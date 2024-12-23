SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

BM'den Suriye çağrısı: Rejim yönetiminde işlenen suçlara ilişkin hesap verecek

Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri, Suriye'de Beşşar Esad rejimi döneminde işlenen ağır insan hakları ihlalleri ve uluslararası suçlara ilişkin kanıtların korunması çağrısında bulunarak, Suriye'de hesap verebilirliğin sağlanması için ortak hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :23 Aralık 2024 , 22:49 Güncelleme Tarihi :23 Aralık 2024 , 22:49
BM’den Suriye çağrısı: Rejim yönetiminde işlenen suçlara ilişkin hesap verecek

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    BM raportörleri, Suriye'de Beşşar Esad rejimi döneminde işlenen ağır insan hakları ihlalleri ve uluslararası suçlara ilişkin kanıtların korunması çağrısında bulundu.

    Sednaya Hapishanesi (Reuters)Sednaya Hapishanesi (Reuters)

    REJİM DÖNEMİNDE İNSAN HAKLARI İHLAL EDİLDİ

    Raportörler, Esad rejimi döneminde işlenen suçlara ilişkin ortak bir yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Suriye'deki ağır insan hakları ihlalleri ve uluslararası suçlara ilişkin kanıtların korunması gerekiyor." ifadesi kullanılarak, çatışma ve otoriterlik yılları boyunca işlenen ağır insan hakları ve uluslararası insancıl hukuk ihlallerine ilişkin kanıtların belgelenmesi ve korunmasının, hesap verebilirliği sağlamak için kritik öneme sahip olduğuna işaret edildi.

    Suriye'deki toplu mezarlar (AA)Suriye'deki toplu mezarlar (AA)

    BİLGİLERİN KAYBOLMASI ÖNLENMELİ

    BM raportörleri kayıplara kişilere ilişkin yaptığı açıklamada ise, "İlgili tüm paydaşlar, kayıp kişilerin aranması için hayati bilgilerin kaybolmasını önlemelidir. Bugün eylemsizlik, yarın başarı olasılığını etkileyebilir." ifadeleri yer aldı.

    Suriye'de geçici yönetimin yetkililerine toplu mezarların bulunduğu alanları korumak için sistem kurma, mezarlıkların kazılması için protokoller oluşturma ve ailelerin, mağdurları tespit etme ihtiyaçlarını karşılama çağrısı yapıldı.

    Açıklamada, BM ve tüm uluslararası aktörlerin Suriye'de hesap verebilirliğin sağlanması için ortak hareket etmeleri gerektiği de vurgulandı.

    Birleşmiş Milletler (takvim.com.tr | Arşiv)Birleşmiş Milletler (takvim.com.tr | Arşiv)

    BM ÖZEL RAPORTÖRLERİ

    BM özel raportörleri, "İnsan Hakları Konseyinin özel mekanizmaları" diye tanınan sürecin parçası olarak biliniyor. Ayrıca BM İnsan Hakları sistemindeki bağımsız özel mekanizmalar, Konseyin belirli bir ülkenin durumunu veya dünyanın herhangi bir yerindeki tematik sorunları ele alan bağımsız bilgi toplama ve izleme mekanizmaları olarak öne çıkıyor.

    Kurumun bünyesinde bulunmayan özel mekanizmaların uzmanları, gönüllülük esasına göre ve bağımsız şekilde çalışmalarını yürütüyor.

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Başkan Erdoğan’dan Suriye’deki terör gruplarına net uyarı: Ya kendilerini tasfiye edecekler ya da tasfiye edilecekler
    AK Parti İstanbul’da yeni dönem başlıyor! Yeni İl Başkanı adayı Abdullah Özdemir oldu
    2025 ASGARİ ÜCRET ZAMMINDA GERİ SAYIM | Asgari ücrete refah payı eklenecek mi? İşte %46 zam oranıyla hesaplama
    Fransız etki ajanı Franceschi’nin Kobani korkusu! ABD ve Batı’ya yalvardı: Türkiye’yi NATO’dan atın, YPG biterse biz de biteriz
    PKK/YPG sona yaklaşıyor! Trump’ın güvenlik danışmanı Waltz: Suriye’de ABD askerinin dolaşmasına ihtiyacımız yok
    CHP’li belediyeler borç batağında | Hizmeti aldı parayı ödeyemedi: Eyüpsultan Belediyesi’ne 90 milyon liralık icra!
    Anderson Talisca bombası patlıyor! Fenerbahçe ile Al-Nassr anlaştı: Flaş takas detayı
    Helikopter kazasında hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandı! Yürek burkan feryat: Kalk ne olur ölmedim de
    Siyonist medyasından Türkiye alarmı: İsrail’in yeni komşusu Türkiye mi olacak?
    Mülteci diktatöre tekmeyi basan basana! Esma boşanıp Emma olmaya niyetli... Rusya Esad’ın mal varlığına el mi koydu?
    Suriye’de rejim unsurları mülteci diktatör Beşar Esad’ın fotoğrafına basarak silah bırakıyor
    Necat Hepkon’un oğlu İbrahim Hepkon’a yurt dışına çıkış yasağı getirildi!
    Roma’dan Paulo Dybala açıklaması! Kontratındaki detay ortaya çıktı
    Narin Güran cinayetinde korunan kadın kim? Nevzat Bahtiyar’dan yeni itiraflar | Salim Güran ve Hediye Güran arasında ilişki mi var?
    Terör örgütü PKK/YPG’nin kaçırdığı Suriyeli kadın dehşeti anlattı: 13 yaşına gelmeden kızlara tecavüz ediyorlar