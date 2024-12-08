Embraer Legacy 600 model jet uçak teknik özellikleri neler? Esad’ın uçağı olduğu iddia edilen Embraer Legacy hangi ülkenin?

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61 yıllık BAAS rejimi, Suriye'de sona erdi. Beşar Esad, ailesiyle birlikte Şam'ı terk etti. Ancak kaçışına dair detaylar, uluslararası medya tarafından dikkatle takip ediliyor.

(Takvim Foto Arşiv) Uçak Radardan Kayboldu Esad'ın kaçışı sırasında kullandığı uçağın radardan çıkması üzerine İngiltere merkezli Reuters çarpıcı bir iddia ortaya attı. Haberde, "Uçak düşmüş olabilir. Esad, bir uçak kazasında hayatını kaybetmiş ya da suikaste uğramış olabilir" ifadelerine yer verildi.