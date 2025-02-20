Almanya’da kriz! Berlin’de hayat duracak: 48 saatlik uyarı grevi

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Almanya'da Berlin eyaletinin toplu taşıma şirketi BVG çalışanlarının, ücret ve koşullarının iyileştirilmesi talebiyle başlattığı üçüncü uyarı grevi, başkentte toplu taşımayı durma noktasına getirdi. Ülkenin en büyük sendikalarından Birleşmiş Hizmet Sektörü Sendikasının (Ver.di) çağrısının ardından işverenleri daha iyi ücrete ve çalışma koşullarına zorlamak için BVG şirketinde çalışanlar, gece yarısından itibaren 48 saatlik greve gitti. Sendika üyelerinin iş bırakma eylemi nedeniyle Berlin'de otobüs, metro ve tramvay seferleri durma noktasına geldi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de toplu taşıma çalışanları, maaş artışı talebiyle 24 saatlik uyarı grevine gitti. Grev nedeniyle metro, tramvay ve otobüs seferleri durduruldu. (AA) Berlin'de milyonlarca yolcu, 48 saatlik grevden etkilendi. Başkentte sabah saatlerinde yaşanan büyük trafik sıkışıklıkları Alman polisi tarafından rapor edildi. BVG'den yapılan açıklamada, grevler abartılı olarak nitelendirilerek, "Sadece BVG adına taşeronlar tarafından işletilen birkaç otobüs hala hizmet veriyor." ifadesi kullanıldı. ELEKTRİK ŞEBEKESİ, ÇÖP TOPLAMA VE SU ŞİRKETİ ÇALIŞANLARI DA KATILACAK



BVG ile sendika arasındaki ücret müzakerelerinde 48 saatlik uyarı grevinin 22 Şubat Cumartesi günü saat 03.00'te sona ermesi planlanıyor. Ver.di'nin Berlin'deki 48 saatlik grevine başkentin elektrik şebekesi, çöp toplama ve su şirketlerindea çalışanlar da yarın katılacak.