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Suriye'nin başkenti Şam'da patlama: Ölü ve yaralılar var

Suriye’nin başkenti Şam’ın Ceramana Mahallesi’nde meydana gelen şiddetli patlamada ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.

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Suriye'nin başkenti Şam'da patlama: Ölü ve yaralılar var

Suriye'nin başkenti Şam'ın Ceramana Mahallesi'nde meydana gelen şiddetli patlamada ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.

Ülkenin resmi haber ajansı SANA'ya göre, başkent Şam'ın Ceramana Mahallesi'nde bir minibüse tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Meydana gelen şiddetli patlamada 2 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.

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El-İhbariye'de yayımlanan Sağlık Bakanlığı açıklamasında Ceramana Mahallesi'ndeki patlamanın ardından bölgedeki hastanelerde hazırlıkların üst seviyeye çıkarıldığı ifade edildi.

Patlamada yaralanan 7 kişinin hastanelerde tedavi altına alındığı, olayda yaşamını yitirenlere ait kopmuş uzuvların çevreden toplandığı belirtildi.

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