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SURİYE'DE NELER OLUYOR? Muhalifler Esad'ı kilitledi! M4-M5 karayollarının kalbi Halep | Suriye'nin enerji transit hattı

Suriye’de muhaliflerin 27 Kasım’da Esad rejimine karşı başlattığı operasyon dünya tarafından dikkatle takip ediliyor. Muhaliflerin son olarak Hama’daki M5 Otoyolu’nu kontrol altına almasıyla Esad, İran ve Rusya’nın ikmal yolları kesildi. Suriye’de yaşananları A Haber canlı yayınında yorumlayan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Filiz Katman, “Suriye’de 2 ana yolu var ve bunlar M-4 ve M-5 yolları. Halep tam bunların kalbinde bulunuyor. Halep ve Tel Rıfat bu yüzden çok büyük öneme sahip. Burası enerji transit hattı aynı zamanda” dedi. Peki bundan sonra Rusya ne yapacak? İşte uzman isimlerin bölgedeki çatışma hakkındaki yorumları

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Giriş Tarihi :05 Aralık 2024 , 14:34 Güncelleme Tarihi :05 Aralık 2024 , 14:56
SURİYE’DE NELER OLUYOR? Muhalifler Esad’ı kilitledi! M4-M5 karayollarının kalbi Halep | Suriye’nin enerji transit hattı

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Suriye'de muhalifler, Esad rejimine karşı başlattığı operasyonda Hama'ya kadar ilerledi. İdlib ve Halep'te tam hakimiyet sağlanırken Tel Rıfat PKK/YPG işgalinden tamamen arındırıldı.

Uzmanlar Esad'ın Rusya ile birlikte İdlib'i hedef almasını değerlendirirken M4-M5 yollarının kritik önemine dikkat çekti.

Suriye'de neler oluyor? (AA)Suriye'de neler oluyor? (AA)

A Haber canlı yayınına katılan ve Suriye'de yaşananları değerlendiren Uluslararası İlişkiler uzmanı Filiz Katman, "Suriye'de 2 ana yolu var ve bunlar M-4 ve M-5 yolları. Halep tam bunların kalbinde bulunuyor. Halep ve Tel Rıfat bu yüzden çok büyük öneme sahip. Burası enerji transit hattı aynı zamanda" dedi.

Suriye'deki aktörlerin planı ne?

A Haber canlı yayınıA Haber canlı yayını

İşte A Haber canlı yayınına katılan uzmanlar ve Suriye yorumları:

Uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Filiz Katman: Tüm gözlere Halep'e çevrildi. Bizim aldığımız bilgilere göre bu operasyon başlamanda 3 gün önce hazırlıkların tamamlandığı yönünde. Tüm yollar ve dükkanlar kapatılmış. Orada halk içerisinde şu anda endişeler olabilir ancak geri dönüşlerle birlikte farklı bir süreç başlayacak.

Suriye'de 2 ana yolu var ve bunlar M-4 ve M-5 yolları. Halep tam bunların kalbinde bulunuyor. Halep ve Tel Rıfat bu yüzden çok büyük öneme sahip. Burası enerji transit hattı aynı zamanda. ABD petrol yatakları olan Deyr Zor'dan çıkmayacak. Buradan kimin nemalanacağı çok önemli.

A Haber canlı yayınıA Haber canlı yayını

MUHALİFLER ESAD'I KİLİTLEDİ

Uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Cihan Günyel: Muhaliflerin başlattığı bu operasyon herkese sürpriz oldu. Aslında Esad ve Rusya'nın saldırılarında sonra bir süpürme operasyonu olarak başladı ancak Esad birliklerinin çok hızlı şekilde geri çekilmesi nedeniyle Halep sonrası Hama, Humus ve oradan Şam'a gidecek olan bir yola evrildi. Muhalifler burada M-5 otoyolu üzerinden hareket ediyor. Şu anda çok hızlı bir gidiş ve Şam'ı hedefliyor olabilirler.

Suriye Milli Ordusu, uluslararası anlaşmalar ve terörle mücadele kapsamında Suriye'nin doğusuna doğru ilerliyor. SMO burada hem terörü bitiriyor hem de toprakları özgürleştiriyor. Muhalifler M-5 otoyolu üzerinde ilerleyerek hem Esad'ın hem İran'ın hem Rusya'nın bütün ikmal hatlarını kesmiş durumda. Gelinen noktada Esad'ın kağıttan kaplan olduğunu gördük.

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DIŞ GÜÇLERİN ETKİSİ YOK! ESAD SİYASİ SÜRECE YANAŞMADI

Uluslararası hukuk uzmanı Prof. Dr. Selami Kuran: Konuştuğumuz ülke olan Suriye 1516 tarihi itibarıyla Yavuz Sultan Selim'in fethiyle başlayan 1918 yılına kadar Osmanlı'nın olan bir yerdir. Türkiye'nin 911 KM sınırı olan bir yerdir ve komşu ülkedir. Sahada yaşanan askeri boyutlar çok önemli. Rejim karşıtı güçlerin 27 Kasım'da başlayan ilerleyişini hala devam ediyor.

Suriye'de şu anda yaşanan askeri hareketlilik dış güçlendirin yönlendirmesiyle olmuyor ben böyle düşünüyorum. Çünkü 2011 yılında itibaren devam eden bir iç savaştan bahsediyoruz. Türkiye-Rusya ve İran'ın taraf olduğu Soçi ve Astana süreçleri ile bölgede kısmı bir istikrar sağlanmıştı. Bölgede siyasi süreç işletilmedi Esad buna yanaşmadı. Mesele çözümsüzlüğe sürüklendi. Yani son 1 haftadır yaşadıklarımız Suriye'nin iç dinamikleriyle ilgili.

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ESAD VE PKK ORTAKLIĞI

Askeri stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar: Suriye'de şu anda 2 tane harekat yürütülüyor. Biri Suriye Milli Ordusu'nun yürüttüğü doğu-batı eksenli olan PKK'ya yönelik bir hareket ve bunun nerede duracağını kestirmek mümkün değil. Diğerinde ise güneye doğru sivil araçlara yapılan harekat değil bir hareket var. Burada müşterek bir durum yok. Bunların tek ortak noktası ise muhalif olmaları. Esad'a karşılar.

Güney doğru olan hareket Esad ve Rusya'nın İdlib'i vurmasından sonra başladı. Esad ve Rusya burada sivillerin yaşadığı yerleri vurdu. Halep'e girilmesinden sonra Esad elindeki yerleri PKK'ya bıraktı. Havalimanını bile teröristlere teslim etti. Askeri havalimanını bile PKK'ya bıraktı. HTŞ buraları teröristlerden ele geçirdi.

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RUSYA NE YAPACAK?

Rusya, Esad güçleri çekilirken kritik noktaları bombaladı. İşte İdlib ve Mare bu yüzden vuruldu. Burada Esad güçlerine çekilme emri verildiğini görüyoruz. Burada hedef zayiat olmasını engellemek ve esir düşmenin önüne geçmekti. Rusya sembolik işler yaptı. Esad'ın emniyetle çekilmesi için yapılan saldırılardı. İran kara gücü Ruslar ise hava desteği sağlamaya çalıştı zaten onların anlaşması da böyleydi. Hama'ya girildi. Esad Lazkiye ve civarında asker alımlarına başladı zorla yapılıyor ve 100 dolar maaş veriliyor. Esad askeri konuda yetersiz eldeki silahlar bakımsız ve eski. Muhalifler Hama'yı geçerse ve ilerleyiş sürerse Rusya bura hava kuvvetleri topyekun harekete geçirip vuracaktır. Şam'ın güvenli ile Lazkiye ve Tartus'un güvenliğine eş değer bakılıyor.

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