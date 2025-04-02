Suriye’de yeni dönemi onlar inşa edecek! Devrimin önderleri Şara’nın kabinesinde

Suriye Devlet Başkanı Ahmed el Şara yeni hükümetini cumartesi günü atadı. Yeni kabinede 2011 yılında Suriye'de diktatör Beşar Esad rejimine karşı başlayan muhalif hareketin önde gelen isimleri yer alıyor.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed el Şara, Reuters

Peki Şara'nın kabinesinde kimler var? İşte Suriye'nin yeni yönetimi…

Suriye'nin yeni kabinesi, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

ESAD HASAN EL ŞEYBANİ: DIŞİŞLERİ VE GURBETÇİLER BAKANI

1987'de Haseke'de doğan el-Şeybani, Şam'da büyüdü ve Şam Üniversitesi'nden İngiliz Edebiyatı alanında lisans derecesi aldı. Daha sonra İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nden siyaset bilimi alanında yüksek lisans ve doktora derecesi aldı.

Suriye'nin kuzeybatısındaki BM kuruluşlarıyla insani yardım koordinasyonunda çalıştı ve muhalifler adına uluslararası temasların kurulmasında etkili oldu.

Aralık 2024'te geçici hükümette dışişleri bakanı olarak atandı ve yeni kabinede onaylandı.

Suriye Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanı Esad Hasan el Şeybani, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

MAHRUF EBU KASRA: SAVUNMA BAKANI

Suriye'de silahlı muhalefetin eski bir komutan olan Ebu Kasra, Esad rejimini deviren askeri harekatta merkezi bir rol oynadı. Hama ilinde doğan Kasra, isyana katılmadan önce bir tarım mühendisi olarak eğitim aldı.

2024 yılı sonlarında geçici hükümette savunma bakanı olarak atandı ve tümgeneralliğe terfi etti. cumartesi günü ataması yenilendi.

Suriye Savunma Bakanı Mahruf ebu Kasra, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

ENES HATTAB: İÇİŞLERİ BAKANI

El Nusra Cephesi militan grubunun kurucu üyelerinden olan Hattab, daha sonra HTŞ'nin üst düzey yöneticilerinden biri oldu ve güvenlik ve istihbarat operasyonlarını denetledi.

Aslen Doğu Kalamunlu olan Hattab, devrim sırasında Suriye'ye dönmeden önce Irak'ta ABD güçleriyle savaştı. 2024'ün sonlarında Suriye Genel İstihbarat Müdürlüğü'nün başına getirildi ve şimdi içişleri bakanlığını üstleniyor.

Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

MUHAMMED ANJARANİ: YEREL YÖNETİM BAKANI

Halepli bir mühendis olan Anjarani, devrimin başlarında hapse atıldı. İsyancıların elindeki bölgelerde hizmet örgütleri ve yerel yönetim yapıları kurulmasına yardımcı oldu. Kurtuluş Hükümeti'nde önceki kabine pozisyonlarında bulundu. Ardından da yeni hükümette Yerel Yönetimler ve Çevre Bakanlığı görevine yeniden atandı.

Suriye Yerel Yönetim Bakanı Muhammed Anjarani, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

MUHAMMED EBU EL-HAYIR ŞÜKRÜ: DİNİ VAKIFLAR BAKANI

1961'de Şam'da doğan Şükri, İslami vaaz, hukuk ve hukuk alanında doktora derecelerine sahip deneyimli bir İslam alimidir. Teoloji ve hukuk dersleri vermiş ve Emevi Camii de dahil olmak üzere büyük camilerde vaaz vermiştir.

İslami akademik çevrelerin yakından tanıdığı bir isim olan Ahmed, cumartesi günü Din İşleri Bakanı olarak atandı.

Suriye Dini Vakıflar Bakanı Muhammed ebu el Hayr-Şükri, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

MAZHAR EL-WEIS: ADALET BAKANI

Suriye'nin meşhur Sednaya hapishanesinde tutuklu bulunan el-Veis, daha sonra HTŞ'de üst düzey bir hukukçu olarak görev yaptı. Ve daha sonra Kurtuluş Hükümeti'nin adalet bakanlığında Yüksek Yargı Konseyi başkanlığı da dahil olmak üzere çeşitli görevlerde bulundu.

Tıp ve karşılaştırmalı İslam hukuku alanlarında dereceleri var ve muhalif bölgelerdeki erken dönem hukuk konseylerinde yer aldı. Şu anda Esad sonrası hükümette adalet bakanlığına başkanlık ediyor.

Suriye Adalet Bakanı Mazhar el Weis, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

MUHAMMED EL-BEŞİR: ENERJİ BAKANI

İdlibli siyasetçi ve mühendis olan El Beşir, Kurtuluş Hükümeti'nde Bakanlar Kurulu Başkanlığı da dahil olmak üzere birçok görevde bulundu.

Elektrik mühendisliği ve İslam hukuku alanlarında dereceleri olan el Beşir, Kuzey Suriye'deki kalkınma projelerinde çalıştı. Yeni hükümette ise enerji bakanı olarak atandı.

Suriye Enerji Bakanı Muhammed el Beşir, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

MERVAN EL HALEBİ: YÜKSEKÖĞRETİM BAKANI

Kadın doğum uzmanı ve araştırmacısı olan el-Halebi, Şam ve Fransa'da eğitim gördü ve çok sayıda tıp topluluğuna liderlik etti. 60'tan fazla bilimsel makale ve kitap yazdı ve bu da onu Suriye'nin en önde gelen tıp akademisyenlerinden biri yaptı. Şu anda yüksek öğrenim bakanlığına liderlik ediyor.

HİND KABAWAT: ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER BAKANI

Hristiyan bir Suriyeli ailede doğan Kabawat, Şam'da ekonomi ve ABD'de hukuk okudu. 2011'den beri önemli bir muhalefet figürü olan Kabawat, Cenevre'de müzakereci ve Suriye Ulusal Diyalog Komitesi üyesiydi.

Ödüllü akademisyen ve barış savunucusu Kabawat, cumartesi günü çalışma bakanlığına atandı.

Suriye Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

MUHAMMED SALİH – KÜLTÜR BAKANI

Deneyimli bir gazeteci olan Salih, 2012'den beri El Cezire'de medya ve kültür üzerine programlar sunarak çalıştı. Dilbilim ve çeviri alanında dereceleri olan Salih, Katar TV'nin "Fasaha" kültür programında "Eloquent Arab" olarak adlandırıldı . Şu anda Suriye'nin kültürel portföyünü yönetiyor.

Suriye Kültür Bakanı Muhammed Salih, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

NİDAL EL-ŞAR: EKONOMİ BAKANI

Georgetown Üniversitesi'nde eğitim görmüş bir ekonomist olan el Şar, daha önce 2011-2012 yıllarında ekonomi bakanı olarak görev yaptı. Dünya Bankası ve Bahreyn merkezli AAOIFI dahil olmak üzere uluslararası finans alanında önemli roller üstlendi. Üretken bir yazar olan el Şar, ekonomi bakanı olarak geri dönüyor.

HAMZA MUSTAFA: ENFORMASYON BAKANI

Siyaset bilimci ve The New Arab'ın ana grubu Fadaat Media'nın bir parçası olan Syria TV'nin eski yönetmeni olan Mustafa, İngiltere'de doktora yaptı ve medya, kamuoyu ve Suriye ayaklanması hakkında çok sayıda yayın yaptı. Yeni kabinede enformasyon bakanı olarak atandı.

YARUB BADR: ULAŞTIRMA BAKANI

2006-2011 yılları arasında ulaştırma bakanı olan Badr, Fransa'da ulaştırma çalışmaları alanında doktora yapmış bir inşaat mühendisi. Badr BM ile çalışmış ve Suriye'nin ulaştırma sektöründe akademik ve planlama rolleri üstlenmişti. Yeni yönetim altında bakanlığa geri döndü.

Suriye'nin yeni kabinesi, Fotoğraf The New Arab'dan alınmıştır

Yeni hükümetteki diğer bakanlar:

Maliye Bakanı: Mohammed Yasser Barniyeh

Sağlık Bakanı: Musab Nazal al-Ali

Acil Durum ve Afet Müdahale Bakanı: Raed al-Saleh

İletişim ve Bilişim Bakanı: Abdul Salam Haykal

Tarım Bakanı: Amjad Badr

Eğitim Bakanı: Mohammed Abdulrahman Turko

Bayındırlık ve İskân Bakanı: Mustafa Abdulrazzaq

Gençlik ve Spor Bakanı: Mohammed Sameh Hamad

Turizm Bakanı: Mazen el-Salhani

Kalkınma Bakanı: Muhammed Eskaf