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Suriye’deki rejim askerleri Beşar Esad'ın fotoğrafına basarak silah bırakmak için yarışa girdi!

Suriye’deki rejim askerleri, mülteci diktatör Beşar Esad’ın fotoğrafına basarak silah bırakma yarışına girdi. Binlerce asker, aftan yararlanmak için adeta birbirini ezdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :24 Aralık 2024
Suriye’deki rejim askerleri Beşar Esad’ın fotoğrafına basarak silah bırakmak için yarışa girdi!

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    Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin çökmesinin ardından "kimlik tespiti ve uzlaşı merkezleri" faaliyete geçti. Başkent Şam'ın Mezze bölgesindeki askere alım noktası, yeni yönetimin "af merkezi" olarak seçildi.

    Yerleşkenin dışındaki demir kapıda çok sayıda rejim askeri sıraya giriyor. Kayıt yaptıranlar, isimlerinin okunmasının ardından içeri alınıyor. Merkezin girişinde kuyrukta bekleyenler, silahları varsa önce bunları kenara bırakıyor, Beşar Esad'ın resminin bulunduğu tabloya basarak binaya giriyor.

    ÜÇ AYLIK KİMLİK
    İçeride Suriye'nin yeni yönetiminin temsilcileri, kişilerin kimlik bilgileri, yaşadıkları yer ve rejim döneminde aldıkları göreve ilişkin kayıtlar tutuyor. Kendilerine verilen evrakla birlikte çıkışta fotoğrafları da çekiliyor. Üç ay süreli yeni kimlik verilenlerin, güvenli biçimde ülkede dolaşabilecekleri belirtiliyor.

    Merkez sorumlusu Subay Velid Abdurabu, bu merkezlerin rejimin ordusundaki asker, polis, ordu ve emniyet bürokrasisinde çalışanların kendilerini tanıtmaları, üzerlerindeki zimmetli silah ve diğer araçlarını teslim etmeleri için kurulduğunu söyledi.

    Suriyede rejim unsurları mülteci diktatör Beşar Esadın fotoğrafına basarak silah bırakıyorSuriyede rejim unsurları mülteci diktatör Beşar Esadın fotoğrafına basarak silah bırakıyor
    Suriye'de rejim unsurları mülteci diktatör Beşar Esad'ın fotoğrafına basarak silah bırakıyor

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