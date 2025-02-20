Suriye’deki 14 yıllık çatışmanın ekonomik faturası ortaya çıktı! 800 milyar dolarlık kayıp

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Suriye'de 14 yıllık çatışma döneminde 800 milyar dolarlık gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) kaybı yaşandığı tahmin edilirken, ekonominin gelecek 10 yılda toparlanabilmesi için yıllık büyümenin hızla artması gerekiyor. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından Suriye'ye yönelik hazırlanan ön sosyoekonomik etki değerlendirme raporu, "Suriye'deki Çatışmanın Etkileri: Harap Olmuş Bir Ekonomi, Yaygın Yoksulluk, Sosyal ve Ekonomik Toparlanmaya Giden Zorlu Yol" başlığıyla yayımlandı. Rapora göre, Suriye'de 14 yıl devam eden çatışmalar, yaklaşık 40 yıllık ekonomik, sosyal ve beşeri sermaye ilerlemesini tersine çevirdi. Çatışmalar yaklaşık 618 bin kişinin ölümüne ve 113 bin kişinin kaybolmasına neden olurken, sağlık merkezlerinin üçte birinin hasar görmesi ve ambulans hizmetlerinin neredeyse yarısının devre dışı kalmasına bağlı olarak sağlık sisteminin çökmesi nedeniyle çok sayıda kişinin öldüğü tahmin ediliyor.

Suriye'deki yıkım (AA) HER 10 SURİYELİDEN 9'U YOKSULLUK İÇİNDE Çatışmaların sürdüğü 14 yıl boyunca Suriye'de 800 milyar dolarlık GSYH kaybı yaşandığı ve 2011'den beri GSYH'nin yarı yarıya azaldığı hesaplanıyor. Suriye'de halihazırda her 4 kişiden 3'ü insani yardıma muhtaç ve sağlık, eğitim, gelir yoksulluğu, işsizlik, gıda güvensizliği, su ve sanitasyon, enerji ve barınma gibi temel alanlardan kalkınma desteğine ihtiyaç duyuyor. Çatışmalardan önce yüzde 33 olan yoksulluk oranı, bu dönemde 3 katına çıkarak yüzde 90'a ulaşırken, aşırı yoksulluk ise yüzde 11'den yüzde 66'ya yükseldi. Bu kapsamda, her 10 Suriyeliden 9'unun yoksulluk içinde yaşadığı, her 4 Suriyeliden 1'inin ise işsiz olduğu belirtiliyor. Rapora göre, Suriye'de 6 ile 15 yaş arasındaki çocukların yaklaşık yüzde 50'si ise okula gitmiyor. SURİYE'DE NÜFUSUN YARISININ TEMİZ SU VE SANİTASYON ERİŞİMİ YOK Çatışma yıllarında tüm konutların neredeyse üçte biri yıkılmış veya ağır hasar görmüş olduğundan, bugün Suriye'de 5,7 milyon kişi barınma desteğine ihtiyaç duyuyor.