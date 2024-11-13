İngiliz basınından Elon Musk boykotu! The Guardian X’te paylaşımı durdurdu

ABD seçiminin ardından İngiliz basınında seçimi kazanan Cumhuriyetçi aday Donald Trump'a destek veren milyarder Elon Musk'a yönelik boykot başladı. İngiliz gazetesi The Guardian resmi editöryal hesaplarından sosyal medya platformu X'te paylaşım yapmayı sonlandırdığını bildirdi.

ABD seçiminin ardından İngiliz basınında seçimi kazanan Cumhuriyetçi aday Donald Trump’a destek veren milyarder Elon Musk’a yönelik boykot başladı. İngiliz gazetesi The Guardian resmi editöryal hesaplarından sosyal medya platformu X'te paylaşım yapmayı sonlandırdığını bildirdi, AA

İNGİLİZ BASININDAN X BOYKOTU

The Guardian'dan yapılan açıklamada, kullanıcıların The Guardian'a ait makaleleri söz konusu platformda paylaşmaya devam edebileceği ancak kendi paylaşımlarını sonlandırma kararı aldığı bildirildi.

Kararın gerekçesi olarak X platformunda sıkça karşılaşılan rahatsız edici içerikler, aşırı sağcı komplo teorileri ve ırkçı paylaşımların artışı gösterildi.

THE GUARDIAN ELON MUSK'I HEDEF GÖSTERDİ

İngiliz gazetesi tarafından yapılan açıklamada "ABD başkanlık seçim kampanyası, uzun zamandır düşündüğümüz bir gerçeği yeniden vurguladı: X, toksik bir medya platformu ve sahibi Elon Musk, platformun etkisini siyasi söylemi şekillendirmek için kullanabiliyor." ifadelerine yer verildi.

X'TE PAYLAŞIMI DURDURUYORLAR

The Guardian, sosyal medyanın önemine dikkat çekerken X'in kitlelere ulaşma konusunda daha az etkin rol oynadığını belirtti ve "Gazeteciliğimiz, sitemizde tüm okuyuculara açık ve tercihimiz, insanların theguardian.com'a gelerek çalışmalarımızı burada desteklemesi." ifadelerini kullandı.

The Guardian muhabirlerinin X'i haber toplama amacıyla kullanmaya devam edebileceği kaydedilen açıklamada, canlı haber yayıncılığı çerçevesinde X içeriklerinin zaman zaman gazetenin makalelerinde kullanılabileceğine işaret edildi.