Suriye’de mahkumlar serbest kaldı! Esad’ın işkence merkezi Sednaya yeniden gündem oldu

Suriye'de muhalifler, 12 gün süren hızlı ilerleyişin ardından Şam'a girerek 54 yıllık Esad rejimine son verdi. Aynı zamanda, 61 yıllık Baas yönetimi de tarihe karıştı.

Beşar Esad'ın yenilginin ardından ülkeden kaçtığı iddia edilirken, muhalifler kendilerini yeni hükümet olarak ilan etti. Çatışmalarda Suriye ordusunu mağlup eden muhalifler, cezaevlerindeki mahkumları serbest bırakmaya başladı.

Esad rejimi altında yıllarca esaret ve işkence gören mahkumlar, muhaliflerin kontrolü ele almasıyla özgürlüklerine kavuştu.

Hapishanelerden çıkan mahkumlar sokaklara akın ederken, kimileri kutlamalara katıldı, kimileri ise çevresindekileri meraklı gözlerle izledi.

10 yıl sonra serbest kalan mahkum

"10 YILDIR HAPİSTEYDİM"

Muhalifler tarafından serbest bırakılan bir mahkum, özgürlüğünün heyecanıyla sokaklarda dolaşırken, kendisini görüntüleyenlere "10 yıldır hapisteydim" dedi.

Bir diğer mahkum ise çevresindekilere ne olduğunu sorduğunda, "Rejim çöktü" yanıtını aldı. Bu cevap, yüzünde tarifsiz bir mutluluk oluşturdu.

Rejimin işkence merkezi: Saydnaya Hapishanesi

REJİMİN İŞKENCE MERKEZİ 'SAYDNAYA'

Esad rejiminin çöküşüyle birlikte yıllardır hapishanelerde işkence gören muhalifler serbest bırakılırken, rejimin kanlı işkence merkezleri yeniden gündeme geldi.

Bu merkezlerin en korkuncu, Şam'a 40 kilometre uzaklıktaki Sednaya Hapishanesi'ydi. Burada, Esad rejimi on binlerce tutukluyu katletti. Sednaya'ya girenlerin çoğu bir daha geri dönemezken, çıkan az sayıdaki kişi de derin travmalarla hayatta kaldı.

Sednaya'da hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri ise mezarlara bile konulmadı; bir fabrikada topluca yakılarak yok edildi.

Saydnaya hapishanesi

BİNLERCE KİŞİ İNFAZ EDİLDİ

Uluslararası Af Örgütü, Suriye hükümetinin Sednaya Cezaevi'nde 2011 ile 2015 yılları arasında "toplu asma" yoluyla yargısız infazlar gerçekleştirdiğini raporlarla ortaya koymuştu. Rapora göre, her hafta veya iki haftada bir, ortalama 50 kişilik gruplar cezaevi hücresinden çıkarılarak asılarak infaz ediliyordu. Bu süreçte, çoğunluğunu hükümete karşı olduğuna inanılan sivillerin oluşturduğu binlerce kişi, Sednaya Cezaevi'nde gizli bir şekilde infaz edildi.

Muhalifler, yakın zamanda Suriye hükümetinin kontrolünden alınan Sednaya Hapishanesi'nde idam ipleri buldu.

KASSAM LİDERİ SEDNAYA'DAN KURTARILDI

Suriyeli devrimciler, Şam'da Esad rejiminin işkence ve tecavüz merkezi olarak bilinen Sednaya Hapishanesi'nde tutuklu bulunan mahkumları serbest bıraktı. Kurtarılanlar arasında, Kassam Tugayları'nın önde gelen isimlerinden Ebu Cafer el-Celudi de bulunuyor. El-Celudi'nin yaklaşık 9 yıldır hapiste olduğu öğrenildi.

Kassam Tugayları'nın önde gelen isimlerinden Ebu Cafer el-Celudi

630 FİLİSTİNLİ SERBEST BIRAKILDI

Serbest bırakılan esirler arasında 67 Kassam mücahidi ve 630 Filistinli de yer alıyor. Yapılan araştırmalar, bazı esirler için ölüm belgesi, bazılarının ise kayıp kaydının tutulduğunu ortaya çıkardı. Suriye devriminin ilk yıllarında Esad rejimi, 3 bin Filistinliyi öldürmüş ve 1000'den fazla Filistinli'yi tutuklamıştı.