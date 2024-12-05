Halep’i ele geçiren muhalif güçler Esad’ın köşkünde! Çekmecelerden çıkan fotoğraflar sosyal medyaya yayıldı

Halep'i ele geçiren muhalif güçler Esad'ın köşkünde! (Ekran Görüntüsü)

İNGİLİZ GAZETE MANŞETLERİNE TAŞIDI

Görüntülerin basına düşmesiyle İngiliz The Sun gazetesi, "Esad'ın evinde AK-47 kullanan birliklerin inanılmaz görüntüleri" başlığı attığı haberde, "Acımasız diktatör için aşağılayıcı bu görüntüler, muhalif birliklerin geçen hafta ülkenin ikinci büyük şehri Halep'i ele geçirmesiyle geldi. Maske takan ve AK-47'ler tutan savaşçılar, gösterişli yatak odalarından ve ebeveyn banyosundan geçerek şifonyerin üzerindeki eşyaları topluyor ve dolapların içini kontrol ediyor. Savaşçılar eşyaları saygılı bir şekilde buldukları yere geri koyuyorlar" ifadelerini kullandı.