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Halep'i ele geçiren muhalif güçler Esad'ın köşkünde! Çekmecelerden çıkan fotoğraflar sosyal medyaya yayıldı

27 Kasım'da Suriye'de Esad rejimine karşı operasyon başlayan rejim karşıtı gruplar, Halep ve İdlib'i geri aldı. İddialara göre Halep'i geri alan rejim güçleri, Halep'te Beşar Esad'ın köşkünü ziyaret ettikleri esnada köşkteki çekmecelerde Esad'a ait fotoğraflar buldu. O fotoğraflar, muhalifler tarafından sosyal medya platformları ve Telegram kanallarında paylaşılmaya başladı.

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Giriş Tarihi :05 Aralık 2024 , 19:26 Güncelleme Tarihi :05 Aralık 2024 , 19:26
Halep’i ele geçiren muhalif güçler Esad’ın köşkünde! Çekmecelerden çıkan fotoğraflar sosyal medyaya yayıldı

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27 Kasım'da Beşar Esad rejimi karşıtı silahlı gruplar, Halep ve İdlib illerinin ardından ilerledikleri Hama ilinde 16 yerleşim bölgesini daha rejim güçlerinden geri aldı.

Halep'i ele geçiren muhalif güçler Esad'ın köşkünde! (Ekran Görüntüsü)Halep'i ele geçiren muhalif güçler Esad'ın köşkünde! (Ekran Görüntüsü)

Halep'i geri alan rejim güçleri Esad'ın köşküne gitti.

Halep'i ele geçiren muhalif güçler Esad'ın köşkünde! (Ekran Görüntüsü)Halep'i ele geçiren muhalif güçler Esad'ın köşkünde! (Ekran Görüntüsü)

İNGİLİZ GAZETE MANŞETLERİNE TAŞIDI
Görüntülerin basına düşmesiyle İngiliz The Sun gazetesi, "Esad'ın evinde AK-47 kullanan birliklerin inanılmaz görüntüleri" başlığı attığı haberde, "Acımasız diktatör için aşağılayıcı bu görüntüler, muhalif birliklerin geçen hafta ülkenin ikinci büyük şehri Halep'i ele geçirmesiyle geldi. Maske takan ve AK-47'ler tutan savaşçılar, gösterişli yatak odalarından ve ebeveyn banyosundan geçerek şifonyerin üzerindeki eşyaları topluyor ve dolapların içini kontrol ediyor. Savaşçılar eşyaları saygılı bir şekilde buldukları yere geri koyuyorlar" ifadelerini kullandı.

Çekmeceden çıkan Esad'ın fotoğrafları! (Ekran görüntüsü)Çekmeceden çıkan Esad'ın fotoğrafları! (Ekran görüntüsü)

ESAD'IN FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI
Köşkte gezi yapan muhalifler, Esad'ın köşkünde ele geçirdikleri gençlik kareleri de muhalifler tarafından sosyal medyada paylaşılmaya başlandı.

Muhalifler paylaşımına ise "Halep özgürleştirildi" notu düştü.

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