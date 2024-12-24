Suriye’deki rejim askerleri Beşar Esad’ın fotoğrafına basarak silah bırakmak için yarışa girdi!

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin çökmesinin ardından "kimlik tespiti ve uzlaşı merkezleri" faaliyete geçti. Başkent Şam'ın Mezze bölgesindeki askere alım noktası, yeni yönetimin "af merkezi" olarak seçildi.

Yerleşkenin dışındaki demir kapıda çok sayıda rejim askeri sıraya giriyor. Kayıt yaptıranlar, isimlerinin okunmasının ardından içeri alınıyor. Merkezin girişinde kuyrukta bekleyenler, silahları varsa önce bunları kenara bırakıyor, Beşar Esad'ın resminin bulunduğu tabloya basarak binaya giriyor.

ÜÇ AYLIK KİMLİK

İçeride Suriye'nin yeni yönetiminin temsilcileri, kişilerin kimlik bilgileri, yaşadıkları yer ve rejim döneminde aldıkları göreve ilişkin kayıtlar tutuyor. Kendilerine verilen evrakla birlikte çıkışta fotoğrafları da çekiliyor. Üç ay süreli yeni kimlik verilenlerin, güvenli biçimde ülkede dolaşabilecekleri belirtiliyor.

Merkez sorumlusu Subay Velid Abdurabu, bu merkezlerin rejimin ordusundaki asker, polis, ordu ve emniyet bürokrasisinde çalışanların kendilerini tanıtmaları, üzerlerindeki zimmetli silah ve diğer araçlarını teslim etmeleri için kurulduğunu söyledi.