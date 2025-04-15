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Suriye’nin borçlarını Suudi Arabistan mı ödeyecek? İngiliz basınından flaş iddia

İngiliz basını Suriye’nin Dünya Bankası’na olan borçlarını Suudi Arabistan’ın ödeyeceğini iddia etti. Suriye devlet haber ajansı Sana'nın haberine göre, Dünya Bankası'ndan teknik bir heyet pazartesi günü Suriye Maliye Bakanı Muhammed Yusr Berniyye ile bir araya geldi.

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Giriş Tarihi :15 Nisan 2025 , 14:32 Güncelleme Tarihi :15 Nisan 2025 , 14:32
Suriye’nin borçlarını Suudi Arabistan mı ödeyecek? İngiliz basınından flaş iddia

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İngiliz Reuters, Suriye'nin Dünya Bankası'na olan borçlarını Suudi Arabistan'ın ödeyeceğini iddia etti. Reuters'ın iddiasına göre Suudi Arabistan'ın, borçlarını ödemesi ile Suriye'nin yeniden inşası ve milyonlarca dolarlık hibe onayının önü açılacak.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, DHASuriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, DHA

SURİYE'NİN BORÇLARINI SUUDİ ARABİSTAN

İddiaya göre daha önce kamuoyuna duyurulmayan borç planı, Suudi Arabistan'ın Suriye devriminin ardından Suriye'ye finansman sağladığına dair ilk örnek olacak.

Suudi Arabistan Maliye Bakanlığı'ndan bir sözcü, Reuters'a yaptığı açıklamada "Spekülasyonlar hakkında yorum yapmıyoruz ancak resmiyet kazandığında duyuruları yapıyoruz" dedi. Suudi Arabistan hükümetinin medya ofisi, Dünya Bankası sözcüsü ve Suriye hükümet yetkilisi yorum talebine henüz yanıt vermedi.

DÜNYA BANKASI'NA 15 MİLYON DOLAR

Suriye'nin Dünya Bankası'na yaklaşık 15 milyon dolar borcu var ve uluslararası finans kuruluşunun hibeleri onaylayabilmesi, diğer yardım biçimlerini sağlayabilmesi için bu borcun ödenmesi gerekiyor.

Reuters'ın belirttiğine göre, Şam'ın döviz sıkıntısı var ve daha önce yurtdışında dondurulan varlıklarla borçların ödenmesi planlanıyordu ancak bu plan gerçekleşmedi.

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YETKİLİLERLE FİNANSMAN GÖRÜŞMESİ

Dünya Bankası yetkilileri, yıllardır süren savaş nedeniyle ağır hasar gören ülkenin elektrik şebekesinin yeniden inşasına yardımcı olmak ve ayrıca kamu sektöründeki maaşları desteklemek için finansman sağlamayı görüştüklerini söyledi.

Suriye devlet haber ajansı Sana'nın haberine göre, Dünya Bankası'ndan teknik bir heyet pazartesi günü Suriye Maliye Bakanı Muhammed Yusr Berniyye ile bir araya geldi.

KAMUOYUNA AÇIK İLK TOPLANTI

Suriye hükümeti ile Dünya Bankası arasında ilk kez kamuoyuna açık toplantı olma özelliğini taşıyan görüşmede, iki taraf arasındaki mali ve ekonomik bağların güçlendirilmesi ele alındı. Berniyye, Suriye'ye uygulanan uluslararası yaptırımların ve eski rejimin politikalarının ülkenin finans ve bankacılık sektörü üzerindeki olumsuz etkilerine de dikkat çekti.

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