BM raportörleri, Suriye 'de Beşşar Esad rejimi döneminde işlenen ağır insan hakları ihlalleri ve uluslararası suçlara ilişkin kanıtların korunması çağrısında bulundu.

Raportörler, Esad rejimi döneminde işlenen suçlara ilişkin ortak bir yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Suriye'deki ağır insan hakları ihlalleri ve uluslararası suçlara ilişkin kanıtların korunması gerekiyor." ifadesi kullanılarak, çatışma ve otoriterlik yılları boyunca işlenen ağır insan hakları ve uluslararası insancıl hukuk ihlallerine ilişkin kanıtların belgelenmesi ve korunmasının, hesap verebilirliği sağlamak için kritik öneme sahip olduğuna işaret edildi.

Suriye'deki toplu mezarlar (AA)

BİLGİLERİN KAYBOLMASI ÖNLENMELİ

BM raportörleri kayıplara kişilere ilişkin yaptığı açıklamada ise, "İlgili tüm paydaşlar, kayıp kişilerin aranması için hayati bilgilerin kaybolmasını önlemelidir. Bugün eylemsizlik, yarın başarı olasılığını etkileyebilir." ifadeleri yer aldı.

Suriye'de geçici yönetimin yetkililerine toplu mezarların bulunduğu alanları korumak için sistem kurma, mezarlıkların kazılması için protokoller oluşturma ve ailelerin, mağdurları tespit etme ihtiyaçlarını karşılama çağrısı yapıldı.

Açıklamada, BM ve tüm uluslararası aktörlerin Suriye'de hesap verebilirliğin sağlanması için ortak hareket etmeleri gerektiği de vurgulandı.