Filistin Kızılayı duyurdu: 7 Ekim 2023’ten sonra kurulan ilk sahra hastanesi hizmet vermeye başladı

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 7 Ekim 2023'ten sonra kurulan ilk sahra hastanesi hizmet vermeye başladı | Sosyal Medya

Sahra hastanesinin ilk gününde onlarca hastaya hizmet verdiği aktarılan açıklamada, "Hastanede ayrıca 3 cerrahi operasyonun yanı sıra 4 kişi yoğun bakıma alındı ve 2 prematüre bebeğe de gerekli müdahaleler yapıldı." denildi.

Filistin Kızılayının açtığı sahra hastanesine vatandaşların akın ettiğine işaret edilen açıklamada, bunun bölgede sağlık hizmetlerine olan acil ihtiyacın kanıtı olduğuna dikkat çekildi.

Filistin Kızılayının açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Gazze kentindeki 54 yataklı sahra hastanesinin acil servisinde 10 yatak, yoğun bakım servisinde 8 yatak, prematüre bebekler için de 6 yatak bulunuyor. Sahra hastanesinde ayrıca 2 adet ameliyat odası, bir laboratuvar da bulunuyor."