Suriye 'de 61 yıllık kanlı Baas rejimin çökmesiyle birlikte yeni yönetimin başına Ahmed Şara gelmişti. Suriye'de yeni lider olarak Şara'nın belirlenmesinin ardından çoğu bakanlık için görevlendirme yapıldığı ve yeni bakanlıkların kurulup görevlendirme yapılabileceği bildirildi.

Suriye 'deki geçici yönetim kaynakları, yeni yönetimdeki görev dağılımının büyük ölçüde tamamlandığını ancak ihtiyaçlara göre yeni bakanlıklar kurulup görevlendirmeler yapılabileceğini kaydetti.

Suriye yeni yönetim lideri Ahmed Şara (AA)

MEVCUT GÖREV DAĞILIMI

"Yönetimin lideri Ahmed Şara, Başbakan Muhammed el-Beşir, Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani, İçişleri Bakanı Muhammed Abdurrahman, Adalet Bakanı Şadi el-Veysi, Enformasyon Bakanı Muhammed Yakub el-Ömer, Sağlık Bakanı Mahir Şara, Tarım ve Sulama Bakanı Muhammed Taha el-Ahmed, Eğitim ve Öğretim Bakanı Nezir Muhammed el-Kadiri, Yerel İdareler ve Hizmetler Bakanı Muhammed Abdurrahman Muslim, Vakıflar Bakanı Husam Hac Hüseyin, Yüksek Öğretim Bakanı Abdulmunim Abdulhafız, Ekonomi ve Ticaret Bakanı Basil Abdulaziz ve Kadın İşleri Ofisi Yetkilisi Aişe ed-Dibs."