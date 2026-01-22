Suriye'de Kandil hattı çöktü! Terör örgütü nefessiz kaldı | İşte PKK/YPG'nin belini kıran 4 dönüm noktası
Suriye’de terör örgütü SDG/YPG’nin kontrolünde tuttuğu Rakka ve Deyrizor’dan çıkarılmasıyla örgüt tam anlamıyla köşeye sıkıştı. Tüm mutabakatlara rağmen Suriye devletiyle entegrasyondan kaçan, ayrılıkçı hedeflerde ısrar eden terör yapılanmasının sözde devlet kurma planları, sahada devreye sokulan askeri ve stratejik hamlelerle birer birer boşa çıkarıldı. Örgütün manevra alanı daralırken, kurduğu senaryolar da çöktü.
Suriye hükümetinin askeri manada attığı ilk kritik adımlardan biri Haseke'den Musul'a açılan Yarubiye sınır kapısının terör örgütünden alınması oldu. Suriye-Irak sınırında bulunan bu kapı Rojava-SDG bağlantısı ve Sincar'ın ara intikal noktasıydı. Yarubiye'nin ele geçirilmesiyle Aynel Arab ile Haseke arasındaki bağ koptu. Örgütün emirleri aldığı Kanbdil ile bağlantısı bu hamleyle ortadan kalktı.
Suriye'de terörün hezimete uğratan kırılma anlarını Sabah'tan Betül Usta yazdı:
DEAŞ ŞANTAJI TUTMADI
Terör örgütü YPG/SDG, ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Haseke iline bağlı Şeddadi kentindeki terör örgütü DEAŞ mensubu 200 teröristi serbest bırakarak baskı oluşturmak, Türkiye ve Şam'a sosyal medyada algı yaratarak iftira atmak ve böylece mutabakat maddelerine uymamaya meşru zemin üretmek istedi. Amerika, terör örgütünün DEAŞ'ı koz olarak tutup kendi çıkarları için kullandığını net şekilde gördü.
TEK DEVLET AMACINA KARŞI DURDULAR
Terör örgütü SDG/YPG, Suriye yönetiminin "Silahı değil, siyaseti seçin" diyerek sunduğu önerilere çatışmayla yanıt verdi. Şara ve Abdi görüşmesinde Şam somut öneri ve yol haritası sundu. Buna karşın Abdi bu önerileri reddederek Suriye'nin tek devlet çatısı altında toplanmasına karşı durdu. Bu sebeple Şam yönetimi güç kullanmak durumunda kaldı. Bütün bu süreç ABD tarafından da yakından izlendi.
İSRAİL'DEN DESTEK GELMEDİ
Terör örgütünün SDG/YPG'nin Suriye'de işgal ettiği bölgelerde varlığını sürdürmek için son umudu soykırımcı İsrail oldu. Terör elebaşları, Tel Aviv'den yardım istese de İsrail'e "Bu konuya dahil olma" mesajı verilmesi neticesinde, terör örgütü İsrail'den bekledikleri desteği alamadı.
BİNDEAŞ'LIIRAK'A NAKLEDİLİYOR
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Suriye'de tutuklu yaklaşık 7 bin DEAŞ'lı teröristin Irak'taki tesislere nakledileceğini bildirdi. Açıklamada, "Nakiller, ABD güçlerinin Suriye'nin Haseke kentinde tutulan 150 DEAŞ savaşçısını Irak'taki güvenli bir yere başarıyla nakletmesiyle başladı" ifadelerine yer verildi. Koalisyon güçleri, geçen yıl Suriye'de 300'den fazla DEAŞ'lıyı tutuklamış, aynı dönemde 20'den fazla militanı öldürmüştü.
TERÖRİSTLER AVRUPA'YI DA KARIŞTIRDI
Almanya'daterör örgütü YPG/ SDG yandaşları, çeşitli şehirlerde düzenledikleri gösterilerde taşkınlık çıkararak polise saldırdı. Stuttgart polisi, şehirde düzenlenen ve yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı mitingde göstericilerin, araçlara ve polis memurlarına havai fişeklerle saldırdığını kaydetti. Dortmund kentinde ise terör örgütü YPG/SDG yandaşları, Suriyelilere ait bir restorana ve polise saldırdı. Konuya ilişkin soruşturma yürütüldüğü belirtildi. Fransa'nın başkenti Paris'te de PKK mensupları düzenlenen bir protesto sırasında Fransız güvenlik güçlerine yüksek derecede tehlikeli havai fişekler (mortier) ile saldırdı.