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Birleşmiş Milletler'den İsrail'e bir tepki daha! ''Bölge boşaltılamaz'' | Türk yetkililerle temas var mı?

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Filistin'in Han Yunus kentinin doğusundaki "bölgenin boşaltılması" çağrısını tepkiyle karşıladı. BM, çağrının çok endişe verici olduğunu ifade ederek bu denli büyük bir "tahliyenin" sivillerin acılarını daha fazla artıracağı konusunda uyarıda bulundu.

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Giriş Tarihi 02 Temmuz 2024, 22:22 Güncelleme 02 Temmuz 2024, 23:09
Birleşmiş Milletler’den İsrail’e bir tepki daha! ’’Bölge boşaltılamaz’’ | Türk yetkililerle temas var mı?

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Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Han Yunus kentinin doğusunda "bölgenin boşaltılması" çağrısının çok endişe verici olduğunu belirterek, bu denli büyük bir "tahliyenin" sivillerin acılarını daha fazla artıracağı uyarısında bulundu.

''BU KARAR ACIYI KATLAR''

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, İsrail'in "bölgenin boşaltılması" çağrısının Gazze Şeridi'nin üçte birine tekabül ettiğine dikkati çekerek, bu denli büyük bir tahliyenin sivillerin çektiği acıyı ve insani yardım ihtiyacını artıracağını kaydetti.

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisinin (OCHA) İsrail'in Han Yunus'un doğusunda "bölgenin boşaltılması" çağrısının çok endişe verici olduğunu belirttiğini aktaran Dujarric, buradaki insanların iki ya da üçüncü kez yer değiştirmek zorunda kaldığını söyledi.

Dujarric, "bölgenin boşaltılması" çağrısının yapıldığı yerde yaklaşık 250 bin kişinin kaldığını, bu çağrının yerinden edilmişlere ev sahipliği yapan 90 okul, 4 tıbbı tesis ve Avrupa Hastanesi'ni etkilediğini bildirdi.

TİCARİ KAMYONLARA SALDIRILAR YAŞANDI

Sözcü Dujarric, Suriye'nin kuzeyinde yaşanan olayları da yakından takip ettiklerini ve gelişmelerden endişe duyduklarını dile getirdi.

Buradaki olaylarda araçlara, binalara ve Azez ilçesindeki Babüsselame Sınır Kapısı'ndan giren ticari kamyonlara saldırılar gerçekleştiğine ilişkin raporlar bulunduğunu kaydeden Dujarric, "Bu, kullandığımız temel sınır kapılarından biri. Türk yetkililer bir süreliğine Babülhava, Babüsselame ve Çobanbey sınır kapılarını kapattıklarını duyurdular." bilgisini paylaştı.

OPERASYONLAR ASKIYA ALINDI

Dujarric, BM ve diğer bazı tıbbi yardım ekiplerinin ülkenin kuzeyindeki Afrin ve Bab operasyonlarını askıya aldıklarını ifade etti.

BM'nin Türk yetkililerle irtibatta olup olmadığının sorulması üzerine ise Dujarric, görüşmelerin sürdüğünü kaydederek, "Ancak şiddet meydana geldi ve gösteriler gerçekleşti. Türk yetkililer de bunun ardından sınır kapılarını kapatma kararı aldı. En yakın zamanda tekrar açılacağını umuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

HAN YUNUS'TAN BATI'YA GÖÇ DEVAM EDİYOR

Han Yunus'un doğusundaki binlerce kişi kentin batısına göç ediyor. Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'un doğusunda binlerce kişi, İsrail'in "bölgenin boşaltılması" çağrısı sonrası muhtemel saldırılardan kaçarak kentin batısına göç ediyor.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, başta çocuk ve kadınlar olmak üzere Han Yunus'un doğusundaki Filistinlilerin bir kez daha zorla yerlerinden edildikleri görülüyor.

Görüntülerde, Han Yunus'un yıkıma uğrayan elektriksiz sokaklarında saldırı endişesiyle güvenli olduğunu düşündükleri bir yere sığınmak için toplanan Filistinliler dikkati çekiyor.

Bir başka görüntüde ise çoğunluğu yaya olan, sırt çantaları ve yanlarına alabildikleri birkaç parça eşya ile gece yarısı yola çıkan Gazzelilerin, araç ışıklarıyla aydınlatmaya çalıştıkları karanlık sokaklarda ilerlemesi yer alıyor.

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