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Myanmar’da can kaybı artıyor! Depremlerde ölenlerin sayısı 2 bin 886’ya yükseldi

Myanmar’da meydana gelen 7.7 ve 6.4 büyüklüğündeki depremlerin ardından can kaybı artıyor. Depremlerdeki can kaybı 2 bin 886'ya yükselirken, yaralanan kişi sayısı ise 4 bin 639'a çıktı. Arama kurtarma ekipleri, farklı bölgelerdeki enkazlardan 3 kişiyi yaralı olarak kurtardı.

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Giriş Tarihi :02 Nisan 2025 , 17:21 Güncelleme Tarihi :02 Nisan 2025 , 17:21
Myanmar’da can kaybı artıyor! Depremlerde ölenlerin sayısı 2 bin 886’ya yükseldi

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Myanmar'da meydana gelen depremlerin ardından can kaybı artıyor.

Myanmar Devlet Televizyonunun (MRTV) haberine göre, ülkede 28 Mart'ta meydana gelen depremlerde ölenlerin ve yaralananların sayısı arttı.

Myanmar, ReutersMyanmar, Reuters

MYANMAR'DA ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

Depremlerdeki can kaybı 2 bin 886'ya yükselirken, yaralanan kişi sayısı ise 4 bin 639'a çıktı.

Arama kurtarma ekipleri, farklı bölgelerdeki enkazlardan 3 kişiyi yaralı olarak kurtardı.

KIZILHAÇ KONVOYUNA SALDIRI

Myanmar Now sitesinin haberine göre, askeri yönetimin Sözcüsü Tümgeneral Zaw Min Tun, ordunun, depremden etkilenen bölgelere yardım ulaştırmak üzere kuzeydeki Şan eyaletine doğru yola çıkan Çin Kızılhaç Derneği konvoyuna ateş açtığını teyit etti.

Tun, Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusunun (TNLA) kontrolündeki bölgeden geçmeye çalışan 9 araçlı konvoya ilişkin, "Konvoyu durdurmaya çalıştık ama onlar durmadı. Ardından yaklaşık 100 metre öteden uyarı amaçlı ateş ettik." ifadelerini kullandı.

Myanmar, ReutersMyanmar, Reuters

MYANMAR'DA PEŞ PEŞE İKİ DEPREM

Myanmar'ın orta kesimindeki Sagaing bölgesi yakınlarında 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti. Deprem komşu Tayland ve Çin'de de şiddetli hissedilmişti.

Depremler ülkede büyük yıkıma yol açarken, can kaybının artmasından endişe ediliyor.

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