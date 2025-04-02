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ABD’li Demokrat Senatör 25 saattir kürsüde! Trump’a ilginç protesto

ABD’li Demokrat Senatör Cory Booker, Başkan Donald Trump’ı protesto etmek için 25 saattir kürsüden inmiyor. Trump’ın federal bütçe düzenlemelerini protesto eden Booker, “Fiziksel olarak mümkün olduğu sürece ABD Senatosu’nun normal işleyişini aksatma niyetiyle kalkıyorum” diyerek söze başladı. 25 saattir konuşma yapan Booker, şimdiden rekor kırdı.

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Giriş Tarihi :02 Nisan 2025 , 14:04 Güncelleme Tarihi :02 Nisan 2025 , 14:04
ABD’li Demokrat Senatör 25 saattir kürsüde! Trump’a ilginç protesto

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ABD'li Demokrat Senatör Cory Booker, Senato genel Kurulu'nda 25 saattir konuşuyor ve Trump'ın federal bütçe düzenlemelerini protesto ediyor.

Demokrat Senatör Cory Booker, EPADemokrat Senatör Cory Booker, EPA

"FİZİKSEL OLARAK MÜMKÜN OLDUĞU SÜRECE KONUŞACAĞIM"

Pazartesi akşamı saat 7'de kürsüye çıkan Booker, "Bu gece iyi bir belaya bulaşmak niyetiyle kalkıyorum. Fiziksel olarak mümkün olduğu sürece Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'nun normal işleyişini aksatma niyetiyle kalkıyorum." diyerek söze başladı.

DEMOKRAT SENATÖRDEN İLGİNÇ PROTESTO

Booker ilk olarak "Bu gece ayağa kalkıyorum çünkü ülkemizin krizde olduğuna içtenlikle inanıyorum... Bunlar Amerika'da normal zamanlar değil ve ABD Senatosu'nda da öyle ele alınmamalı. Amerikan halkına ve Amerikan demokrasisine yönelik tehditler ciddi ve acildir ve hepimiz onlara karşı durmak için daha fazlasını yapmalıyız." dedi.

Demokrat Senatör Cory Booker, EPADemokrat Senatör Cory Booker, EPA

25 SAATTİR KÜRSÜDE

Genel olarak "Trump'ın ekonomik kaosu ve artan fiyatlar; milyarderlerin giderek daha fazla etki yaratması; dünyanın en zengin adamı Elon Musk'ın Kongre'nin onayı olmadan tüm hükümet programlarını kesmesi ve çocuklara, asker gazilerine ve diğer savunmasız gruplara acı çektirmesi" gibi konuları ele alan Booker, tam 25 saattir kürsüde.

Booker'ın konuşması Senato'daki en uzun 5 konuşmadan biri olarak kayda geçti.

ABD Kongresi, AFPABD Kongresi, AFP

"72 SAAT DE AYAKTA KALIR"

Liberal grup American Bridge'in iletişim başkan yardımcısı Alexandra De Luca, Booker'ın rekor uzunluktaki konuşması ile ilgili paylaşım yaptı ve "Seçim kampanyasında Cory Booker için çalıştım ve (bunu sevgiyle söylüyorum) o adam normal bir günde 72 saat ayakta kalmaya yetecek kadar kafein içiyor. Bu bir süre daha devam edebilir." ifadelerini kullandı.

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