Suriye’nin devrik lideri Esad Moskova’ya kaçışını anlattı!

Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad, "8 Aralık'a dek ülkeden ayrılmayı, istifayı düşünmedim. Şam'a girildiğinde Rus koordinasyonuyla Lazkiye'ye gittim" dedi. İşte Moskova'ya kaçan Esad'ın açıklaması:

Terörizm Suriye'ye yayılıp nihayetinde 7 Aralık 2024 Cumartesi akşamı Şam'a ulaştığında, başkanın kaderi ve nerede olduğuyla ilgili sorular ortaya çıktı. Bu, uluslararası terörizmi Suriye için bir kurtuluş devrimi olarak yeniden biçimlendirmeyi amaçlayan, gerçeklerden çok uzak yanlış bilgi ve anlatılar seli ortasında gerçekleşti.



Ülkenin tarihinde gerçeğin öncelikli olması gereken böylesine kritik bir dönüm noktasında, bu çarpıtmalara değinmek elzemdir.



Öncelikle, Suriye'den ayrılışım planlı değildi ve bazılarının iddia ettiği gibi çatışmaların son saatlerinde gerçekleşmedi. Aksine, 8 Aralık 2024 Pazar gününün erken saatlerine kadar Şam'da kaldım ve görevimi yerine getirdim. Terörist güçler Şam'a sızarken, muharebe operasyonlarını denetlemek için Rus müttefiklerimizle koordinasyon halinde Lazkiye'ye geçtim.



Bu olaylar sırasında hiçbir noktada istifa etmeyi veya sığınma talebinde bulunmayı düşünmedim, ayrıca hiçbir birey veya parti tarafından böyle bir öneri yapılmadı. Devlet terörizmin eline düştüğünde herhangi bir pozisyon amaçsız hale gelir ve işgali anlamsız hale gelir. Bu, hiçbir şekilde Suriye'ye ve halkına olan derin aidiyet hissimi azaltmaz, sarsılmayan bir bağdır. Suriye'nin bir kez daha özgür ve bağımsız olacağına dair umutla dolu bir aidiyettir."

DRONE SALDIRISI ALTINDAYDIK

O sabah Hmeimim hava üssüne vardığımızda, güçlerimizin tüm muharebe hatlarından tamamen çekildiği ve son ordu mevzilerinin düştüğü anlaşıldı. Bölgedeki saha durumu kötüleşmeye devam ederken, Rus askeri üssüne drone saldırılarıyla yoğun saldırılar düzenlendi. Üsten ayrılmanın uygulanabilir bir yolu yoktu.



RUSYA DERHAL TAHLİYE İSTEDİ

Moskova, üssün komutasından 8 Aralık Pazar akşamı Rusya'ya derhal bir tahliye ayarlamasını talep etti. Tek hareket tarzı mücadeleye devam etmekti. En tehlikeli savaş alanlarında teröristlerden sadece birkaç metre uzakta, ön saflarda ve askerlerinin yanında duran kişiyle aynı kişi olduğunu bir kez daha teyit ediyorum.



Şam'ın düşmesinden bir gün sonra, son askeri mevzilerin çökmesinin ve bunun sonucunda kalan tüm devlet kurumlarının felç olmasının ardından ayrılmaya karar verdim.

O"PARA"SYON

İngiliz Financial Times gazetesi Beşar Esad'ın 2018 ve 2019 yılında Rusya'ya 250 milyon dolar nakit kaçırdığını belirtti. Söz konusu paraların ise 21 farklı uçuşla taşındığını kaydetti.