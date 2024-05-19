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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi hayatını kaybetti! Cenaze programı belli oldu! 5 günlük ulusal yas ilan edildi

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopter, Azerbaycan sınırındaki baraj açılışından Tebriz kentine dönerken 19 Mayıs Pazar günü düştü. Türkiye'nin arama kurtarma çalışmaları için bölgeye gönderdiği AKINCI silahlı insansız hava aracı, helikopter enkazının bulunduğu noktayı gece yarısı tespit etti. Kazada İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan başta olmak üzere 9 kişi hayatını kaybetti. Tebriz'deki Rahmet Vadisi Mezarlığı yerleşkesine intikali yapılan cenazelerin, yarın yerel saatle 09.00'da halkın katılacağı törenle Tebriz Şehitler Meydanı'ndan Meşhed'e götürülmek üzere Tebriz Uluslararası Havalimanı'na götürüleceği kaydedildi. Dünya liderleri peş peşe taziye mesajları paylaştı. İran'da 5 günlük yas ilan edildi. Öte yandan eski İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, helikopter kazasının "asli sorumlularından birinin" ülkenin sivil havacılık sektörünü etkileyen tek taraflı yaptırımlar uygulayan ABD olduğunu söyledi. işte detaylar...

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Giriş Tarihi 19 Mayıs 2024, 16:05 Güncelleme 25 Mayıs 2024, 15:56
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi hayatını kaybetti! Cenaze programı belli oldu! 5 günlük ulusal yas ilan edildi

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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın helikopter kazasında hayatını kaybettiğini duyurdu.

REİSİ'NİN YERİNE GEÇİCİ OLARAK YARDIMCISI GETİRİLDİ
Hamaney ayrıca cumhurbaşkanı bı̇rı̇ncı̇ yardımcısı Muhammed Muhbir'in, geçici lider olarak, anayasanın 131. maddesi gereğı̇ yürütme organının başında olduğunu açıkladı.

Hamaney, Muhbir'in, yargı ve yasama organları başkanlarıyla koordı̇nelı̇ bı̇r şekı̇lde seçı̇mlerı̇ düzenlemek ı̇çı̇n en fazla 50 günü olduğunu söyledı̇.

Abdullahiyan'ın yerine ise İran hükümet kabinesi, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bagheri Kani'yi Dışişleri bakan vekili olarak atadı.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın da içinde olduğu helikopter, dağlık alana düştü. Yaşanan kaza sonrası arama kurtarma ekipleri bölgeye ulaştı.

9 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Gece saatlerinden bu yana Reisi'ye ulaşmak için çabalar sürerken kötü haber geldi. Helikopter kazasında Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın yanı sıra Tebriz Valisi Malik Rahmeti ve İran lideri Hamaney'in Tebriz Temsilcisi Muhammed Ali Al-i Haşim'in de aralarında yer aldığı 9 kişinin hayatını kaybettiğini bildirildi.

İşte hayatını kaybedenlerin isimleri:

1- Ayetullah Seyyid İbrahim Raisi
2- Ayetullah Seyyid Muhammed Ali El-Haşim
3- Dr. Hossein Amirabdollahian
4- Dr. Malik Rahmati
5- Serdar Seyed Mehdi Musavi
6- Ensar el-Mehdi Birliği (kimliği bilinmiyor)
7-Pilot Albay Seyed Taher Mostafavi
8-Pilot Albay Mohsen Daryanosh
9-Kruçev (kimliği bilinmiyor)





TÜRKİYE'DEN İRAN'A DESTEK
İran'ın talebi üzerine Türkiye hızla bölgeye 1 Akıncı İHA ve 1 gece görüş kabiliyetli Cougar tipi helikopter gönderdi.

Reisi'nin helikopteri düştü! Bakan Vahidi gelişmeyi televizyondan takip etti

Ayrıca AFAD'da arama kurtarma çalışmalarına destek için İran'a 32 dağcı ile 6 araç gönderdi.

Reisi'nin helikopterinden son görüntülerReisi'nin helikopterinden son görüntüler

Türkiye'nin, İran Cumhurbaşkanı Reisi ve bazı yetkililerin geçirdiği helikopter kazasına ilişkin arama faaliyetlerinde görevlendirdiği Akıncı İHA, helikopterin enkazı olabileceği düşünülen ısı kaynağını tespit ederek koordinatlarını İran makamlarıyla paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; " İran makamlarınca Dışişleri Bakanlığımız aracılığıyla yapılan talebe istinaden İran Cumhurbaşkanı ve heyetinin kaza kırıma uğrayan helikopterinin arama kurtarma faaliyetlerine katılmak üzere bir Akıncı İHA ve bir gece görüş kabiliyetli Cougar tipi helikopter görevlendirilmiştir" denildi.

TAKVİM, İran'daki yerel kaynaklara İsrail'le yaşanan gerilim sonrası Reisi'nin helikopterine sabotaj olup olmayacağını sordu. TAKVİM'in ulaştığı kaynaklar, sabotajın ihtimal dahilinde olduğunu belirtti. Reisi'nin konvoyunda 3 helikopter olduğu bildirilirken İran'ın Doğu Azerbaycan Valiliği, "Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter kazasıyla" ilgili henüz "olası ölü ve yaralılar" hakkında bilgi veremeyeceklerini açıkladı.

Reisi'yi taşıyan helikopter düştü! Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi

AKINCI YERİNİ TESPİT ETTİ
İran'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle güçlükle yürütülen arama kurtarma çalışmaları için İran'ın talebi üzerine bölgeye gönderilen Akıncı İHA, enkazın yerini tespit etti. Saatlerce Tebriz semalarında uçuş gerçekleştiren Akıncı İHA'nın kaydettiği ısının helikopterin enkazı olduğu anlaşıldı.

Bölgeye 16 kurtarma ekibi ve drone sevk edildi ancak bölgenin geçilmezliği, dağlık ve ormanlık koşullarının yanı sıra elverişsiz hava koşulları, özellikle yoğun sis nedeniyle arama kurtarma çalışmaları zaman alacağı belirtildi. Arama kurtarma çalışmalarına dair ilk görüntüler ise İran basınına yansıdı. Kızılay Derneği Başkanı, helikopterin enkazının bulunmasının ardından kaza mahalline 40 dakikada ulaşıldığını ifade etti.

Kuvvet liderlerinin olağanüstü toplantısından bir fotoğraf.

ACİL TOPLANTI YAPILDI
İran'da Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın helikopter kazasında hayatını kaybettiğinin açıklanmasının ardından hükümet kurulu acil toplantı yaptı.

REİSİ'NİN SON GÖRÜNTÜSÜ
İran haber ajansı, Reisi'nin Azerbaycanlı mevkidaşı ile birlikte Pazar günü iki ülke arasındaki sınırda bir su barajının açılışını yaptığını söyledi.

Olay 19 Mayıs'ta, İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletindeki açılış töreninin bitiminden sonra meydana geldi.

Haber ajansına göre; konvoyda 3 helikopter bulunuyordu. Diğer iki helikopter güvenli bir şekilde varış noktalarına ulaştı.


HELİKOPTER DÜŞMEDEN ÖNCEKİ O ANLAR
İran'a ait telegram kanallarında Reisi'nin uçağı düşmeden önce çekildiği iddia edilen görüntüler paylaşıldı. O anlar kameralara işte böyle yansıdı...

İşte Reisi'nin kazaya karışan helikopterinin içinden son görüntü!




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23.00 İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin hayatını kaybettiği helikopter kazası enkazına ulaşma anına ait görüntü paylaşıldı.

İşte Reisi'nin helikopterinin enkazı böyle bulundu!



İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyetin hayatını kaybettiği helikopter kazasının enkazına ilk ulaşma anı görüntüleri paylaşıldı. Görüntülerde Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Berazin ile Erdeşiri köyleri arasındaki Dizmar ormanında sert iniş yaptığı belirtilen helikopterin parçalarının dağılmış olduğu ve cenazelerden bazılarının ise sert iniş nedeniyle enkazın dışında olduğu anlar kaydedildi.

İRAN'DA CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ NE ZAMAN OLACAK?

19.07 Reisi'nin ölümünün ardından İran'ın yeni cumhurbaşkanı için ne zaman sandık başına geçeceği merak edilirken İran basınında seçim tarihine ilişkin iddialar dolaşmaya başladı. Azerbaycan gazetesi Yeni Müsavat, seçim için 28 Haziran'ı işaret ederken İran haber ajansı Tasnim ise İran'ın seçim merkezi sözcüsünün tarihin belirlendiğine yönelik iddiaları yalanladığını belirtti. Tasnim'e göre sözcü "Koruyucular Konseyi'ne 14. Cumhurbaşkanlığı dönemi seçimlerinin yapılacağı tarih olarak 8 Temmuz önerildi ve cevabını bekliyoruz, buna göre adayların kayıt tarihi 8 Haziran olacak." dedi.

17.37 Irak hükümeti, helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi için ülke genelinde 1 günlük yas ilan etti.

Helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi için İran, Suriye, Lübnan ve Pakistan'ın ardından Irak'ta da yas ilan edildi. Irak Hükümet Sözcüsü Basim el-Avvadi yaptığı açıklamada, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın helikopter kazasında hayatını kaybetmesi Irak hükümeti ve halkını derinden üzdüğünü belirtti. El-Avvadi, "Bu zor zamanlarda kardeş İran halkının ve hükümetinin yanında durarak, bu elim acı olayda Irak hükümeti, yarın ülke genelinde bir günlük genel yas ilan etme kararı aldı" dedi.

15.43 IRNA: KAZADA ÖLEN CUMHURBAŞKANI REİSİ, YARIN KUM KENTİNDE DEFNEDİLECEK

İran'da helikopter kazasında hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyette bulunanların cenazelerinin salı günü Kum kentinde ilkindi vaktinde defnedileceği bildirildi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA, Reisi'nin cenaze töreni programını paylaştı.

Reisi ve beraberindeki heyette bulunanların cenazelerinin yarın Tebriz'de düzenlenecek tören sonrasında ilkindi vaktinde Kum kentinde defnedileceği belirtildi.

13.19 Eski İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın hayatını kaybettiği helikopter kazasında "asli sorumlularından birinin" ülkenin sivil havacılık sektörünü etkileyen tek taraflı yaptırımlar uygulayan ABD olduğunu söyledi.

Zarif, devlet televizyonunda yaptığı konuşmada, kazada hayatlarını kaybeden Reisi, Abdullahiyan ve diğer yetkililer için rahmet, ailelerine ve İran halkına başsağlığı diledi.

Reisi ve Abdullahiyan'ın "samimiyetlerine" çok yakından tanık olduğunu dile getiren Zarif, "Bu samimiyetlerinin karşılığını şehadetle aldılar. Geçtiğimiz 45 yılda çeşitli dönemlerde zor durumlarla karşılaştık. Biz bunu aştık, Allah'ın izniyle bu durumu da atlatacağız." ifadelerini kullandı.

Zarif, ortaya çıkan durumun ABD'nin İran'a uyguladığı tek taraflı yaptırımların etkisinin büyük olduğunu savunarak, "Bu konu, Uluslararası Adalet Divanı'nın kararına rağmen sivil havacılık satışlarına ambargo koyan ABD'nin İran ulusuna karşı işlediği suçların kara listesine kaydedilecektir." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin İran'a yönelik tek taraflı yaptırımları sivil havacılık sektörünü de etkiliyor. Yaptırımlar nedeniyle Tahran'ın uçak ve uçak parçası ithalatı engelleniyor.

DNA TESTİ YAPILMAYACAK

13:00 İranlı yetkililer, Tebriz'e getirilen cenazelere DNA testi yapılmayacağını bildirdi. Verilen bilgiye göre, yalnızca Tebriz cuma imamı Ayetullah Ali Haşim'in cenazesi daha az yanmıştı.

Tasnim haber ajansı, İran dini lideri Hamaney'in Tebriz temsilcisi olan Ali Haşim'in kazanın ardından bir saat daha hayatta kaldığını ve bu sürede bir telefon görüşmesi bile yaptığını yazdı.

11.14 Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve beraberindeki liderlerin ölümünün ardından İran'ın dini lı̇derı̇ Ali Hamaney'in, beş günlük yas ilan ettiğini duyurdu.

CENAZE TÖRENİ YARIN TEBRİZ'DE

11:03 İran'da helikopter kazasında hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyette bulunanların cenazeleri kaza mahallinden alınarak Tebriz'e intikal ettirildi.

İran devlet televizyonunda yayınlanan haberde, cenazelerin intikali ve Tebriz'de düzenlenecek tören hakkında bilgi verildi.

Tebriz'deki Rahmet Vadisi Mezarlığı yerleşkesine intikali yapılan cenazelerin, yarın yerel saatle 09.00'da halkın katılacağı törenle Tebriz Şehitler Meydanı'ndan Meşhed'e götürülmek üzere Tebriz Uluslararası Havalimanı'na götürüleceği kaydedildi.

Meşhed'deki programa ilişkin ise henüz bilgi verilmedi.

11:00 TBMM Başkanı Kurtulmuş; "Elim bir kazada hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbraihim Reisi'ye Allah'tan rahmet; ailesine, dost ve kardeş İran halkına başsağlığı diliyorum" dedi.

10:40 Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin hayatını kaybetmesiyle ilgili taziye mesajı yayımladı.

Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Geçirdiği helikopter kazasında maalesef vefat ettiğini öğrendiğimiz, değerli mevkidaşım, kardeşim, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın İbrahim Reisi'ye Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.

10:18 A Haber, enkazın bulunduğu alandan özel görüntülere ulaştı. Reisi ve diğer yetkililerin naaşları taşınıyor.

10:14 İran'da Mokhbar'ın himayesinde kuvvet komutanları olağanüstü bir toplantı düzenledi

Toplantıda yasama ve yargı organlarının başkanları Reisi'ye başsağlığı dileklerini sundu.

Dr. Mokhbar'ın yürütme organının görevlerini yerine getireceği söylerken, "Biz, verilen görevi yerine getirmede Rıza'nın kulu ve İran milletinin dostu Ayetullah Reisi'nin yolundan gideceğiz. Görevlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir ve İmam Hamaney ve İran'ın şerefli halkı emin olmalıdır ki, yolumuz popüler başkanın yoludur ve onun hizmeti durmayacak"

10:13 Lübnan'da üç günlük yas ilan edildi.

10:00 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "İran halkının başı sağ olsun. Kazada vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum." açıklamasında bulundu.

09:50 Mısır Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, İran'a taziyelerini iletti.

09:40 Reisi ile son görüşen isimlerden birisi olan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bir taziye mesajı yayımladı.
Mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Hazreti Ayetullah Hamaney, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyid İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Amirabdollahian ve diğer arkadaşlarının helikopter kazasında vefat ettiği acı haberi üzerine, İran halkına ağır kayıplar verildi. Bu üzücü günde dost ve kardeş İran milletine Cenab-ı Allah'tan sabır ve hoşgörü niyaz ediyorum, hayatta kalanlara başsağlığı diliyorum.
Allah rahmet eylesin"

09:10 İran'da yarın parlamentonun halka açık oturumu olmayacak.

09:08 İran'da olağanüstü hal ilan edildi. Hükümet kurulu toplandı.

09:00 Pakistan halka yas ilan etti.

Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif, İran cumhurbaşkanının şehadeti nedeniyle taziyelerini iletti ve şunları duyurdu:
Başkana ve arkadaşlarına duyulan saygının bir göstergesi olarak ve kardeş İran'la dayanışma amacıyla Pakistan bir günlük yas tutacak ve bayrağı yarıya indirilecek.

08:40 Belarus Dışişleri Bakanlığı, İran halkına taziyelerini ifade ederek, bunun sadece İran toplumu için değil, Belarus'un gerçek bir dostu için telafisi mümkün olmayan bir kayıp olduğunu duyurdu.

İran'a ait arama kurtarma ekipleri, İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin de olduğu bölgedeki naaşları başka bölgeye sevk ediyor.

ARAMA ÇALIŞMALARI SONA ERDİ
08:30 İran haber ajansı, cenazelerin Tebriz Şehitleri Mezarlığı'na nakledildiğini duyurarak, arama çalışmalarının sona erdiğini paylaştı. Helikopterde hayatını kaybedenlerin cenazeleri Kızılay kurtarma ekipleri ve jandarma ekipleri tarafından taşınırken görüntülendi.

08:30 Irak Başbakanı Sudani," İran hükümetine ve milletine en içten başsağlığı ve taziyelerimizi sunarken, kardeş İran milleti ve İslam Cumhuriyeti'ndeki sorumlu kardeşlerle dayanışmamızı ifade ediyoruz" dedi.

08:27 Rus kaynaklar, Putin'in Tahran'a gideceğini duyurdu.

08:26 Venezuela Devlet Başkanı Ayetullah Raisi'nin şehadeti nedeniyle taziyelerini iletti.

08:21 İran Premier Lig'inin 28. haftası iptal edildi.

08:20 Hamas, cumhurbaşkanı ve dışişleri bakanının ölümü nedeniyle taziyelerini ifade eden bir bildiri yayımladı.

08:05 İran haber ajansı, İlk etapta kimliği belli olmayan pilotların isimlerini de paylaştı.

Hayatını kaybeden pilotlar.

İşte o isimler...
Pilot Albay Seyed Taher Mostafavi
Pilot Albay Mohsen Daryanosh

07:45 İran haber ajansı; İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mohammad Mokhbar'ın geçici olarak cumhurbaşkanı olacağını duyurdu. İran anayasasına göre yeni cumhurbaşkanlığı seçimleri 50 gün içinde yapılacak.

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mohammad Mokhbar

07:44: İran devlet televizyonu, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın helikopter kazasında hayatını kaybettiğini duyurdu.

BAZI KİŞİLERİN KİMLİK TESPİTİ YAPILAMADI
06:56 İran haber ajansı:helikopter kazasında hayatını kaybedenlerin isimlerini de yayımladı. Uçağın yanması sonucu bazı kişilerin kimliğinin tespit edilemediği bilgisi de paylaşıldı.

İşte hayatını kaybedenlerin isimleri:

1- Ayetullah Seyyid İbrahim Raisi
2- Ayetullah Seyyid Muhammed Ali El-Haşim
3- Dr. Hossein Amirabdollahian
4- Dr. Malik Rahmati
5- Serdar Seyed Mehdi Musavi
6- Ensar el-Mehdi Birliği (kimliği bilinmiyor)
7- Pilot (kimliği bilinmiyor)
8- Pilotun yardımı, kimliği bilinmiyor)
9-Kruçev (kimliği bilinmiyor)

06:42 Nasr Haber Ajansı, Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin bulunduğu bölgeden bir fotoğraf paylaştı. Bu fotoğrafta cansız bedenlerinden olduğu görüldü.

06:40: Bölgede görevini tamamlayan AKINCI İHA yurda geri dönüyor.

06:39 Sunucular haberlerin ardından tekrar siyah kıyafetler giydi.

06:29 İran haber ajansı; Enkazdan yayınlanan görüntülerde cumhurbaşkanının helikopterinin dağa çarptığını ve kuyruk kısmı hariç tamamen parçalandığını duyurdu.

İşte enkazın fotoğrafı

Kurtarma ekipleri, termal dedektörleri kullanarak helikopterinin yolcularında yaşam belirtileri bulmaya çalışıyor.

YAŞAM BELİRTİSİ BULUNMUYOR

06: 02İran devlet televizyonu, Akıncı İHA'nın tespitlerinin ardından bulunan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ı taşıyan helikopterin enkaz noktasında yaşam belirtisi olmadığını duyurdu.

Arama kurtarma timlerinin olay yerine doğru hareket ettikleri belirtildi.

05.29 AKINCI İHA'NIN TESPİTLERİNİN ARDINDAN İRAN KIZILAYI, REİSİ'NİN HELİKOPTERİNİN BULUNDUĞUNU DUYURDU
İran Kızılay Başkanı Pir Hüseyin Kolivend, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'ye ait helikopter enkazını bulduklarını, ulaşmaları için 2 kilometre kaldığını duyurdu. İran devlet televizyonuna konuşan Kolivend, arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kolivend, "Helikopter bulundu. helikopteri görüyoruz, hepimiz olay yerine doğru gidiyoruz. 2 kilometre mesafede. Durum iyi değil." dedi.

AKINCI IHA TESPİTLERİN KOORDİNATLARINI PAYLAŞMIŞTI
Cumhurbaşkanı Reisi, 19 Mayıs'ta helikopterle, İran-Azerbaycan sınırında bir barajın açılış törenine katılmıştı.

İran devlet televizyonu, Reisi'nin helikopterinin bölgeden dönerken sert iniş yapması suretiyle kaza meydana geldiğini; Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti ve Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim'in de helikopterde bulunduğunu duyurmuştu.

Arama kurtarma ekipleri, olumsuz hava şartları nedeniyle çalışmaların güçlükle sürdüğünü bildirmiş, İran, Türkiye'den havadan arama çalışması yapmak için insansız hava aracı (İHA) talep etmişti.

Türkiye'nin, İran Cumhurbaşkanı Reisi ve bazı yetkililerin geçirdiği helikopter kazasına ilişkin arama faaliyetlerinde görevlendirdiği Akıncı İHA, helikopterin enkazı olabileceği düşünülen ısı kaynağını tespit ederek koordinatlarını İran makamlarıyla paylaşmıştı.



05.27 IRNA: CUMHURBAŞKANI REİSİ'NİN HELİKOPTERİNİN YERİ BULUNDU

İran'ın resmi haber ajansı IRNA, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve heyetini taşıyan helikopterin yerinin bulunduğunu duyurdu.

IRNA'nın Telegram hesabında konuya ilişkin bilgi verildi. Söz konusu haberde, "Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopterinin yeri bulundu. Arama kurtarma timleri kazanın meydana geldiği yere yaklaştılar." ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Reisi, 19 Mayıs'ta helikopterle, İran-Azerbaycan sınırında bir barajın açılış törenine katılmıştı. İran devlet televizyonu, Reisi'nin helikopterinin bölgeden dönerken sert iniş yapması suretiyle kaza meydana geldiğini; Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti ve Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim'in de helikopterde bulunduğunu duyurmuştu.

Arama kurtarma ekipleri, olumsuz hava şartları nedeniyle çalışmaların güçlükle sürdüğünü bildirmiş, İran, Türkiye'den havadan arama çalışması yapmak için insansız hava aracı (İHA) talep etmişti.

Türkiye'nin, İran Cumhurbaşkanı Reisi ve bazı yetkililerin geçirdiği helikopter kazasına ilişkin arama faaliyetlerinde görevlendirdiği Akıncı İHA, helikopterin enkazı olabileceği düşünülen ısı kaynağını tespit ederek koordinatlarını İran makamlarıyla paylaşmıştı.



05.22 İran Öğrenci Haber Ajansı (SNN), İran Kızılayı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Türk İHA'sının Tevil köyünde 2 ısı kaynağı tespit etmesi üzerine arama kurtarma timleri Cumhurbaşkanı ve heyetini taşıyan helikopterin iniş yaptığı ihtimali verilen o bölgeye sevk edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

AKINCI İHA BÖLGEDE ISI KAYNAĞI TESPİT ETTİ

03.09 Türkiye'nin, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve bazı yetkililerin geçirdiği helikopter kazasına ilişkin arama faaliyetlerinde görevlendirdiği Akıncı İHA, helikopterin enkazı olabileceği düşünülen bir ısı kaynağını tespit ederek koordinatlarını İran makamlarıyla paylaştı.

Anadolu Ajansı, Akıncı İHA'nın İran semalarındaki uçuşuna dair son bilgilere ulaştı.

Buna göre, Akıncı İHA, İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin enkazı olabileceği düşünülen bir ısı kaynağını tespit etti.

Tespitin ardından koordinatlar İran makamlarıyla paylaşıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin kazaya uğramasının ardından, arama faaliyetlerine katılmak üzere Akıncı İHA ve gece görüş kabiliyetli Cougar tipi helikopter görevlendirmişti.

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, bugün helikopterle, İran-Azerbaycan sınırında bir barajın açılış törenine katılmıştı.

İran devlet televizyonu, Reisi'nin helikopterinin bölgeden dönerken sert iniş yapması suretiyle kaza meydana geldiğini; Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti ve Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim'in de helikopterde bulunduğunu duyurmuştu.

Arama kurtarma ekipleri olumsuz hava koşulları nedeniyle karada çalışmaların güçlükle sürdüğünü bildiriyor.

23.48 THE ATLANTIC'DEN FLAŞ İDDİA
The Atlantic'de yer alan habere göre, İran Cumhurbaşkanlığı'na yakın bir kaynak, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin öldüğünü açıkladı. İranlı yetkililer, Reisi'nin ölüm haberini kargaşaya neden olmayacak şekilde açıklamanın yolunu arıyor.

21.55 İran Dini Lideri Hamaney canlı yayında açıklamalarda bulunacağını duyurdu.



UYDU GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

21.30 İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin uydu görüntüleri ortaya çıktı. Yapılan incelemelere göre Reisi'nin helikopteri, "Dizmar" ormanlarına doğru "Songun" madeni yakınlarında kaza yaptı. Uydu görüntüleri, o bölgede hava koşullarının son derece elverişsiz olduğunu, bölgeyi yoğun sis ve bulutların çevrelediği görülüyor.

21.18 İran Kızılayı, Reisi'nin helikopterinin henüz bulunamadığını belirtirken helikoptere ulaşıldığına ilişkin haberlerin gerçek dışı olduğunu duyurdu. Helikopterlerin Varzeghan kentinde Ardeşir ile Brazin arasındaki bölgede olduğunun tespit edildiğini belirten İran Kızılayı, helikopterdeki iki kişiden çağrı alındığına yönelik raporlar bulunduğunu belirtti.

21.08 İran televizyonu helikopterlerde bulunan iki kişi ile ilk temasın sağlandığını duyurdu.

20.54 İran Dini Lideri Hamaney, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin geçirdiği helikopter kazasına ilişkin yaptığı ilk açıklamada, "İran halkı endişelenmesin, ülkenin işlerinde herhangi bir aksama olmayacak" dedi.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, İran'ın başkenti Tahran'da Devrim Muhafızları Ordusu mensuplarının aileleriyle yaptığı görüşmede, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin geçirdiği helikopter kazasına ilişkin ilk kez konuştu. Hamaney, "Yüce Allah'a Sayın Cumhurbaşkanı ve yanındakilerin milletimize bağışlaması için dua ediyorum. İran halkı endişelenmesin, ülkenin işlerinde herhangi bir aksama olmayacak" ifadelerini kullandı.

20.07 Kızılay Ulusal Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü, cumhurbaşkanlığı helikopteri kazasında son arama tedbirlerini açıkladı. Kızılay Derneği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

1. Cumhurbaşkanı ve beraberindekilerin helikopter kazası haberini alır almaz Ulusal Acil Durum Yönetim Merkezi Kızılay oluşturulmuş ve ilk adım olarak, Doğu Azerbaycan, Tahran, Elburz, Erdebil, Zencan ve Batı Azerbaycan eyaletlerinden 46 Kızılay hızlı müdahale ekibi kaza yerine gönderilmiştir.

2. Kaza anından itibaren, Kızılay Başkanı Kolivand arama, kurtarma ve yardım operasyonlarının komutasını bizzat üstlenmiş ve kaza bölgesine gitmiştir.

3. 230 Kızılay hızlı müdahale ve dağ kurtarma uzmanı ilk saatlerden itibaren kaza yerinde hazır bulunarak, muhtemel kaza noktasına ulaşmak için harekete geçmiştir.

4. İlk raporlar, muhtemel kaza yerinin tespit edildiğini ve kurtarma ekiplerinin bu yolda ilerlediğini göstermektedir.

5. Şu anda kurtarma ekiplerini güçlendirmek ve tüm imkanları seferber etmek için 15 Kızılay arama köpeği (canlı arama köpekleri) bölgeyi taramaktadır.

6. Bölgede olumsuz hava koşulları ve yoğun sis, dağlık ve erişilmesi zor alanlarda arama operasyonlarının hızını yavaşlatmıştır.

7. Ek bilgiler sonraki bildirilerde duyurulacaktır.

19.52 İran resmi haber ajansı IRNA, alanın geçilmesinin zor olması, yoğun sisin ve havanın karanlığının aramaları zorlaştırdığını belirtti. Kurtarma ekipleri ve arama kurtarma ekipleri arama çalışmalarına devam ederken helikopterin tam yerinin henüz bulunamadığı bildirildi.

19.30 İran Hükümet Sözcüsü Ali Bahaadori X hesabından yaptığı açıklamada "Zor ve karmaşık koşullar yaşıyoruz; Başkanın helikopter kazasına ilişkin son haberlerden haberdar olmak halkın ve medyanın hakkıdır ancak kaza yerinin koordinatları ve hava şartlarına göre şu ana kadar "hiç" yeni bir haber yok. Bu anlarda sabır, dua ve yardım gruplarına güven ilerlemenin yoludur." ifadelerini kullandı.

İRAN'DA OHAL Mİ İLAN EDİLECEK?

18.36 Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Pasdar Mohammad Bagheri'nin Silahlı Kuvvetler teşkilatlarına "Cumhurbaşkanı ve arkadaşlarının helikopter kazasının soruşturulması için İran İslam Cumhuriyeti Ordusu, İslam Devrim Muhafızları Kolordusu ve polis komutanlığının tüm imkan, teçhizat ve kapasiteleri kullanılmalıdır. Silahlı kuvvetler, ordu, ordu ve polis komutanlıkları sabahın erken saatlerinden itibaren bölgede bulunuyor ve incelemelerde bulunuyor." şeklinde açıklama yaptı.

18.32 Helikopterin kaza yaptığı bölgede bu gece havanın yağmurlu olacağı bildirildi.

18.07 İran hükümet heyetinin sözcüsü ve sekreteri Ali Bahaadori arama kurtarma çalışmaları ile ilgili X hesabından yaptığı açıklamada "Zorlu hava koşulları ve kaza alanına ulaşımın zor olması nedeniyle kurtarma ekipleri arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Kurtarma ekiplerinin kaza bölgesine hareketi sürüyor." ifadelerini kullandı.

18.00 İranlı gazeteci Farid Modaresi, İbrahim Reisi, helikopterde bulunanların sağlık durumu ile ilgili şu bilgileri paylaştı:

Haberlerinin doğru olduğunu daha önce defalarca ortaya koyan güvenilir kaynaklarımdan yola çıkarak bana şunu duyurdular:
Sayın Başkan, geçtiğimiz günlerde kendisini ve beraberindekileri taşıyan helikopterin kazasında ağır ve ağır yaralanmışlardı. Dışişleri Bakanı Emir Abdolhiyan'ın, Tebriz Cuma İmamı El Haşim'in ve Doğu Azerbaycan Valisi Rahmati'nin durumunu hala bilmiyorum.

17.50 İran Havalimanları ve Hava Seyrüsefer Şirketi, düşen helikopterin arama kurtarma toplantısı şu anda havalimanı şirketinin CEO'su ve ilgili uzmanların katılımıyla Tebriz havalimanında yapıldığını bildirdi.

17.49 Qiz Qala Barajı'nın açılışı sonunda Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin son fotoğrafı paylaşıldı.

17.45 Reisi'nin helikopterinin kaza yaptığı bölgede olumsuz hava koşullarının devam ettiği bildirildi.

İRAN İÇİŞLERİ BAKANINDAN AÇIKLAMA

17.00 İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin kötü hava koşulları nedeniyle sert iniş yapmak zorunda kaldığını ve henüz kurtarma ekiplerinin bölgeye ulaşamadığını bildirdi.

İran devlet televizyonuna konuşan Vahidi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile iki ülke sınırında baraj açılışına katılan Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter konvoyunun dönüş yolunda kötü hava koşulları nedeniyle kaza geçirdiğini belirtti.

Vahidi, "Cumhurbaşkanı'nı (Reisi) taşıyan helikopter kötü hava koşulları nedeniyle sert iniş yapmak zorunda kaldı." dedi.

Kurtarma ekiplerinin henüz bölgeye ulaşamadığını aktaran Vahidi, "Bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi ancak bölgenin sisli olması ve elverişsiz olması nedeniyle helikoptere ulaşmak zaman alabilir." ifadelerini kullandı.

16.58 Tebriz halkından bir temsilci, Etemad'a verdiği röportajda cumhurbaşkanını taşıyan helikopterin geçirdiği kaza ile ilgili helikopterdeki kişilerle temas kurulmadığını, kurtarma güçlerinin şiddetli yağmur ve sis nedeniyle kaza mahalline henüz ulaşmadığını bildirdi.

WARZGHAN ŞEHRİ

Warzghan şehri; Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopterinin kaza yaptığı Warzghan şehri ile ilgili İran basınında şu bilgiler paylaşıldı:

Warzghan, doğudan Ahar'a, batıdan Marand'a, kuzeybatıdan Jolfa'ya, kuzeydoğudan Kalibar'a ve güneyden Tebriz'e kadar sınırlanmıştır.
Yaklaşık 2.386 kilometrekarelik bir alana sahiptir.
Varzeghan şehri Arsbaran ormanlarının ortasında yer almaktadır. Dağlık bir bölge olup, etrafı Ak Dağ, Misk Anbar, Kamtal, Joshun, Jale Dağ, İri Dağ, Kiamaki, Kharwana ve Pirsqa dağlarıyla çevrilidir.
Songun bakır kompleksi, deniz seviyesinden ortalama 2000 metre yüksekliğe sahip dağlık bir bölgede ülkenin ikinci bakır direği olan ve Karadağ sıradağlarının bir bölümünde yer alan bu bölgede yer almaktadır.
Bu bölgede kışlar soğuk ve dondurucu, yazlar ise ılıman geçer ancak yılın çoğu günü sislidir.

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