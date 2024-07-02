Birleşmiş Milletler’den İsrail’e bir tepki daha! ’’Bölge boşaltılamaz’’ | Türk yetkililerle temas var mı?

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Han Yunus kentinin doğusunda "bölgenin boşaltılması" çağrısının çok endişe verici olduğunu belirterek, bu denli büyük bir "tahliyenin" sivillerin acılarını daha fazla artıracağı uyarısında bulundu.
''BU KARAR ACIYI KATLAR''
BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, İsrail'in "bölgenin boşaltılması" çağrısının Gazze Şeridi'nin üçte birine tekabül ettiğine dikkati çekerek, bu denli büyük bir tahliyenin sivillerin çektiği acıyı ve insani yardım ihtiyacını artıracağını kaydetti.
BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisinin (OCHA) İsrail'in Han Yunus'un doğusunda "bölgenin boşaltılması" çağrısının çok endişe verici olduğunu belirttiğini aktaran Dujarric, buradaki insanların iki ya da üçüncü kez yer değiştirmek zorunda kaldığını söyledi.
Dujarric, "bölgenin boşaltılması" çağrısının yapıldığı yerde yaklaşık 250 bin kişinin kaldığını, bu çağrının yerinden edilmişlere ev sahipliği yapan 90 okul, 4 tıbbı tesis ve Avrupa Hastanesi'ni etkilediğini bildirdi.
TİCARİ KAMYONLARA SALDIRILAR YAŞANDI
Sözcü Dujarric, Suriye'nin kuzeyinde yaşanan olayları da yakından takip ettiklerini ve gelişmelerden endişe duyduklarını dile getirdi.
Buradaki olaylarda araçlara, binalara ve Azez ilçesindeki Babüsselame Sınır Kapısı'ndan giren ticari kamyonlara saldırılar gerçekleştiğine ilişkin raporlar bulunduğunu kaydeden Dujarric, "Bu, kullandığımız temel sınır kapılarından biri. Türk yetkililer bir süreliğine Babülhava, Babüsselame ve Çobanbey sınır kapılarını kapattıklarını duyurdular." bilgisini paylaştı.
OPERASYONLAR ASKIYA ALINDI
Dujarric, BM ve diğer bazı tıbbi yardım ekiplerinin ülkenin kuzeyindeki Afrin ve Bab operasyonlarını askıya aldıklarını ifade etti.
BM'nin Türk yetkililerle irtibatta olup olmadığının sorulması üzerine ise Dujarric, görüşmelerin sürdüğünü kaydederek, "Ancak şiddet meydana geldi ve gösteriler gerçekleşti. Türk yetkililer de bunun ardından sınır kapılarını kapatma kararı aldı. En yakın zamanda tekrar açılacağını umuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.