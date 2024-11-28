Suriye’de Halep karıştı: Esad güçleri ve rejim karşıtları arasında şiddetli çatışma çıktı! Bölgede tansiyon arttı

Suriye'de rejim karşıtı Heyet Tahrir Şam (HTŞ) örgütü, Beşar Esad güçlerine Halep'in kuzeyinden sürpriz bir saldırı başlattı. Önceki günden itibaren süren çatışmalarda 132 kişi ölürken çok sayıda kişi de yaralandı. İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, çatışmalarda ölenlerin 65'inin Heyet Tahrir El Şam'dan, 18'i müttefik gruplardan ve 49'unun da rejim güçlerinden olduğunu açıkladı. HTŞ'nin 32 köy ve noktayı ele geçirdiği vurgulandı. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, çatışmaları yakından takip ettiklerini, bölgedeki Türk birlikleri için her türlü tedbirin alındığı duyurusunu yaptı.

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