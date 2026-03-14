Suriye ordusu Haseke'de Rümeylan üssünü teslim aldı

Suriye ordusu, ABD askerlerinin çekilmesinin ardından Haseke’nin kuzeydoğusundaki Rümeylan konuşlanma noktasını teslim aldı. ABD güçleri, bölgede son çekilme adımlarını Kasrak’tan başlatmış, hâlihazırda Harab Cir ve Life Stone üslerinde konuşlanmayı sürdürüyor.

Giriş Tarihi:
  • Suriye ordusu, ABD askerlerinin çekilmesinin ardından Haseke'nin kuzeydoğusundaki Rümeylan konuşlanma noktasını teslim aldı.
  • ABD ordusu halen Haseke'de Harab Cir ve Life Stone konuşlanma noktalarında varlığını sürdürüyor.
  • Suriye ordusu 15 Şubat 2025'te Haseke'nin Şeddadi kırsalındaki Şeddadi Hava Üssü'nü ABD ordusuyla yapılan koordinasyon sonucunda teslim almıştı.
  • ABD güçleri Suriye'deki son askeri üssü olan Haseke kırsalındaki Kasrak'tan geçen ay çekilmeye başlamıştı.

ABD ORDUSU ÇEKİLDİ

Suriye Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim İdaresi tarafından ülkenin resmi haber ajansı SANA'ya yapılan açıklamada, ABD ordusunun Rümeylan konuşlanma noktasından çekildiği belirtildi.

SURİYE ORDUSU HASEKE'DE KONUŞLANIYOR

Suriye ordusu, 15 Şubat 2025'te de Haseke'nin Şeddadi kırsalında bulunan Şeddadi Hava Üssü'nü, ABD ordusuyla yapılan koordinasyon sonucunda teslim almıştı.

Buna ek olarak ABD güçleri Suriye'deki son askeri üssü olan Haseke kırsalındaki Kasrak'tan geçen ay çekilmeye başlamıştı.

ABD ordusu, hali hazırda Haseke'de Harab Cir ve Life Stone'da konuşlanma noktalarında varlığını sürdürüyor.

