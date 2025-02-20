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Filistin Kızılayı duyurdu: 7 Ekim 2023'ten sonra kurulan ilk sahra hastanesi hizmet vermeye başladı

Gazze Şeridi’nin kuzeyinde, İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023’ten sonra kurulan ilk sahra hastanesi hizmete açıldı. Filistin Kızılayı tarafından açılan hastane, ücretsiz sağlık hizmeti sunarak hasta ve yaralılara umut oldu.

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Giriş Tarihi :20 Şubat 2025 , 19:34 Güncelleme Tarihi :20 Şubat 2025 , 19:34
Filistin Kızılayı duyurdu: 7 Ekim 2023’ten sonra kurulan ilk sahra hastanesi hizmet vermeye başladı

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    Gazze Şeridi'nin kuzeyinde, İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten sonra kurulan ilk sahra hastanesinin hizmet vermeye başladığı bildirildi.

    Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 7 Ekim 2023'ten sonra kurulan ilk sahra hastanesi hizmet vermeye başladı | Sosyal MedyaGazze Şeridi'nin kuzeyinde 7 Ekim 2023'ten sonra kurulan ilk sahra hastanesi hizmet vermeye başladı | Sosyal Medya

    Filistin Kızılayının X hesabından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde İsrail saldırılarından sağ kurtulan vatandaşlara ücretiz sağlık hizmeti vermek için Gazze kentinde sahra hastanesi açıldığı belirtildi.

    Açıklamada, "Filistin Kızılayı, Gazze kentindeki sahra hastanesinin kapılarını hastalara açtı. Filistinli vatandaşlar da sabahın erken saatlerinden itibaren ücretsiz sağlık hizmeti için hastaneye gelmeye başladı." ifadeleri kullanıldı.

    Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 7 Ekim 2023'ten sonra kurulan ilk sahra hastanesi hizmet vermeye başladı | Sosyal MedyaGazze Şeridi'nin kuzeyinde 7 Ekim 2023'ten sonra kurulan ilk sahra hastanesi hizmet vermeye başladı | Sosyal Medya

    Bunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 7 Ekim 2023'ten bu yana kurulan ilk sahra hastanesi olduğuna işaret edilen açıklamada, zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren hasta ve yaralılara acil sağlık hizmetlerinin sunulduğu kaydedildi.

    Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 7 Ekim 2023'ten sonra kurulan ilk sahra hastanesi hizmet vermeye başladı | Sosyal MedyaGazze Şeridi'nin kuzeyinde 7 Ekim 2023'ten sonra kurulan ilk sahra hastanesi hizmet vermeye başladı | Sosyal Medya

    Sahra hastanesinin ilk gününde onlarca hastaya hizmet verdiği aktarılan açıklamada, "Hastanede ayrıca 3 cerrahi operasyonun yanı sıra 4 kişi yoğun bakıma alındı ve 2 prematüre bebeğe de gerekli müdahaleler yapıldı." denildi.

    Filistin Kızılayının açtığı sahra hastanesine vatandaşların akın ettiğine işaret edilen açıklamada, bunun bölgede sağlık hizmetlerine olan acil ihtiyacın kanıtı olduğuna dikkat çekildi.

    Filistin Kızılayının açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

    "Gazze kentindeki 54 yataklı sahra hastanesinin acil servisinde 10 yatak, yoğun bakım servisinde 8 yatak, prematüre bebekler için de 6 yatak bulunuyor. Sahra hastanesinde ayrıca 2 adet ameliyat odası, bir laboratuvar da bulunuyor."

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