar, sabotajın ihtimal dahilinde olduğunu belirtti. Reisi'nin konvoyunda 3 helikopter olduğu bildirilirken İran'ın Doğu Azerbaycan Valiliği, "Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter kazasıyla" ilgili henüz "olası ölü ve yaralılar" hakkında bilgi veremeyeceklerini açıkladı.

ACİL TOPLANTI YAPILDI İran 'da Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın helikopter kazasında hayatını kaybettiğinin açıklanmasının ardından hükümet kurulu acil toplantı yaptı.

Haber ajansına göre; konvoyda 3 helikopter bulunuyordu. Diğer iki helikopter güvenli bir şekilde varış noktalarına ulaştı.

REİSİ'NİN SON GÖRÜNTÜSÜ İran haber ajansı, Reisi'nin Azerbaycanlı mevkidaşı ile birlikte Pazar günü iki ülke arasındaki sınırda bir su barajının açılışını yaptığını söyledi.



HELİKOPTER DÜŞMEDEN ÖNCEKİ O ANLAR

İran'a ait telegram kanallarında Reisi'nin uçağı düşmeden önce çekildiği iddia edilen görüntüler paylaşıldı. O anlar kameralara işte böyle yansıdı...







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🚨 #SONDAKİKA | İran Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindeki heyetin hayatını kaybettiği helikopterin enkazına ulaşılan ilk anın görüntüleri ortaya çıktı. pic.twitter.com/GquCup1Rwu — Takvim (@takvim) May 20, 2024





23.00 İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin hayatını kaybettiği helikopter kazası enkazına ulaşma anına ait görüntü paylaşıldı.





İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyetin hayatını kaybettiği helikopter kazasının enkazına ilk ulaşma anı görüntüleri paylaşıldı. Görüntülerde Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Berazin ile Erdeşiri köyleri arasındaki Dizmar ormanında sert iniş yaptığı belirtilen helikopterin parçalarının dağılmış olduğu ve cenazelerden bazılarının ise sert iniş nedeniyle enkazın dışında olduğu anlar kaydedildi.

İRAN'DA CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ NE ZAMAN OLACAK?

19.07 Reisi'nin ölümünün ardından İran'ın yeni cumhurbaşkanı için ne zaman sandık başına geçeceği merak edilirken İran basınında seçim tarihine ilişkin iddialar dolaşmaya başladı. Azerbaycan gazetesi Yeni Müsavat, seçim için 28 Haziran'ı işaret ederken İran haber ajansı Tasnim ise İran'ın seçim merkezi sözcüsünün tarihin belirlendiğine yönelik iddiaları yalanladığını belirtti. Tasnim'e göre sözcü "Koruyucular Konseyi'ne 14. Cumhurbaşkanlığı dönemi seçimlerinin yapılacağı tarih olarak 8 Temmuz önerildi ve cevabını bekliyoruz, buna göre adayların kayıt tarihi 8 Haziran olacak." dedi.

17.37 Irak hükümeti, helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi için ülke genelinde 1 günlük yas ilan etti.



Helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi için İran, Suriye, Lübnan ve Pakistan'ın ardından Irak'ta da yas ilan edildi. Irak Hükümet Sözcüsü Basim el-Avvadi yaptığı açıklamada, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın helikopter kazasında hayatını kaybetmesi Irak hükümeti ve halkını derinden üzdüğünü belirtti. El-Avvadi, "Bu zor zamanlarda kardeş İran halkının ve hükümetinin yanında durarak, bu elim acı olayda Irak hükümeti, yarın ülke genelinde bir günlük genel yas ilan etme kararı aldı" dedi.



15.43 IRNA: KAZADA ÖLEN CUMHURBAŞKANI REİSİ, YARIN KUM KENTİNDE DEFNEDİLECEK

İran'da helikopter kazasında hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyette bulunanların cenazelerinin salı günü Kum kentinde ilkindi vaktinde defnedileceği bildirildi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA, Reisi'nin cenaze töreni programını paylaştı.

Reisi ve beraberindeki heyette bulunanların cenazelerinin yarın Tebriz'de düzenlenecek tören sonrasında ilkindi vaktinde Kum kentinde defnedileceği belirtildi.

13.19 Eski İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın hayatını kaybettiği helikopter kazasında "asli sorumlularından birinin" ülkenin sivil havacılık sektörünü etkileyen tek taraflı yaptırımlar uygulayan ABD olduğunu söyledi.

Zarif, devlet televizyonunda yaptığı konuşmada, kazada hayatlarını kaybeden Reisi, Abdullahiyan ve diğer yetkililer için rahmet, ailelerine ve İran halkına başsağlığı diledi.