ABD güçleri Suriye'deki son askeri üssü olan Haseke kırsalındaki Kasrak'tan geçen ay çekilmeye başlamıştı.

Suriye ordusu 15 Şubat 2025'te Haseke'nin Şeddadi kırsalındaki Şeddadi Hava Üssü'nü ABD ordusuyla yapılan koordinasyon sonucunda teslim almıştı.

ABD ordusu halen Haseke'de Harab Cir ve Life Stone konuşlanma noktalarında varlığını sürdürüyor.

ABD ORDUSU ÇEKİLDİ

Suriye Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim İdaresi tarafından ülkenin resmi haber ajansı SANA'ya yapılan açıklamada, ABD ordusunun Rümeylan konuşlanma noktasından çekildiği belirtildi.

ABD askerlerinin çekilmesinin ardından Suriye ordusunun Rümeylan konuşlanma noktasını teslim aldığı ifade edildi.