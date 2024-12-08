Embraer Legacy 600 model jet uçak teknik özellikleri neler? Esad’ın uçağı olduğu iddia edilen Embraer Legacy hangi ülkenin?

61 yıllık BAAS rejimi, Suriye'de sona erdi. Beşar Esad, ailesiyle birlikte Şam'ı terk etti. Ancak kaçışına dair detaylar, uluslararası medya tarafından dikkatle takip ediliyor.
61 yıllık BAAS rejimi, Suriye'de sona erdi. Beşar Esad, ailesiyle birlikte Şam'ı terk etti. Ancak kaçışına dair detaylar, uluslararası medya tarafından dikkatle takip ediliyor.
Uçak Radardan Kayboldu
Esad'ın kaçışı sırasında kullandığı uçağın radardan çıkması üzerine İngiltere merkezli Reuters çarpıcı bir iddia ortaya attı. Haberde, "Uçak düşmüş olabilir. Esad, bir uçak kazasında hayatını kaybetmiş ya da suikaste uğramış olabilir" ifadelerine yer verildi.
Abu Dabi'ye Kaçtı İddiası
Alman Bild gazetesi ise Esad'ın, Brezilya yapımı Embraer Legacy 600 model bir jetle Abu Dabi'ye kaçtığını yazdı.
Gambiya'da kayıtlı lüks uçak, son günlerde Şam ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında birkaç kez mekik dokudu ve muhtemelen rejim üyeleri ve Esad'ın akrabalarının yanı sıra paralarını da güvenli bir yere getirdi.
EMBRAER LEGACY 600 MODEL UÇAK ÖZELLİKLERİ
Embraer Legacy 600, Embraer tarafından üretilen Brezilya yapımı bir iş jetidir. Uçak, Embraer ERJ 145 üzerinden geliştirilmiştir.
Teknik Özellikler:
Mürettebat: 2
Yolcu Kapasitesi: 13-14
Yük Kapasitesi: 8.1 metreküplük alan
Uzunluk: 26.33 m
Kanat Açıklığı: 21.17 m
Yükseklik: 6.76 m
Boş Ağırlık: 74 ton
Azami Kalkış Ağırlığı: 22,500-24,300 kg
Motor: 2 × Rolls-Royce AE 3007 turbofan
Embraer Legacy 600, iş seyahatleri ve özel uçuşlar için tasarlanmış bir jet olup, Embraer'in geniş uçak portföyünün bir parçasıdır.