Sumud Filosu aktivistlerine şiddeti övmüştü: Ben Gvir'e para cezası
İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in, Gazze’ye destek için yola çıkan Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik şiddet ve kötü muameleyi gururla sergilediği sosyal medya paylaşımı pahalıya patladı. İsrail Merkezi Seçim Komitesi, uluslararası kamuoyunda infial yaratan videonun kaldırılmasına hükmederek bakanı para cezasına çarptırdı.
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- İsrail Merkezi Seçim Komitesi, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik kötü muamele görüntülerini paylaşmasının yasa dışı seçim propagandası olduğuna hükmetti.
- Komite, Ben-Gvir'e 23 bin şekel (yaklaşık 7 bin 800 dolar) para cezası kesti ve videonun sosyal medyadan kaldırılmasına karar verdi.
- Ben-Gvir'in 19 Mayıs'ta paylaştığı videoda Aşdod Limanı'nda İsrail polisinin aktivistlere sert müdahalesi ve bakanın 'İşte böyle yapmak gerekiyor' sözleri yer alıyordu.
- İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Ben-Gvir'i 'devlete bilerek zarar vermekle' suçlayarak kamuoyu önünde eleştirdi.
- Birleşmiş Milletler ve çok sayıda Avrupa ülkesi, aktivistlere yönelik muamelenin kabul edilemez olduğunu belirterek İsrail'e tepki gösterdi.
Siyonist İsrail hükümetinin en tartışmalı isimlerinden Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'e, Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik kötü muameleyi gösteren görüntüleri paylaşarak uluslararası tepki çekmesinin ardından kendi ülkesinden ceza geldi.
İsrail Merkezi Seçim Komitesi, Ben-Gvir'in sosyal medya hesabından yayımladığı skandal videonun yasa dışı seçim propagandası niteliği taşıdığına hükmederek paylaşımın kaldırılmasına karar verdi. Komite ayrıca aşırı sağcı bakana 23 bin şekel (yaklaşık 7 bin 800 dolar) para cezası kesti.
AKTİVİSTLERE YÖNELİK MÜDAHALE GÖRÜNTÜLENMİŞTİ
The Times of Israel'in aktardığına göre, Yüksek Mahkeme Başkan Yardımcısı ve Merkezi Seçim Komitesi Başkanı Noam Sohlberg, videoda İsrail üniformalı güvenlik güçlerinin devlet tesisinde görüntülenmesinin kamu kaynaklarının kullanıldığı yasa dışı seçim propagandası anlamına geldiğini belirtti.
Kararda, Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik kötü muameleyi gösteren görüntülerin sosyal medya platformlarından kaldırılması istendi.
"İŞTE BÖYLE YAPMAK GEREKİYOR" SÖZLERİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ
Ben-Gvir, 19 Mayıs'ta X hesabından, aktivistlerin tutulduğu Aşdod Limanı'nda çekilen görüntüleri paylaşmıştı.
Videoda bir kadın aktivistin "Özgür Filistin" sloganı attığı, ardından İsrail polisinin sert müdahaleyle aktivisti yere yatırdığı görülüyordu. O sırada Ben-Gvir'in "İşte böyle yapmak gerekiyor." dediği duyulmuştu.
İsrail güvenlik güçlerinin Filistin destekçisi aktivistlere yönelik kötü muamelesini ortaya çıkaran görüntüler uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.
İSRAİL İÇİNDE DE ELEŞTİRİLERİN HEDEFİ OLDU
Paylaşım yalnızca uluslararası çevrelerden değil, İsrail yönetimi içinden de tepki aldı. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Ben-Gvir'i kamuoyu önünde eleştirerek "devlete bilerek zarar vermekle" suçladı.
Birleşmiş Milletler ve çok sayıda Avrupa ülkesi de görüntüler nedeniyle İsrail'e tepki göstermiş, aktivistlere yönelik muamelenin kabul edilemez olduğunu vurgulamıştı.