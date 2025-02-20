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Almanya'da kriz! Berlin'de hayat duracak: 48 saatlik uyarı grevi

Almanya'da Berlin eyaletinde toplu taşıma durma noktasında geldi. BVG çalışanlarının, ücret ve koşullarının iyileştirilmesi talebiyle başlattığı üçüncü uyarı grevi başkentte krize neden oldu. Ver.di’nin Berlin’deki 48 saatlik grevine başkentin elektrik şebekesi, çöp toplama ve su şirketlerinde çalışanlar da 21 Şubat'ta katılacak.

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Giriş Tarihi :20 Şubat 2025 , 22:24 Güncelleme Tarihi :20 Şubat 2025 , 22:40
Almanya’da kriz! Berlin’de hayat duracak: 48 saatlik uyarı grevi

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    Almanya'da Berlin eyaletinin toplu taşıma şirketi BVG çalışanlarının, ücret ve koşullarının iyileştirilmesi talebiyle başlattığı üçüncü uyarı grevi, başkentte toplu taşımayı durma noktasına getirdi.

    Ülkenin en büyük sendikalarından Birleşmiş Hizmet Sektörü Sendikasının (Ver.di) çağrısının ardından işverenleri daha iyi ücrete ve çalışma koşullarına zorlamak için BVG şirketinde çalışanlar, gece yarısından itibaren 48 saatlik greve gitti.

    Sendika üyelerinin iş bırakma eylemi nedeniyle Berlin'de otobüs, metro ve tramvay seferleri durma noktasına geldi.

    Almanya'nın başkenti Berlin'de toplu taşıma çalışanları, maaş artışı talebiyle 24 saatlik uyarı grevine gitti. Grev nedeniyle metro, tramvay ve otobüs seferleri durduruldu. (AA)Almanya'nın başkenti Berlin'de toplu taşıma çalışanları, maaş artışı talebiyle 24 saatlik uyarı grevine gitti. Grev nedeniyle metro, tramvay ve otobüs seferleri durduruldu. (AA)

    Berlin'de milyonlarca yolcu, 48 saatlik grevden etkilendi. Başkentte sabah saatlerinde yaşanan büyük trafik sıkışıklıkları Alman polisi tarafından rapor edildi.

    BVG'den yapılan açıklamada, grevler abartılı olarak nitelendirilerek, "Sadece BVG adına taşeronlar tarafından işletilen birkaç otobüs hala hizmet veriyor." ifadesi kullanıldı.

    ELEKTRİK ŞEBEKESİ, ÇÖP TOPLAMA VE SU ŞİRKETİ ÇALIŞANLARI DA KATILACAK

    BVG ile sendika arasındaki ücret müzakerelerinde 48 saatlik uyarı grevinin 22 Şubat Cumartesi günü saat 03.00'te sona ermesi planlanıyor. Ver.di'nin Berlin'deki 48 saatlik grevine başkentin elektrik şebekesi, çöp toplama ve su şirketlerindea çalışanlar da yarın katılacak.

    Almanya'nın başkenti Berlin'de toplu taşıma çalışanları, maaş artışı talebiyle 24 saatlik uyarı grevine gitti. Grev nedeniyle metro, tramvay ve otobüs seferleri durduruldu. (AA)Almanya'nın başkenti Berlin'de toplu taşıma çalışanları, maaş artışı talebiyle 24 saatlik uyarı grevine gitti. Grev nedeniyle metro, tramvay ve otobüs seferleri durduruldu. (AA)

    SENDİKA NE İSTİYOR?

    Ver.di, BVG'de 16 bin çalışan için aylık 750 avro ek maaş artışı talep ediyor. Yılda 13 maaş ödemesi, şoförler için 300 avro sürüş ödeneği ve vardiyalı çalışanlar için 200 avro ek ödeme de sendikanın talepleri arasında.

    Sendika, BVG yönetiminin 2028 sonuna kadar 48 aylık süre zarfında ücretlere ortalama yüzde 17,6'lık artış teklifini kabul etmedi.

    Almanya'nın başkenti Berlin'de toplu taşıma çalışanları, maaş artışı talebiyle 24 saatlik uyarı grevine gitti. Grev nedeniyle metro, tramvay ve otobüs seferleri durduruldu. (AA)Almanya'nın başkenti Berlin'de toplu taşıma çalışanları, maaş artışı talebiyle 24 saatlik uyarı grevine gitti. Grev nedeniyle metro, tramvay ve otobüs seferleri durduruldu. (AA)

    Öte yandan, Birleşmiş Hizmet Sektörü Sendikası, şu anda sadece BVG ile değil aynı zamanda federal hükümet ve ülke çapındaki belediyelerle de kamu sektöründe maaş artışı konusunda müzakereler yürütüyor.

    Sendika, "ücret ve çalışma koşulları" konusunda yapılan son görüşmelerin sonuçsuz kalmasının ardından 24 saatlik uyarı grevi kararı aldı.

    Almanya'nın başkenti Berlin'de toplu taşıma çalışanları, maaş artışı talebiyle 24 saatlik uyarı grevine gitti. Grev nedeniyle metro, tramvay ve otobüs seferleri durduruldu. (AA)Almanya'nın başkenti Berlin'de toplu taşıma çalışanları, maaş artışı talebiyle 24 saatlik uyarı grevine gitti. Grev nedeniyle metro, tramvay ve otobüs seferleri durduruldu. (AA)

    Almanya'nın Baden-Württemberg, Bremen, Aşağı Saksonya, Kuzey Ren-Vestfalya, Hessen ve Rhineland-Palatinate eyaletlerinde toplu taşıma çalışanları, ücret görüşmelerinin son turunun anlaşma sağlanamadan sona ermesinin ardından yarın yaklaşık 53 bin çalışan iş bırakacak.

    Ver.di, üyeleri için bu eyaletlerde yüzde 8'lik ücret artışı ve daha fazla izin günü talep ediyor.

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