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Embraer Legacy 600 model jet uçak teknik özellikleri neler? Esad'ın uçağı olduğu iddia edilen Embraer Legacy hangi ülkenin?

Beşar Esad, Suriye’deki BAAS rejiminin çöküşünün ardından ailesiyle birlikte Şam’dan ayrıldı. Alman Bild gazetesinin haberine göre, Esad ve yakın çevresi Brezilya yapımı Embraer Legacy 600 model bir iş jetine binerek Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’ye kaçtı. Bu gelişmeler sonrası uçağın modeli ve teknik özellikleri merak edilip araştırılmaya başlandı.

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Giriş Tarihi :08 Aralık 2024 , 13:41 Güncelleme Tarihi :08 Aralık 2024 , 13:42
Embraer Legacy 600 model jet uçak teknik özellikleri neler? Esad’ın uçağı olduğu iddia edilen Embraer Legacy hangi ülkenin?

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61 yıllık BAAS rejimi, Suriye'de sona erdi. Beşar Esad, ailesiyle birlikte Şam'ı terk etti. Ancak kaçışına dair detaylar, uluslararası medya tarafından dikkatle takip ediliyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Uçak Radardan Kayboldu

Esad'ın kaçışı sırasında kullandığı uçağın radardan çıkması üzerine İngiltere merkezli Reuters çarpıcı bir iddia ortaya attı. Haberde, "Uçak düşmüş olabilir. Esad, bir uçak kazasında hayatını kaybetmiş ya da suikaste uğramış olabilir" ifadelerine yer verildi.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Abu Dabi'ye Kaçtı İddiası

Alman Bild gazetesi ise Esad'ın, Brezilya yapımı Embraer Legacy 600 model bir jetle Abu Dabi'ye kaçtığını yazdı.

Gambiya'da kayıtlı lüks uçak, son günlerde Şam ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında birkaç kez mekik dokudu ve muhtemelen rejim üyeleri ve Esad'ın akrabalarının yanı sıra paralarını da güvenli bir yere getirdi.

Embraer Legacy 600 model jet (Sosyal Medya)Embraer Legacy 600 model jet (Sosyal Medya)

EMBRAER LEGACY 600 MODEL UÇAK ÖZELLİKLERİ

Embraer Legacy 600, Embraer tarafından üretilen Brezilya yapımı bir iş jetidir. Uçak, Embraer ERJ 145 üzerinden geliştirilmiştir.

Embraer Legacy 600 model jet (Sosyal Medya)Embraer Legacy 600 model jet (Sosyal Medya)

Teknik Özellikler:

Mürettebat: 2

Yolcu Kapasitesi: 13-14

Yük Kapasitesi: 8.1 metreküplük alan

Uzunluk: 26.33 m

Kanat Açıklığı: 21.17 m

Yükseklik: 6.76 m

Boş Ağırlık: 74 ton

Azami Kalkış Ağırlığı: 22,500-24,300 kg

Motor: 2 × Rolls-Royce AE 3007 turbofan

Embraer Legacy 600, iş seyahatleri ve özel uçuşlar için tasarlanmış bir jet olup, Embraer'in geniş uçak portföyünün bir parçasıdır.

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