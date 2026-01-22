Suriye'de Kandil hattı çöktü! Terör örgütü nefessiz kaldı | İşte PKK/YPG'nin belini kıran 4 dönüm noktası

Suriye hükümetinin askeri manada attığı ilk kritik adımlardan biri Haseke'den Musul'a açılan Yarubiye sınır kapısının terör örgütünden alınması oldu. Suriye-Irak sınırında bulunan bu kapı Rojava-SDG bağlantısı ve Sincar'ın ara intikal noktasıydı. Yarubiye'nin ele geçirilmesiyle Aynel Arab ile Haseke arasındaki bağ koptu. Örgütün emirleri aldığı Kanbdil ile bağlantısı bu hamleyle ortadan kalktı.

Suriye ordusu, terör örgütü YPG/SDG’nin işgalindeki Tişrin Barajı'nı kontrol altına aldı (AA) Suriye'de terörün hezimete uğratan kırılma anlarını Sabah'tan Betül Usta yazdı: DEAŞ ŞANTAJI TUTMADI

Terör örgütü YPG/SDG, ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Haseke iline bağlı Şeddadi kentindeki terör örgütü DEAŞ mensubu 200 teröristi serbest bırakarak baskı oluşturmak, Türkiye ve Şam'a sosyal medyada algı yaratarak iftira atmak ve böylece mutabakat maddelerine uymamaya meşru zemin üretmek istedi. Amerika, terör örgütünün DEAŞ'ı koz olarak tutup kendi çıkarları için kullandığını net şekilde gördü.