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Katil İsrail kana doymuyor! Gazze'de bir evi hedef aldı: 5 ölü

Soykırımcı İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin orta bölgesindeki Deyr el-Belah kentinde bir eve saldırı düzenledi. Saldırıda 5 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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Giriş Tarihi :22 Aralık 2024 , 04:10 Güncelleme Tarihi :22 Aralık 2024 , 04:14
Katil İsrail kana doymuyor! Gazze’de bir evi hedef aldı: 5 ölü

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    İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta bölgesindeki Deyr el-Belah kentinde bir evi hedef alması sonucu 5 Filistinli hayatını kaybetti.

    Deyr el-Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesinden AA muhabirine yapılan açıklamaya göre, saldırı düzenlenen bölgede büyük bir yıkım meydana geldi.

    Saldırıda 5 kişi yaşamını yitirdi, 8 Filistinli yaralandı.

    İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 45 bin 227 Filistinli öldü, 107 bin 573 kişi yaralandı.

    Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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