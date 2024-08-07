İsrail askerlerinden Filistinli sivillere kan donduran işkence: Cinsel istismar görüntüleri ortaya çıktı

İsrail ordusunun Filistinli sivillere uyguladığı insanlık dışı işkenceler ortaya çıkmaya devam ediyor. Negev Çölü'ndeki Sde Teiman gözaltı merkezinde İsrail askerlerinin bir Filistinliye cinsel işkence yaptığı anların güvenlik kamerası görüntüleri yayımlandı.

İsrailli askerlerden işkence anları

İSRAİL ASKERLERİ İŞKENCE YAPARKEN YAKALANDI

Kanal 12'nin haberine göre, görüntülerde Filistinlilerin yerde yüzüstü yattığı ve bazı askerlerin bir Filistinliyi başka bir alana taşıdığı görülüyor. Görüntülerde, askerlerin işkence anlarını gizlemek amacıyla kalkan kullandığı da dikkat çekiyor.

Görüntülerde, bazı askerlerin Filistinliye cinsel işkence uyguladığı ve diğer askerlerin bu anları gizlemeye çalıştığı görüldü. Güvenlik kameralarının bu olayları kaydettiği esnada, askerlerin kalkanlarla kameraları engellemeye çalıştığı anlar ise gözden kaçmadı.

Sde Teiman'da cinsel işkence skandalı

BEN-GVİR VE SMOTRİCH'TEN İŞKENCECİLERE DESTEK

Bu olayların ardından, İsrail askeri polisinin 29 Temmuz'da Sde Teiman gözaltı merkezine giderek 10 askeri gözaltına almak istemesi sonucu, aşırı sağcı İsrailli yetkililer ve gruplardan bazıları bu askerlere destek verdi. Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich gibi isimler, işkence yapan askerlere yönelik destek mesajları yayımladı. Bu destek açıklamaları, askeri üsse baskınlarla sonuçlandı.

İSTİSMARCILAR SERBEST BIRAKILDI

Mahkeme, Gözaltına alınan 10 askerden 5'inin serbest bırakılmasına karar verdi, diğer askerlerle ilgili soruşturma süreci devam ediyor. Cinsel işkence suçlamalarıyla karşı karşıya kalan askerlerin gözaltı süreleri ise 11 Ağustos'a uzatıldı.

İSRAİL ASKERİ SINIR TANIMIYOR

Sde Teiman gözaltı merkezi, daha önce de insan hakları ihlalleri ve işkencelerle gündeme gelmişti. New York Times'ın geçen ayki raporuna göre, burada tutulan Gazzelilere yönelik ağır insanlık dışı muameleler ve işkenceler yapıldığı bildirilmişti.